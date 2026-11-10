Maserati atualiza Grecale e GranTurismo com opções de V6 a gasolina ou elétrico de 761 cavalos

A Maserati anunciou atualizações de desempenho para sua linha de SUVs e grand tourers, com destaque para o Grecale Trofeo, que alcança 530 cv, e o GranTurismo Trofeo, que chega a 590 cv. As versões elétricas também ganharam autonomia ampliada, com o GranTurismo Folgore atingindo 409 km por carga, 34 km a mais que o modelo anterior, e o Grecale Folgore registrando ganho de até 53 km com rodas de 21 polegadas. Todos os modelos a gasolina da gama utilizam o motor V6 Nettuno biturbo de 3,0 litros.

A linha do SUV Grecale passou a contar com as versões Grecale V6 de 385 cv e 390 cv, Grecale Modena V6 e Grecale Trofeo de 523 cv e 530 cv. Todos os modelos a gasolina da gama utilizam o motor V6 Nettuno biturbo de 3,0 litros.

As versões GranTurismo Trofeo e GranCabrio Trofeo tiveram acréscimo de 40 cv em relação ao ano anterior, atingindo 582 cv e 590 cv. O escapamento Sportivo passou a ser item de série em todas as variantes V6 de ambos os grand tourers na região.

O SUV Grecale, que conta com versões a gasolina de até 530 cv e a opção 100% elétrica Folgore. Foto: Divulgação/Site Oficial Masserati.

O modo de condução Country eleva a altura em relação ao solo em 20 milímetros nas configurações de 483 cv e 490 cv e nas opções Folgore do GranTurismo e do GranCabrio. Na parte elétrica, o GranTurismo Folgore alcança 409 km por carga, superando em 34 km o resultado do modelo anterior, ao passo que o Grecale Folgore registrou ganho de autonomia de até 53 km quando equipado com rodas de 21 polegadas.

Os veículos adotam dianteiras mais angulares e horizontais, traço visual inspirado inicialmente no modelo para pistas MCXtrema. Os testes permitiram avaliar a resposta do motor do Grecale Modena V6 em baixas rotações em Santa Monica, o comportamento do GranTurismo e do GranCabrio na Pacific Coast Highway — ambos equipados com tração integral de série e suspensão a ar com altura ajustável — e a atuação do Grecale Trofeo nas inclinações das Montanhas de Santa Monica.

Acabamento interno do GranCabrio, com opções de personalização pelo programa Fuoriserie. Foto: Divulgação/Site Oficial Masserati.

Para o próximo ano, a paleta do GranTurismo e do GranCabrio passa a incluir sete novas opções de pintura externa, como o Verde Júpiter Fosco e o Azul Denim, além de permitir a encomenda de capota conversível personalizada para o GranCabrio.

A nova gama da Maserati alinha SUVs e grand tourers com mais potência e suspensão ajustável. Foto: Divulgação/Site Oficial Masserati.

Andrea Soriani, CEO da Maserati Americas, declarou que o continente americano é prioridade para a empresa e que os novos veículos são centrais para os planos comerciais na região.