McLaren celebra 50 anos do primeiro título na Fórmula 1

A presença da McLaren no Monterey Car Week 2024 se concentrará em sua notável história nas corridas e em como o pedigree de Fórmula 1 inspira seus supercarros na comemoração do 50º aniversário de seu primeiro Campeonato Mundial de Fórmula 1 no The Quail, a reunião do esporte a motor, em 16 de agosto.

1974 representa um ano marcante na história da McLaren. O piloto brasileiro Emerson Fittipaldi conquistou seu segundo título na Fórmula 1, o primeiro de um piloto da McLaren. Dois anos antes, Emerson havia se tornado o campeão mundial de F1 mais jovem da história, condição que ostentou até 2005. Ao mesmo tempo, a McLaren garantiu o seu primeiro Campeonato Mundial de Construtores.

A dupla vitória foi a validação definitiva do propósito da equipe McLaren. Concebida para vencer ao mais alto nível, a equipe alcançou seu objetivo quatro anos após a trágica morte do fundador Bruce McLaren, em junho de 1970. A McLaren conquistou 12 Campeonatos Mundiais de Pilotos e oito títulos mundiais de Construtores, estabelecendo-se como uma força de elite não apenas na Fórmula 1, mas em um amplo espectro de esportes motorizados globais.

Fittipaldi venceu três corridas no caminho do título de 1974. Denny Hulme (um compatriota de Bruce que correu com ele na Fórmula 1 e na Can-Am durante a dominante sequência de cinco títulos consecutivos da McLaren) foi vitorioso no Grande Prêmio da Argentina, na abertura da temporada. Juntos, eles conquistaram o Campeonato Mundial de Construtores para a equipe inglesa.

Marcando a ocasião, o McLaren M23 de Fittipaldi, vencedor do título de 1974, estará em exibição. As evoluções subsequentes do carro participaram do Campeonato Mundial de F1 até meados da temporada de 1977. No total, o M23 ganhou 16 GPs e mais um Mundial de Pilotos com James Hunt, em 1976. É um dos projetos de Fórmula 1 de maior sucesso da McLaren e uma peça fundamental da rica herança automobilística da marca.

Refletindo a intersecção do DNA de pista da McLaren com o espetacular acabamento dos supercarros, um dos seis McLaren 750S com o tema “3-7-59” estará no estande com o M23. Revelada em novembro de 2023, a pintura especial apresenta obras de arte celebrando a conquista da Tríplice Coroa do automobilismo pela McLaren, homenageando as vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis de 1974, no Grande Prêmio de Mônaco de 1984 e nas 24 Horas de Le Mans de 1995.

Neste ano, a McLaren celebrou o legado de Ayrton Senna 30 anos após sua morte com a revelação de dois carros especiais no Grande Prêmio de Mônaco. Complementando uma pintura única para os Fórmula 1 MCL38 dirigidos por Lando Norris e Oscar Piastri, a McLaren Automotive revelou o McLaren Senna com a decoração “Senna Sempre”. Este carro único e impressionante, com obras de arte pintadas à mão pelos especialistas técnicos da McLaren Special Operations (MSO), é uma ousada homenagem a Senna nas pistas. O carro estará na América do Norte pela primeira vez e será apresentado ao lado de dois carros de Fórmula 1 de Senna.

McLaren Trophy

Outro anúncio importante é que a temporada inaugural do McLaren Trophy America acontecerá em 2025. O campeonato de dez etapas começará em março e incluirá corridas no Indianapolis Motor Speedway e no Circuit Of The Americas em Austin, no Texas. Esta série oferece corridas competitivas para pilotos amadores de GT e aspirantes a pilotos profissionais.

“50 anos depois da nossa primeira vitória no campeonato mundial, continuamos inspirados pela nossa história de corridas através dos tempos. Hoje, competimos na Fórmula 1, corridas de GT, IndyCar, Fórmula E, Extreme E e no mundo virtual, e cada supercarro que criamos é uma continuação dessa herança automobilística. A expansão disso com o McLaren Trophy America em 2025 só prova nosso compromisso em fazer mais história na pista”, declarou Michael Leiters, CEO da McLaren Automotive. (Fotos: McLaren Automotive/Divulgação).