Cinco sorveterias deliciosas de Curitiba para dar uma bicuda no calorão!

Dos mais tradicionais até os sofisticados, passando pelos sabores exóticos, as sorveterias de Curitiba têm uma variedade imensa de opções para ajudar a enfrentar o calorão desses últimos dias do verão.

Pensando nisso, a Tribuna traz cinco dicas de locai onde é possível saborear um bom sorvete na cidade.

Gaúcho Sorvetes

Com mais de 60 anos de tradição, a Gaúcho Sorvetes ficou tão famosa que batizou popularmente a praça onde está localizada, oficialmente chamada Praça do Redentor. E também a pista de skate ali instalada, que é conhecida como “pista do Gaúcho”. A sorveteria foi fundada como um armazém de secos e molhados, como se dizia na época, mas se concentrou apenas na produção de sorvetes devido ao sucesso das vendas desse produto. Entre os diversos sabores que oferece, alguns dos “queridinhos” do público são os de Milho Verde, Pistache e Africano.

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Endereço: Praça do Redentor, 13 – São Francisco.

Horário de funcionamento: De terça à sábado, das 12h às 19h; e domingo, das 12h às 18h30. Fechada às segundas-feiras.

Veja mais em @sorvetesgaucho

Pedacinho do Nordeste

Cupuaçu, seriguela, umbu, cajá, tamarindo e graviola são alguns dos sabores exóticos da Pedacinho do Nordeste. Foto: Reprodução.

Inaugurada em 2001, a Pedacinho do Nordeste se diferencia por oferecer uma variedade de sabores incomuns em outras sorveterias curitibanas, produzidos com frutas vindas das regiões Nordeste e Norte do país, como cupuaçu, seriguela, umbu, cajá, tamarindo e graviola. Apesar do foco nas frutas regionais, a sorveteria também oferece uma infinidade de outros sabores como café com cardamomo, algodão doce e ovomaltine. Além das tradicionais casquinhas e sobremesas como banan split, a sorveteria opera também no sistema de buffet a quilo, que permite provar a grande variedade de sabores.

Endereço: Rua Marquês do Paraná, 947 – Água Verde

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 12h às 19h.

Veja mais no @pedacinho_do_nordeste

Freddo Gelateria

Freddo Gelateria conta atualmente com dez unidades em Curitiba. Foto: Divulgação.

Uma das primeiras sorveterias a trazer a sofisticação do gelato italiano para a capital paranaense, em 2002, a Freddo Gelateria conta atualmente com dez unidades em Curitiba e outras oito nas cidades de Campo Largo, São José dos Pinhais e Maringá, no Paraná, e em Balneário Camboriú e Porto Belo, em Santa Catarina. Entre os sabores mais consumidos, destaque para o Sorbetto de Frutti di Bosco, Pistacchio di Bronte, Avocado e Stracciatella.

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h às 21h para as lojas de rua; e seguindo o horário das praças de alimentação para as lojas localizadas em shoppings.

Veja mais no @freddogelateria

Soft Ice Cream

Soft Ice Cream se diferencia pelas combinações de sabores em seus sorvetes, como o Red Velvet Paradise. Foto: Reprodução/Instagram.

Com duas lojas em Curitiba e uma em Ponta Grossa, a Soft Ice Cream se diferencia pelas combinações de sabores em seus sorvetes, como o Red Velvet Paradise, sorvete de Frutas Vermelhas com calda de frutas vermelhas, farofa preta e suspiro. Além das casquinhas, oferece também uma grande variedade de milkshakes.

Endereços: Rua Carlos de Carvalho, 665 – Batel

Av. Sete de Setembro, 5050 – Batel

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 19h30

Veja mais no Instagram no @soft.icecream.co

Milk Creamery

Milk Creamery oferece várias opções de sorvetes, desde as casquinhas até os rolls, sorvete servido em rolinhos originário da Tailândia. Foto: Reprodução/Instagram

Criada em 2017 e Curitiba, a Milk Creamery oferece várias opções de sorvetes, desde as casquinhas até os rolls, sorvete servido em rolinhos originário da Tailândia. Atualmente a rede tem nove lojas em Curitiba e outras quatro nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. A linha de produtos conta com opções veganas, sem glúten, sem lactose e sem açúcar.

Endereços e horário de funcionamento das lojas no site podem ser conferidos no Instagram: @milkcreameryoficial

