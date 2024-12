Marcus Vinicius Aguiar é reeleito presidente da AEA

Marcus Vinicius Aguiar, 56 anos, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Renault do Brasil, foi reeleito, na última quarta-feira, 27/11, presidente da AEA – Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, para a o biênio 2025/2026, em chapa composta por seu vice-presidente Everton Lopes, da Mahle Metal Leve.

Marcus Vinicius Aguiar é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Mackenzie e com pós-graduação em Administração pela FAAP e de Gestão pela Fundação Dom Cabral. Atua há 31 anos no setor automotivo. É desde 2014, vice-presidente da Anfavea, membro do Conselho Setorial da Indústria Automotiva da FIEP e do Comitê Gestor do LIDE Paraná.

Everton Lopes é engenheiro com especialização em engenharia automotiva pela Escola Politécnica da USP e mestre em Engenharia pela Unicamp. Possui mais de 20 anos de experiência na indústria automotiva, com passagens por empresas multinacionais e institutos de pesquisas. Desde 2008, atua na Mahle Metal Leve, no centro de pesquisas voltado ao desenvolvimento de tecnologias para a mobilidade, onde atualmente é diretor de Pesquisa e Desenvolvimento para América do Sul. Na AEA, atua há 17 anos, em trabalhos técnicos, coordenação de comissões e, nos últimos dois anos, como vice-presidente, no primeiro mandato de Aguiar.

No próximo biênio, Aguiar e Lopes pretendem dar continuidade à política de fortalecimento da entidade em todos os fóruns automotivos, nacionais e internacionais. “Nos últimos anos, muito se discutiu sobre as mudanças climáticas, transição energética, descarbonização, neutralidade de emissão de carbono, novas tecnologias veiculares, no mundo. O Brasil não pode ficar fora desses debates técnicos, em especial porque é um país privilegiado por fontes renováveis de energia e, ao mesmo tempo, o domínio do conhecimento das avançadas tecnologias de propulsão veicular. Nesse contexto, a AEA e a Engenharia Automotiva nacional têm muito a contribuir”, enfatiza Marcus Vinicius Aguiar. (Fotos: AEA/Divulgação).

Everton Lopes, da Mahle Metal Leve é reeleito como vice-presidente da AEA.