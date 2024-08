Mercedes-Benz amplia vendas e serviços para automóveis elétricos

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil segue acreditando na eletrificação do mercado brasileiro, aumentando e preparando sua rede de concessionários para o futuro da mobilidade. Desde março de 2020, a marca tem como um de seus objetivos para o Brasil a eletrificação de seu portfólio, trazendo produtos e serviços que se adaptem aos estilos de vida e necessidades dos clientes brasileiros.

A partir de agosto de 2024, a marca passa a oferecer automóveis 100% elétricos também nas cidades de Campinas-SP, Ribeirão Preto – SP, São José do Rio Preto – SP, Recife – PE, Fortaleza – CE, Salvador – BA, Natal – RN e Goiânia – GO. Os novos concessionários se juntam a rede atual já em operação nas cidades de São Paulo – SP, Rio de Janeiro – RJ, Belo Horizonte – MG, Brasília – DF, Vitória – ES, São José – SC, Curitiba – PR e Porto Alegre – RS.

No total, agora são 20 concessionários da marca totalmente preparados com equipes de vendas e pós-vendas especialmente treinadas, ferramental e equipamentos exclusivos para esse tipo de tecnologia.

“Aumentar nossos pontos de atendimento é uma clara declaração de que acreditamos na eletrificação do mercado brasileiro. Com esses novos pontos, estamos confiantes em oferecer nossos produtos e serviços a um grupo cada vez maior de clientes em mais regiões do país”, diz Marcelo Calonga, Head de Desenvolvimento de Rede da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

Atualmente, a marca possui o maior portfólio de automóveis 100% elétricos entre as marcas de luxo no país, com um total de sete modelos, entre sedans e SUV’s. (Foto: Mercedes-Benz/Divulgação).