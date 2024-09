Mercedes-Benz e WEG parceiras na jornada de eletrificação de clientes

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, desde o lançamento de seu primeiro modelo 100% elétrico, em agosto de 2020, tem o objetivo de oferecer soluções de gerenciamento de recarga para veículos elétricos a todos os seus clientes. Agora, a marca amplia essa estratégia e os clientes poderão optar por carregadores da marca WEG, multinacional brasileira.

Com o foco em oferecer uma experiência de uso completa para seus modelos elétricos, a empresa segue com seu “pacote de energia” que traz mais segurança e comodidade na compra do automóvel elétrico. Nessa condição, a partir da compra de um veículo Mercedes-Benz elétrico, o cliente conta com o fornecimento e a instalação de um equipamento para carregamento em sua residência, garantindo toda a praticidade de recarga seu automóvel elétrico sem sair de casa. Durante o processo de compra de um Mercedes-Benz 100% elétrico, os clientes terão a oportunidade de escolher entre o novo carregador WEMOB da WEG ou o modelo JuiceBox da Enel X.

“Seguimos em nossa busca para oferecer uma experiência completa com nossos produtos e serviços. Essa nova parceria vai na direção de levar aos nossos clientes uma jornada elétrica cada dia mais atrativa e eficiente. Realizar parcerias como essa não é apenas uma resposta às demandas crescentes por sustentabilidade, mas também uma estratégia vital para o futuro da mobilidade”, afirma Evandro Bastos, Head de Produto Automóveis da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

“A WEG está comprometida com toda a cadeia da geração, transmissão e distribuição da energia na mobilidade elétrica, chegando até a estação de recarga dos veículos elétricos. Esta parceria com a Mercedes-Benz Cars & Vans nos motiva a continuar ampliando mais ainda nossa rede nacional de integradores e serviços voltados aos produtos de recarga de veículos. Nossas estações são muito aderentes ao perfil do usuário Mercedes-Benz, pois possuem nativamente o protocolo internacional OCPP, o que garante a comunicação entre estações, essencial para o uso em condomínios por exemplo, permitindo o balanço inteligente da demanda e trazendo segurança adicional as instalações e usuários”, comenta Carlos José Bastos Grillo, Diretor Superintendente WEG Digital & Sistemas. (Foto: Mercedes-Benz/Divulgação).