Mercedes-Benz GLC 300 4Matic AMG Line 2025 tem visual mais esportivo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, desde setembro, já oferece os novos Mercedes-Benz GLC 300 4Matic AMG Line em sua linha 2025. Disponíveis nas versões SUV e Coupé, o automóvel traz como destaque o acabamento AMG Line mais jovial e esportivo em combinação com um interior ainda mais luxuoso e agora conectados com o futuro da mobilidade.

Os novos Mercedes-Benz GLC 300 4Matic AMG Line e Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupé AMG Line já estão disponíveis em toda a rede de concessionários da marca com preços sugeridos de R$ 509.900,00 e R$ 524.900,00, respectivamente.

Além dos novos modelos da linha 2025, seguem disponíveis para encomendas o Mercedes-AMG GLC 43 4Matic (preço sugerido: R$ 680.900,00) e Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé (preço sugerido: R$ 700.900,00).

Com a chegada da linha 2025, o GLC 300 4Matic AMG Line passa a oferecer o pacote de funcionalidades Digitais Extras. Com ele, o automóvel estará sempre “online”, trazendo mais comodidades para o condutor. Por meio de um aplicativo de celular, o condutor poderá abrir e fechar as portas, detectar eventuais batidas e tentativas de furto, determinar zonas máximas de uso em um serviço e valet, por exemplo, receber atualizações de softwares online e agendar manutenções de forma totalmente automática e digital.

Lançado no Brasil em fevereiro de 2024 com a chegada do Mercedes-Benz Classe E, o serviço oferece mais de 30 diferentes funcionalidades. Conheça a seguir, algumas das principais:

Chamada de Emergência: Se um acidente for detectado, o serviço aciona automaticamente uma chamada de emergência (Central de Atendimento Global do Serviço localizada na Espanha) que irá acionar os serviços locais de polícia ou bombeiros. O atendente será definido automaticamente pelo idioma selecionado nas configurações do automóvel do cliente cadastrado. Este serviço também pode ser realizado manualmente para solicitar assistência;

Se um acidente for detectado, o serviço aciona automaticamente uma chamada de emergência (Central de Atendimento Global do Serviço localizada na Espanha) que irá acionar os serviços locais de polícia ou bombeiros. O atendente será definido automaticamente pelo idioma selecionado nas configurações do automóvel do cliente cadastrado. Este serviço também pode ser realizado manualmente para solicitar assistência; Diagnóstico Remoto: O diagnóstico detecta desgaste em peças e componentes compatíveis e encaminha essas informações ao concessionário de preferência. O diagnóstico remoto permite ao profissional obter dados do automóvel antes de um serviço. O teste rápido verifica os módulos de controle do veículo, ajudando na manutenção;

O diagnóstico detecta desgaste em peças e componentes compatíveis e encaminha essas informações ao concessionário de preferência. O diagnóstico remoto permite ao profissional obter dados do automóvel antes de um serviço. O teste rápido verifica os módulos de controle do veículo, ajudando na manutenção; Atualizações de Software: O cliente pode atualizar o software via “over the air”, através do módulo de comando principal, desta forma, o software do cliente permanece sempre atualizado. O cliente é informado sobre uma atualização disponível no sistema de infoentretenimento do automóvel assim que desativarem as atualizações automáticas no sistema;

O cliente pode atualizar o software via “over the air”, através do módulo de comando principal, desta forma, o software do cliente permanece sempre atualizado. O cliente é informado sobre uma atualização disponível no sistema de infoentretenimento do automóvel assim que desativarem as atualizações automáticas no sistema; Dados de Trânsito em Tempo Real: As informações de tráfego recebidas são baseadas em “dados de veículos em movimento”, sendo a tecnologia chave para a aquisição precisa de dados de tráfego, levando em consideração a localização atual do automóvel e garantindo que os veículos que fazem a consulta recebam todas as informações relevantes para eles. Os usuários podem comentar sobre o tráfego em tempo real, fazendo com que seus veículos gerem “dados de veículos em movimento”, ajudando assim a melhorar ainda mais a qualidade dos dados;

As informações de tráfego recebidas são baseadas em “dados de veículos em movimento”, sendo a tecnologia chave para a aquisição precisa de dados de tráfego, levando em consideração a localização atual do automóvel e garantindo que os veículos que fazem a consulta recebam todas as informações relevantes para eles. Os usuários podem comentar sobre o tráfego em tempo real, fazendo com que seus veículos gerem “dados de veículos em movimento”, ajudando assim a melhorar ainda mais a qualidade dos dados; Sistema de entretenimento Mercedes-Benz User Experience (MBUX): O MBUX tem como objetivo permitir a integração nativa de provedores de música online no sistema de entretenimento MBUX. A função de integração no veículo permite o acesso à conta do cliente do provedor de música (Audials, Apple Music, Tidal, Amazon Music e Spotify) para reproduzir sua própria playlist de música online.

O veículo segue com duas opções de carrocerias (SUV e Coupé) equipadas com uma das grandes inovações dessa nova geração lançada em 2023: o motor 4 cilindros em linha que gera 258 cv de potência e utiliza a tecnologia híbrida leve, o que inclui um gerador de partida integrado de segunda geração (ISG) e um sistema elétrico de bordo de 48 volts. O sistema de propulsão eletrificada trabalha em conjunto com o câmbio automático de 9 velocidades (9G-Tronic) e o sistema de tração integral 4matic, trazendo máximo conforto e agilidade sejam na estrada ou fora dela.

Agora, ambas as versões estão equipadas com o acabamento AMG Line, o que confere um visual externo e interno ainda mais esportivo. Pneus de perfil misto com rodas de 20 polegadas, revestimentos dos arcos das rodas na cor do veículo (somente versão Coupé) complementam o estilo esportivo.

O interior dos novos GLC SUV e Coupé 2025 surpreendem em cada detalhe. O hardware e o software da última geração do sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience) oferecem uma usabilidade ainda melhor. Imagens brilhantes nos visores do condutor e central facilitam o controle das funções do veículo, de conforto e de entretenimento.

As duas telas LCD de alta resolução apresentam informações claras e estruturadas. A tela do condutor de 12,3 polegadas (31,2 cm) parece flutuar em relação ao console. E a tela central de 11,9 polegadas (30,2 cm) se eleva da console central e parece flutuar acima do acabamento central, sendo levemente inclinada em direção ao condutor.

O assistente de voz “Hey Mercedes” está cada vez mais eficaz em responder à linguagem natural e às preferências do usuário. Serviços de streaming de música podem ser integrados perfeitamente ao MBUX, incluindo configurações pessoais, permitindo que os usuários desfrutem de uma experiência de música personalizada no veículo.

Novidade na versão SUV, o Pacote de Estacionamento com câmera 360° inclui também o “capô transparente” e as funções de assistência de estacionamento ativo Parktronic. Quatro câmeras (frontal, traseira e laterais) fornecem as imagens, que são combinadas em uma visão panorâmica de 360° virtual. Além disso, o display mostra ângulos de visão diferentes, como frontal ou traseiro. O condutor decide se usa o display para estacionar por conta própria ou se deixa o assistente de estacionamento assumir o controle.

A segurança ativa e passiva também traz inovações como o assistente de distância ativo Distronic, que pode manter uma distância pré-definida para veículos à frente em todos os tipos de estrada: em autoestradas, estradas rurais ou na cidade. O limite de velocidade atual pode ser selecionado como configuração de velocidade com o toque de um comando. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).

Mercedes-Benz GLC 300 4Matic SUV AMG Line. Mercedes-Benz GLC 300 4Matic SUV AMG Line. Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupé AMG Line. Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupé AMG Line.