Mileto lança carregamento de moto elétrica mais rápido do País

As motos elétricas estão inovando o mercado de transporte sustentável, oferecendo uma alternativa ecologicamente correta e eficiente aos veículos tradicionais. Enquanto o tempo médio de carregamento total da bateria para motos elétricas em geral é de seis a oito horas, a Mileto traz uma revolução para o setor com o carregamento elétrico mais rápido do Brasil.

A nova tecnologia, desenvolvida no Brasil pelo time de engenharia da Mileto, permite recarregar a bateria em apenas 100 minutos, em redes 220v de 20A.

A Mileto, startup de mobilidade elétrica fundada em 2022, lança carregamento de moto elétrica mais rápida do Brasil. A Spike Super Charge, um dos modelos da marca é a que terá um opcional do novo carregamento.

“Estamos sempre em busca de maneiras de tornar nossos produtos ainda mais sustentáveis e eficientes. Com a inovação da Spike Super Charge, alcançamos esse objetivo através de um desenvolvimento 100% próprio e nacional, valorizando nossas pesquisas e destacando o diferencial que a Mileto oferece aos seus clientes”, conta Alexandre de Oliveira, cofundador da Mileto.

A Mileto funciona com o modelo de negócios de planos por assinatura de motos e triciclos elétricos. Para as motos os planos saem a partir de R$ 810,00 por mês (cerca de R$ 27,00 ao dia). As mensalidades incluem IPVA, licenciamento, emplacamento, rastreamento por geolocalização, manutenção preventiva, assistência 24h em caso de sinistro e opcional de seguro para danos a terceiros. Os planos de assinatura também garantem descontos ao cliente na aquisição da moto ao final do contrato, podendo até permitir que o cliente se torne proprietário da moto ao final do período, sem pagamento de nenhum valor adicional.

A empresa já conta com três lojas: em São José dos Campos – SP, no Vale Sul Shopping, em Resende – RJ e em Volta Redonda – RJ. (Foto: Mileto/Divulgação).