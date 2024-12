Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupé chega ao Brasil

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil confirma a chegada do Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupé ao mercado brasileiro. O novo modelo traz a tecnologia de eletrificação hibrida plug-in AMG E Performance, criada para as pistas de Fórmula 1 e que agora chega a cinco diferentes versões disponíveis no Brasil. Assim, a marca passa a oferecer duas motorizações exclusivas para os modelos AMG GLC Coupé.

O novo Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupé pode ser encomendado em todos os concessionários da marca no país ao preço público sugerido a partir de R$ 934.900,00. Enquanto o Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé segue disponível ao preço público sugerido de R$ 700.900,00.

O trem de força plug-in híbrido do Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupé combina o motor turbo AMG de 2,0 litros com uma Unidade de Propulsão Elétrica (EDU) no eixo traseiro, proporcionando uma experiência de condução emocionante com alta eficiência. O sistema de propulsão elétrica e a bateria de alto desempenho com 400 volts são desenvolvimentos exclusivos da AMG. Assim como na Fórmula 1, a bateria foi projetada para oferecer rápida entrega e recuperação de potência, com resfriamento direto inovador das células de bateria. O desempenho combinado do sistema é de 680 cv, com um torque máximo de 1.020 Nm.

Design exterior e interior

Fazem parte do exterior exclusivo a grade do radiador exclusiva com aletas verticais e o para-choque dianteiro ambos AMG, além de entradas de ar esportivas e um elemento decorativo cromado, direcionando o fluxo de ar de maneira específica para diversas funções. Os painéis laterais integrados de forma harmoniosa, o para-choque traseiro com difusor adicional, além das saídas de escape duplas trapezoidais, completam o design externo.

Internamente, os bancos AMG revestidos em estofamentos em couro nappa e o opcional couro nappa AMG com o brasão AMG em relevo nos apoios de cabeça dianteiros trazem um toque esportivo. O interior esportivo e luxuoso é complementado por pedais esportivos, tapetes e soleiras das portas iluminadas com a inscrição AMG.

Sistema de Infoentretenimento User Experience – MBUX

O sistema inclui diversos displays e funções exclusivas da AMG. Isso inclui telas específicas no painel de instrumentos, na central multimídia com orientação vertical no console central e no opcional head-up display. O estilo exclusivo “Supersport” da marca exibe conteúdo em uma estrutura vertical, como o menu de configurações, que mostra ajustes atuais de suspensão ou transmissão. Também é possível visualizar o mapa de navegação ou dados de consumo nesse estilo.

Motor AMG de 2,0 litros e quatro cilindros mais potente

O coração do novo modelo é o motor de quatro cilindros e 2.0 litros AMG que combina tecnologias inovadoras, desempenho excepcional e eficiência exemplar. Este motor mantém a tradição característica da marca: foi inteiramente desenvolvido na sede da empresa em Affalterbach e é montado seguindo o princípio “Um home, um motor”. Este método alia a habilidade artesanal dos funcionários altamente qualificados às mais modernas técnicas de produção da Indústria 4.0, com um alto nível de digitalização.

O motor M139l (internamente denominado “l” devido à instalação longitudinal) gera 476 cv a 6.725 rpm, tornando-se o motor de quatro cilindros mais potente já produzido em série no mundo é o único motor de produção mundialmente equipado com um turbocompressor elétrico de gases de escape. A tecnologia é diretamente derivada das soluções aplicadas pela equipe Mercedes-AMG Petronas F1 na Fórmula 1.

No GLC 63 S, o turbocompressor é consideravelmente maior em comparação ao GLC 43, resultando em um fluxo de ar ainda maior e, consequentemente, mais potência. Além disso, o motor elétrico integrado utiliza o sistema de alta tensão de 400 volts, proporcionando um desempenho superior.

Motor elétrico e unidade de propulsão compacta

O motor elétrico de 204 cv está posicionado no eixo traseiro, onde é integrado com uma transmissão de duas velocidades eletricamente controlada e um diferencial traseiro de escorregamento limitado, formando uma unidade de propulsão elétrica (EDU) compacta. Este layout é conhecido como híbrido P3. A bateria de alto desempenho, leve, também fica localizada na parte traseira, acima do eixo traseiro.

O conceito AMG oferece uma eficiência de recuperação muito alta, pois o sistema permite perdas mecânicas e hidráulicas mínimas do motor e da transmissão. A transmissão automatizada de duas marchas no eixo traseiro, com sua relação de marchas especialmente calibrada, garante uma distribuição ideal de torque para partidas ágeis e potência contínua segura em altas velocidades. Um atuador elétrico engata a segunda marcha por volta de 140 km/h, correspondendo à velocidade máxima do motor elétrico de cerca de 13.500 rpm.

Refrigeração Direta das Células da Bateria

A bateria de alto desempenho do AMG GLC 63 S E Performance oferece uma capacidade de 6,1 kWh, 80 kW de potência contínua e 150 kW de potência de pico por dez segundos. O carregamento é realizado por meio de recuperação ou pelo carregador a bordo de 3,7 kW com corrente alternada, em uma estação de carregamento, wallbox ou tomada doméstica. A bateria foi projetada para entrega e consumo rápido de energia, não para o maior alcance possível.

A base para o alto desempenho da bateria AMG de 400 volts é seu inovador sistema de refrigeração direta: pela primeira vez, um fluido refrigerante de alta tecnologia, baseado em um líquido não condutor de eletricidade, circula ao redor das 560 células da bateria, resfriando-as individualmente. A bateria está sempre dentro de uma faixa de temperatura ideal de funcionamento de cerca de 45 graus Celsius, independentemente de quantas vezes ela é carregada ou descarregada.

AMG Dynamics, Componente Padrão do Programa de Seleção de Condução

Os programas de condução AMG Dynamic Select (oito para o GLC 63 S) permitem uma ampla gama de características do veículo, do conforto à dinâmica. Os modos de condução distintos oferecem uma experiência de condução individual, precisamente adaptada às diferentes condições de condução. O sistema integrado de controle dinâmico de condução AMG Dynamics é adicionado como parte dos programas de condução AMG Dynamic Select. Ele aprimora as funções estabilizadoras do ESP® com intervenções que aumentam a agilidade das características de direção e outras funções do ESP®. Por exemplo, ao fazer curvas em alta velocidade, uma breve intervenção de frenagem na roda traseira interna gera um momento de torção definido ao redor do eixo vertical para uma entrada precisa e responsiva na curva. (Fotos: Mercedes-AMG/Divulgação).