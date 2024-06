Meguiar´s reúne 150 empresas de estética automotiva no retorno ao País

Em um evento na sede da APG, no Tamboré (Barueri, SP), que é o novo importador e distribuidor da marca Meguiar´s no Brasil, mais de 400 convidados puderam conhecer os planos dessa reestreia e a nova linha de produtos da marca para o país. Marca que pertence à gigante global 3M desde 2008, a Meguiar´s é afamada mundialmente por produzir os melhores e mais reconhecidos produtos em estética automotiva. Depois de um intervalo, ela retorna ao Brasil por intermédio da APG, que atua no segmento automotivo desde 2022 com a New X Protection, marca de renome em proteção de pintura veicular (PPF).

Liderada pelo empresário Anderson Goetten, a APG atraiu cerca de 150 lojistas de 26 Estados do país. “Os especialistas em estética automotiva conhecem a qualidade dos produtos Meguiar´s. E estavam ansiosos pelo retorno da marca, visto que a eficiência desses produtos impacta diretamente no negócio de detailing”, disse.

Linha de produtos Profissional e Entusiasta

Nesse relançamento, os produtos Meguiar´s estarão disponíveis no mercado nacional com duas linhas nesse primeiro momento: a Linha Profissional e a Linha Entusiasta, sendo o primeiro deles, naturalmente, direcionado às empresas de detailing. Conheça os principais destaques:

ProSpeed Compound é um polidor que otimiza o processo, realizando o corte da pintura e deixando a peça pronta para o acabamento;

é um polidor que otimiza o processo, realizando o corte da pintura e deixando a peça pronta para o acabamento; Final Inspection remove excesso dos materiais utilizados durante o processo de polimento para fazer a conferência da eficácia do processo;

remove excesso dos materiais utilizados durante o processo de polimento para fazer a conferência da eficácia do processo; Quick Detailer é um lubrificante utilizado anteriormente à aplicação da Clay Bar, para descontaminação segura do veículo;

é um lubrificante utilizado anteriormente à aplicação da Clay Bar, para descontaminação segura do veículo; Diamond Cut: um polidor com alto poder de corte utilizado em superfícies extremamente duras.

“Com a disseminação das empresas de estética automotiva, que vem ocorrendo no país nesta década, temos grande expectativa na comercialização da linha Profissional, visto que os especialistas do ramo conhecem e reconhecem a qualidade da Meguiar´s”, destaca Goetten.

Já a Linha Entusiasta desperta igualmente uma enorme expectativa, uma vez que, desde a pandemia, o brasileiro redescobriu o prazer de cuidar do seu próprio carro nos finais de semana. “Vimos esse fenômeno acontecer nos últimos anos: as pessoas passaram a consumir mais produtos de estética automotiva. Em um primeiro momento, isso ocorreu em razão da ociosidade que havia nos finais de semana, onde tudo estava fechado. Mas depois virou uma grande terapia”, explica o empresário. Veja os destaques:

NXT All Metal Polisher , um poderoso polidor de metais que remove sujidades e deixa um acabamento brilhante;

, um poderoso polidor de metais que remove sujidades e deixa um acabamento brilhante; Supreme Shine Protectant , protetor de interiores que deixa um acabamento hiper brilhante;

, protetor de interiores que deixa um acabamento hiper brilhante; Natural Shine Protectant , que possui a mesma qualidade protetora do anterior, mas com um acabamento natural;

, que possui a mesma qualidade protetora do anterior, mas com um acabamento natural; Ultimate Compound , um polidor com bom poder de corte, que remove fácil marcas de lavagens e riscos superficiais;

, um polidor com bom poder de corte, que remove fácil marcas de lavagens e riscos superficiais; Ultimate Polish , que dá bom acabamento e ótimo brilho;

, que dá bom acabamento e ótimo brilho; Quick Detailer, lubrificante para descontaminação segura dos veículos, que é destinado aos entusiastas. (Fotos: Meguiar’s/Divulgação).