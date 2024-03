Mileto está no 1º Passeio de Bikes Elétricas de Niterói

A startup de mobilidade elétrica Mileto marca presença no 1º Passeio de Bikes Elétricas de Niterói, que acontece neste sábado, 16 de março, com concentração em frente à Igreja de São Judas Tadeu, na Praia de Icaraí e término no Mercado Municipal. O passeio é uma celebração pelo Dia de Conscientização das Mudanças Climáticas e tem como objetivo demonstrar o comprometimento da cidade com a mobilidade sustentável e um futuro cada vez mais verde.

Em sintonia com a sua missão de democratizar a mobilidade elétrica no Brasil para pessoas, empresas e governos de forma sustentável, a Mileto cedeu gratuitamente algumas de suas motos elétricas, que serão utilizadas pelos profissionais que vão fazer a escolta e segurança do evento, garantindo o bem-estar dos participantes.

As motos utilizadas serão do modelo Spike, motos silenciosas e não poluentes com potência de 3000W, com autonomia de 120 km, velocidade de até 95 km/h e 150 kg de capacidade de carga.

A empresa oferece planos de assinatura de motos elétricas que custam a partir de R$ 810 ao mês (cerca de R$ 27,00 ao dia). As mensalidades incluem IPVA, licenciamento, emplacamento, rastreamento por geolocalização, manutenção preventiva, assistência 24h em caso de sinistro e seguro para danos a terceiros. Os planos de assinatura também garantem descontos ao cliente na aquisição da moto ao final do contrato, podendo até permitir que o cliente se torne proprietário da moto ao final do período, sem pagamento de nenhum valor adicional.

A Mileto também oferece planos de locação e assinatura de motocicletas e veículos elétricos de carga customizados para empresas, que podem ser utilizados em diferentes aplicações, como logística e segurança.

“A cidade de Niterói é referência em mobilidade sustentável, o que nos deixa ainda mais felizes e orgulhosos em participar desse importante evento”, ressalta o COO e co-fundador da Mileto, Felipe de Oliveira.