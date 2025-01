Marca Renault cresce nos resultados comerciais de 2024

Segundo Fabrice Cambolive, CEO da marca Renault, a marca Renault registrou um segundo ano consecutivo de crescimento, com uma progressão de suas vendas de 1,8%, para 1.577.351 veículos (veículos de passeio + comerciais leves): “Em 2024, o crescimento da Renault foi alavancado pelas estratégias de produtos e tecnologias do plano Renaulution, implementadas de forma consistente pelas equipes da marca há quatro anos. Oferecemos as melhores tecnologias de motorizações elétricas e híbridas e nossa ofensiva de produtos é um sucesso, com destaque para o Renault 5 E-Tech 100% elétrico, que acaba de ser eleito Carro do ano 2025. Mantivemos nossa estratégia de valor. A qualidade das vendas está no centro da nossa política comercial, que é compartilhada com nossa rede de concessionárias, a quem faço questão de agradecer. A marca atingiu o equilíbrio certo em termos de vendas no varejo e a clientes profissionais e entre modelos híbridos e elétricos, tendo desenvolvido um plano robusto para os mercados internacionais para dar sustentação às suas ambições fora da Europa. Isso nos dá a agilidade necessária para aproveitar oportunidades, mas também para proteger nossos preços e valores residuais”.

Alavancada por uma inédita ofensiva de produtos, o lançamento de oito modelos novos em 2024 (Scénic E-Tech 100% elétrico, Rafale, Symbioz, Master, Renault 5 E-Tech 100% elétrico, Renault Duster, Kardian e Grand Koleos) e uma reestilização (Captur), a Renault teve um crescimento de 1,8% em suas vendas no mundo, em um mercado em progressão de 1,4%, para 1.577.351 unidades vendidas, ou 28 mil unidades a mais em comparação com 2023.

Na Europa1, a marca cresceu 3,3% (duas vezes mais que o mercado, que cresceu +1,7%), atingindo 1.009.000 veículos vendidos e participação de mercado de 6,7%. Esta progressão foi alavancada principalmente pelos mercados-chave da marca:

Reino Unido (+21,4% em volumes de vendas, em um mercado em alta de +2,8%);

Espanha (+10,8% em um mercado em alta de +8%);

Itália (+6,7% em um mercado em alta de -0,3%);

França (+0,4% em um mercado em alta de -2,5%).

Destaque para a excelente performance do Clio, que assumiu o 2º lugar no mercado dos veículos de passeio, subindo duas posições em comparação com 2023, com uma alta de 7% em volumes de vendas.

Vendas de veículos eletrificados cresceram 20% na Europa

Para responder às necessidades de cada cliente, a Renault segue sua estratégia de eletrificação em duas vertentes para oferecer o melhor de cada uma das tecnologias, híbrida e elétrica. As vendas de veículos eletrificados (elétricos + híbridos) aumentaram 20% na Europa em 2024.

A motorização full hybrid da marca está disponível para toda a gama de modelos na Europa (do Clio ao Rafale, a Renault conta com sete veículos full hybrid, do segmento B ao segmento D).

Em 2024, a Renault registrou alta de 30% nas vendas de veículos full hybrid, representando 40% de suas vendas de veículos com motor a combustão. A Renault ocupa o 2º lugar na Europa na tecnologia full hybrid.

A Renault registrou um aumento de 9% em suas vendas de veículos elétricos veículos de passeio e comerciais leves na Europa1 em 2024.A marca vai expandir a gama de modelos a partir de 2025, com a chegada do Renault 4 E-Tech 100% elétrico.

A marca optou pela estratégia ambiciosa de privilegiar plataformas dedicadas aos modelos elétricos, AmpR Small (segmento B) e AmpR Medium (segmento C). Únicas na Europa, elas permitem entregar muito mais valor para os clientes com veículos mais leves, eficientes e modernos, oferecendo prazer de dirigir, acesso a ecossistemas elétricos, conectividade e muito espaço interno.

Renault 5 E-Tech 100% elétrico tem lançamento bem-sucedido

Um ano após o Scenic, o Renault 5 E-Tech 100% elétrico foi eleito “Carro do Ano 2025” (Car of the Year), prêmio outorgado por um júri de 60 jornalistas de 23 países europeus. Este reconhecimento confirma a relevância da estratégia da Renault em matéria de veículos elétricos.

Lançado em outubro na França, primeiro país de comercialização, o Renault 5 E-Tech 100% elétrico teve quase 10 mil unidades emplacadas, ocupando já o primeiro lugar nas vendas de compactos elétricos do segmento B, no acumulado dos meses de novembro e dezembro na França.

Este bom lançamento permitiu um forte aumento da participação da Renault no mercado de veículos elétricos de passeio na França, que passou de 15,5% no fechamento de outubro para 23% no acumulado de novembro e dezembro de 2024.

No primeiro trimestre de 2025, o Renault 5 E-Tech elétrico vai manter sua trajetória de crescimento, ampliando sua faixa de preços com a chegada da bateria de 40 KWh e uma versão por 25 mil euros, bem como o lançamento em vários países europeus (Reino Unido, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Hungria, Polônia…)

O tão aguardado lançamento do Renault 4 E-Tech 100% elétrico também vai marcar mais um grande momento para a marca em termos de produtos em 2025.

Estratégias tecnológicas vencedoras

As estratégias tecnológicas da marca representam grandes vantagens competitivas, sendo muito bem recebidas pelos clientes:

Em 2024, o sistema multimídia openR link com Google integrado foi escolhido em 81% dos veículos que ofereceram esta opção.

O teto envidraçado panorâmico Solarbay, inovação lançada em 2024, equipa 42% dos veículos que oferecem esta opção (Scenic E-Tech elétrico, Rafale e Symbioz).

A marca também oferece em vários modelos uma nova geração do 4CONTROL, um sistema único de tração integral. Este sistema foi desenvolvido para oferecer mais segurança, agilidade e uma condução dinâmica, em qualquer circunstância (em meio urbano ou em velocidades mais altas). Em 2024, ele estava presente em 29% dos veículos da gama que ofereciam este item como opção.

Qualidade das vendas em destaque

A performance da marca se baseia nos fundamentos do negócio com foco no valor, implementados em linha com o plano estratégico Renaulution.

O canal varejo representou uma a cada duas vendas de veículos na Europa. Nos cinco primeiros mercados europeus da marca, a participação das vendas da marca no varejo passou de 6,8% e 264.300 veículos vendidos em 2023, para 7,1% e 271.900 veículos vendidos.

Outro marcador da qualidade das vendas, os valores residuais dos modelos da marca estão superiores em comparação com o ano de 2023, superando os níveis do mercado.

As vendas de veículos dos segmentos C e D SUV cresceram 23% e agora representam 29% das vendas da marca na Europa (+4,8 pontos em comparação com 2023). Com a renovação completa da gama C/D concluída em 2024 e a chegada dos modelos Scenic E-Tech elétrico, Symbioz e Rafale, a marca ambiciona manter sua trajetória de crescimento em 2025.

Em relação aos modelos topo de gama, a participação das versões Iconic e Esprit Alpine, que representavam 12% das vendas na Europa em 2023, duplicou, atingindo 24% das vendas.

Presença equilibrada dá à marca a agilidade para o crescimento

A marca Renault é a marca francesa mais vendida no mundo.Graças ao lançamento dos modelos Kardian e Koleos, os dois primeiros veículos do plano de produtos Renault International Game Plan, as vendas aumentaram 10% no Brasil, 81% na Coreia do Sul e 7% no Marrocos. Em 2025, o Koleos será lançado em novos mercados e um novo SUV do segmento C será lançado em mercados fora da Europa;

Na Europa, um forte equilíbrio entre a gama full hybrid e a gama 100% elétrica permite que a marca se adapte rapidamente a cada mercado, respondendo às necessidades dos clientes que evoluem em ritmos diferentes na transição elétrica;

A performance dos veículos de passeio na Europa foi complementada por um crescimento de 4,6% das vendas de veículos comerciais leves. A Renault vendeu 403 mil unidades no mundo, sendo 310.500 na Europa. A marca ocupa mais uma vez a liderança no mercado de veículos comerciais leves na Europa. Esta performance se deve ao sucesso de seus produtos-chave, Kangoo (+30,5%) e Trafic (+14,8%), em um ano de transição marcado pelo lançamento do novo Master, bem como a expertise da rede Pro+ dedicada aos clientes frotistas.

Em 2024, a marca Renault demonstrou sua capacidade de inovar e responder aos anseios dos clientes. Graças a uma estratégia audaciosa e equilibrada, unindo eletrificação, inovação e qualidade das vendas, a marca fortaleceu suas posições. Em 2025, ela vai confirmar esta dinâmica com novos lançamentos na Europa, começando pelo Renault 4 E-Tech elétrico, e nos mercados fora da Europa graças à expansão do Renault International Game Plan. (Fotos: Renault/Divulgação).