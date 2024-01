MINI começa 2024 com condições especiais para diversos modelos

Ano novo, MINI novo. Acelerando em 2024, a MINI começa o ano oferecendo condições especiais para quem deseja estacionar um novo MINI na garagem. O icônico MINI Cooper S E na versão Exclusive é o destaque deste mês. Com motorização 100% elétrica, o modelo está com preço promocional de R$ 199.990, uma redução de R$ 58 mil reais em relação ao seu valor sugerido.

O modelo ainda conta com taxa zero em entrada de 60% e saldo em 24 meses, e bônus de valorização de seminovo no valor de R$ 10.000. Na versão MINI Cooper S E – Top, as condições de financiamento também estão diferenciadas, taxa de 0,69% com 60% de entrada e saldo em 24 meses ou taxa 0,99% com 60% de entrada e saldo em 36 meses. Os dois carros vêm de série com carregador portátil e a MINI ainda oferece gratuitamente o carregador rápido MINI Wallbox Essential e o pacote MINI Service Inclusive, que inclui pacote de manutenção de três anos (ou 40 mil km).

O MINI Cooper S E Countryman ALL4, o SUV Híbrido Plug-in da MINI, na versão Exclusive, conta com taxa de 0,69% com 60% de entrada e saldo em 24 meses, além de bônus na valorização de seminovo no valor de R$ 20.000. Já o MINI Cooper S 3P – Exclusive tem taxa 0% com entrada de 60% e saldo em 24 meses, além de bônus na valorização de seminovo no valor de R$ 20.000. As mesmas condições também são válidas para o MINI Cooper S 5 Portas – Exclusive.

Versão mais esportiva e apimentada, o MINI John Cooper Works 3P também tem condições especiais neste mês. O modelo está com taxa de 0,69% com entrada de 60% e saldo em 24 meses ou taxa de 0,99% para entrada de 60% e saldo em 36 meses, além de bônus na valorização de seminovo no valor de R$ 15.000.

MINI Cooper S E

Com o objetivo de desenvolver um modelo elétrico para trazer a autonomia e performance que os clientes e fãs da marca já esperam, mas sem alterar design, dirigibilidade, preço e tamanho, o time de engenharia da MINI desenvolveu o MINI Cooper S E, que vem equipado com powertrain 100% elétrico, capacidade para entregar 184cv e 270Nm de torque instantâneo, e bateria de íon-lítio de 32,6kWh, que permite autonomia de até 161km (ciclo de testes PBEV) e que pode ser carregada em uma tomada doméstica com o carregador portátil, com carregadores rápidos como o MINI Wallbox, e com carregadores de corrente contínua.

Além disso, todo MINI Cooper S E sai de fábrica conectado com um SIM card virtual sem custo ao cliente por um período mínimo de três anos, para que possa acessar o My MINI App, sistema que fornece diversos serviços ao motorista e passageiro e permite usufruir de funcionalidades exclusivas, tais como chamada de emergência inteligente, MINI Teleservices, notícias em tempo real, previsão do tempo, serviços remotos, preparação para Apple CarPlay, informações de trânsito em tempo real e assistente de autonomia, que avisa a necessidade de incluir paradas para recarregar as baterias no trajeto e localiza os pontos de recarga disponíveis.

MINI Cooper S E Countryman ALL4

O MINI Cooper S E Countryman ALL4, o SUV híbrido plug-in da MINI. O modelo possui 2 motores: um elétrico e um à combustão. O cliente escolhe se quer usar de maneira combinada ou totalmente independente, inclusive no modo 100% elétrico, com zero emissões. Uma combinação única de engenharia inovadora, materiais Premium e design inteligente de baixo peso garante que o motor TwinPower Turbo de 3 cilindros proporcione torque e performance potente, mas suave e poderoso. Mesmo na faixa de baixa rotação, pode usufruir de uma maior precisão e resposta. O SUV da MINI tem conforto para 5 pessoas e 405 litros de capacidade no porta-malas. O interior com acabamento refinado deixa as viagens ainda mais especiais. O modelo ainda possui uma série de equipamentos e tecnologias ideais para mais conforto e praticidade no dia a dia: os bancos com ajuste elétrico podem ser individualmente ajustados e guardam duas configurações individuais com a função de memória opcional e sistema opcional Comfort Access com função Easy Opener, onde o cliente pode abrir o porta-malas com um movimento rápido e direto do pé sob o para-choques traseiro. Além disso, o MINI Cooper S E Countryman ALL4 possui ar-condicionado automático digital de duas zonas, sistema de navegação MINI, rack de teto, teto-solar panorâmico, acionamento automático da porta traseira, controle da distância para estacionamento, câmera de ré, controle de cruzeiro com função de freio, painel digital e roda de liga-leve 19″ Turnstile Spoke 2 tons com pneus Run Flat.

MINI Cooper S

O MINI Cooper combina o icônico design, excelente aproveitamento de espaço e a esportividade característica da marca. Seu conjunto propulsor é formado por um motor 2.0l TwinPower Turbo de quatro cilindros combinado com uma transmissão automática esportiva Steptronic de 7 velocidades com dupla embreagem, que desenvolve uma potência máxima de 192cv e um torque máximo de 280 Nm, e que faz de 0 a 100km/h em apenas 6,7 segundos. Esta versão também conta com vasta gama de equipamentos de série, que dentre os principais podemos destacar: sistema de som HiFi Harman/Kardon, bancos esportivos revestidos em couro, tela de 8,8” sensível ao toque, sistema de navegação MINI com informação de trânsito em tempo real, teto solar panorâmico, head up display e muito mais.

MINI John Cooper Works

Sinônimo de diversão ao dirigir, o MINI John Cooper Works reúne o que há de melhor e mais esportivo em um modelo da marca. Equipado com um motor 2.0l de quatro cilindros com tecnologia TwinPower Turbo e transmissão Steptronic Automática Esportiva de 8 velocidades, que entregam uma potência máxima de 231cv e um torque de 320Nm, modelo acelera de 0 a 100km/h em apenas 6,1 segundos. E além do desempenho impressionante nas arrancadas, o JCW conta com um acerto fino e específico da suspensão para proporcionar uma experiência de direção bem próxima a de um kart. Apesar de ter o desempenho como principal chamariz, o modelo não deixa a desejar no quesito equipamentos. Recheado de tecnologia, o modelo conta com sistema de som HiFi Harman/Kardon, bancos esportivos revestidos em couro, tela de 8,8” sensível ao toque, sistema de navegação MINI com informação de trânsito em tempo real, teto solar panorâmico, head-up display e muito mais.