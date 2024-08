Mercedes-Benz celebra 130 anos de Motorsport

A Mercedes-Benz demonstra toda sua excelência e experiência centenária no Pebble Beach Automotive Week 2024, que acontece na Califórnia, e traz a première mundial do novíssimo Mercedes-Maybach SL como um dos seus destaques. A Mercedes-Benz Heritage GmbH também revive sucessos históricos no automobilismo de competição neste evento especial e apresenta raridades automotivas no principal evento da California.

A Mercedes-Benz também está homenageando 130 anos de automobilismo em Pebble Beach este ano. A Mercedes-AMG Motorsport de Affalterbach aproveitou este aniversário como uma oportunidade para desenvolver um carro de corrida Mercedes-AMG GT3 único. O veículo exclusivo se inspira em duas eras do automobilismo na Mercedes-Benz. Durante a Pebble Beach Automotive Week, este item de colecionador, limitado a apenas 13 unidades, será apresentado ao público pela primeira vez.

No Pebble Beach Concours d’Elegance, o Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow será apresentado pela primeira vez, dando continuidade à série bem-sucedida de edições especiais. Esta edição exclusiva foi especialmente desenvolvida e produzida para Pebble Beach com opções do programa de personalização MANUFAKTUR, entre outros. A edição Nordic Glow está disponível em quantidades limitadas exclusivamente para o mercado americano.

A Mercedes-Benz Classic irá expor os seguintes veículos para Pebble Beach em 2024:

Mercedes Targa Florio de dois litros; 1924: há 100 anos, este carro venceu a Targa Florio, a lendária e extenuante corrida de estrada na Sicília. A Mercedes-Benz Classic restaurou um veículo original com a máxima autenticidade;

Maybach Zeppelin DS 8; 1932: Nos anos 1930, os produtos de ponta da Maybach competiam com os principais carros da Mercedes-Benz. O Maybach Zeppelin DS 8 produzia 149 kW (200 hp) a partir de um deslocamento de 7.922 centímetros cúbicos;

Mercedes-Benz W 196 R; carro de corrida de Fórmula 1 1955: A Mercedes-Benz retornou ao Grande Prêmio em 1954 com o W 196 R. Apresentando rodas abertas ou carroceria aerodinâmica, dependendo da pista. Juan Manuel Fangio tornou-se Campeão Mundial de Fórmula 1 em 1954 e 1955;

Veículo experimental Mercedes-Benz C 111-II; 1970: o superesportivo futurista de 300 km/h com motor Wankel de quatro rotores encantou os fãs da marca. Ele nunca foi produzido em série. O Classic Center trouxe o veículo experimental de volta à vida após mais de 50 anos.

Tour d’Elegance e Concours d’Elegance

Um dos principais eventos da Pebble Beach Automotive Week é a Tour d’Elegance, em 15 de agosto de 2024, que a Mercedes-Benz irá liderar este ano com o carro de corrida Targa Florio e o C 111-II. O Pebble Beach Tour d’Elegance apresenta cerca de 150 carros do círculo de participantes do concours em uma rota cênica de tirar o fôlego, incluindo a 17-Mile Drive e a Highway 1 até Big Sur.

O Pebble Beach Concours d’Elegance será realizado pela 73ª vez em 18 de agosto de 2024, no Pebble Beach Golf Course, perto de Monterey, Califórnia. Em 2023, o Mercedes-Benz 540 K Special Roadster ganhou o cobiçado prêmio “Best of Show”. Este foi o 10º título “Best of Show” para um veículo da marca na história do Pebble Beach Concours d’Elegance desde 1950, tornando a Mercedes-Benz a marca mais bem-sucedida na história deste prestigiado evento de automóveis clássicos. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).