Michelin lança pneu Road W GT para longas distâncias

Foram mais de 2.800 km rodados em uma viagem que começou em São Paulo, passou por Maringá, Salto do Paraguai, Foz do Iguaçu e chegou a Argentina na cidade de Puerto Iguaçu, retornando depois para o Brasil. Essa longa jornada ou passeio, como gostam de chamar os amantes da Gold Wing, foi liderada por Paulo Duarte Coutinho, presidente do Clube Gold Wing Brasil. Ele foi convidado pela Michelin a ser o primeiro a circular pelas estradas nacionais (e chegando as internacionais) com o novo pneu Michelin Road W GT. O produto foi desenvolvido exclusivamente para a Honda Gold Wing, reconhecida como um dos grandes ícones do motociclismo de turismo.

Coutinho, que já rodou mais de 2 milhões de quilômetros com a sua Gold Wing, compartilhou sua experiência e sua avaliação do produto: “Nas curvas é uma coisa incrível, fora do comum. Estou impressionado com o conforto e a estabilidade que esse pneu proporciona”. Desenvolvido especialmente para quem é apaixonado por explorar novas paisagens, percorrer longas distâncias e compartilhar histórias ao longo do caminho, o Michelin Road W GT foi desenhado para enfrentar os desafios das estradas com excelência. Ele oferece uma pilotagem segura e confortável, permitindo que os motociclistas se concentrem no prazer da jornada e na conexão com outros apaixonados pelo universo das duas rodas.

Coutinho não fez essa viagem sozinho, ele foi acompanhado de outras cinco pessoas que fazem parte do Clube Gold Wing Brasil, que reúne grande parte dos proprietários da motocicleta da Honda e conta com uma robusta organização, com eventos nacionais e regionais em Santa Catarina, Minas Gerais, Goiânia, São Paulo, Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Ceará. “Somos uma comunidade grande e estávamos ansiosos pela chegada deste pneu. Temos uma demanda reprimida e um grande evento previsto para o segundo semestre deste ano, quando a moto completa 50 anos”, explica Coutinho.

Durante a viagem, Coutinho monitorou a temperatura dos pneus e ficou impressionado com a capacidade de grip e a segurança proporcionada pelo Michelin Road W GT, mesmo com altas temperaturas: “A segurança que me trouxe nessa viagem, eu nunca tive. Com esse pneu, a moto ficou mais na mão, com mais segurança nas curvas e quando você precisa fazer uma frenagem mais forte”.

Essa segurança também é sentida na chuva. O Michelin Road W GT possui a tecnologia Michelin Water Sipe, que adiciona sulcos específicos ao pneu dianteiro para melhorar o escoamento da água em pistas molhadas, garantindo maior aderência e estabilidade. Além disso, seu composto de borracha com sílica, presente tanto nos pneus dianteiros quanto traseiros, potencializa o controle e a estabilidade, mesmo em condições de chuva intensa. (Fotos: Michelin/Divulgação).