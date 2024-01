McLaren São Paulo apresenta o novo 750S

A McLaren revelou em São Paulo, no último sábado (20 de janeiro), o novo McLaren 750S a um grupo de cerca de 90 clientes e convidados. A apresentação, feita durante um café da manhã realizado no showroom, contou com as presenças de Bruno Senna (piloto de desenvolvimento da McLaren e embaixador da marca), Henry Visconde (presidente da McLaren São Paulo) e Rodrigo Soares (diretor de operações da UK Motors, importadora da McLaren no Brasil).

Bruno Senna mencionou as diferenças entre o 750S e seu antecessor, o 720S, e mencionou as características do novo modelo. “Tive o grande prazer de ‘brincar’ um pouquinho com o 750S. Ele tem a suspensão um pouco mais direta, mais potência e mais downforce (carga aerodinâmica). O 750S representa um avanço em direção à 765LT, mas é mais confortável para andar nas ruas”, resumiu. Para quem gosta de andar na pista, Bruno Senna deu o recado: “Se você colocar os pneus [Pirelli] Trofeo R, pode conseguir tempos muito próximos aos do 765LT”. Além do McLaren 750S, foram expostas três unidades do busto Senna Collection, criados pela artista plástica Lalalli Senna em parceria com a Senna Brands, e um capacete original de Ayrton Senna.

O McLaren 750S mostrado, Coupé e de cor Ventura Orange, foi a primeira unidade a chegar ao Brasil. O modelo tem motor V8 biturbo de 4 litros com 750 cv de potência e é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos, de 0 a 200 km/h em 7,2 s e de 0 a 300 km/h em menos de 20 segundos. A versão Coupé tem preço inicial de R$ 4.000.000,00; o 750S Spider, de R$ 4.200.000,00.

UK Motors

A UK Motors é representante oficial e exclusiva da Aston Martin e da McLaren para o Brasil, e responde pela importação, comercialização e pós-vendas das operações das duas marcas britânicas. Tanto a Aston Martin quanto a McLaren estão entre as mais conceituadas fabricantes de carros esportivos e de luxo do mundo. (Fotos: Fernanda Freixosa/McLaren São Paulo).