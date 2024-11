Maior feira de campismo da AL segue até domingo em Pinhais

A Expo Motorhome, maior feira do gênero da América Latina já é sucesso de público, expondo desde um artigo para camping que custa R$ 3,00 até um motorhome zero-quilômetro de R$ 3 milhões, uma infinidade de produtos e inovações estão expostos até domingo (17/11) no Expotrade de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Desde quarta-feira, a 8ª Expo Motorhome reúne 150 empresas, entre as quais as principais fabricantes do Brasil. Mais de 15 mil visitantes já conferiram a programação, de um total de 25 mil pessoas estimadas para os cinco dias. “A visitação está muito acima da média, comprovando o crescente interesse pelo campismo e caravanismo”, salienta o diretor da Expo Motorhome, Alexandre Boff. A feira é aberta ao público em geral e os ingressos custam R$ 75,00 por pessoa, mas crianças com até 12 anos estão isentas. A meia-entrada (R$ 37,50) vale para pessoas com deficiência, estudantes, professores de educação básica e para todos com mais de 60 anos.

O público aproveitou o feriado de 15 de novembro para conferir as novidades no setor, lotando os corredores. Neste sábado, o movimento é novamente intenso. Mas é difícil circular pelos 23 mil metros quadrados de área do Expotrade sem encontrar pelo menos um produto que desperte interesse do consumidor, não importa a sua faixa etária. No estande do empresário Élder Marcovicz há 700 diferentes itens que podem ser adquiridos na hora ou encomendados, desde um gancho para fixar uma rede, que custa R$ 3,00, até uma barraca de R$ 6 mil.

São equipamentos da marca Nautika projetados para o camping, mas que também facilitam a vida em casa. Os campeões de vendas são a lata de gás para fogareiro (R$ 12,50), cadeira de praia (R$ 129,00), ventilador portátil alimentado por bateria (R$ 200,00) e vaso sanitário portátil (R$ 519,00). “Estamos muito satisfeitos com o volume de vendas registrado nestes primeiros dias. A Expo Motorhome é importante não apenas para fechar negócios, mas para fortalecer marcas”, observa Élder.

Já no estande da mais antiga fábrica de motorhomes e trailers do Brasil, a Motor Trailer, é possível adquirir os lançamentos da marca: o MTB700, vendido por R$ 806 mil, e o MTB790, comercializado pelo valor de R$ 1.040,00. A empresa existe há 53 anos e tem sede em Pirassununga, São Paulo. O atendimento é feito pela equipe de vendas e, inclusive, pelo proprietário, Luiz Antonio Pinto Matheus, que dá um show de conhecimento sobre cada produto. “O mercado nacional de motorhomes e trailers tem um grande potencial, bastando apenas que o brasileiro mude a mentalidade e comece a valorizar mais a vida junto à natureza. Muitas pessoas estão transformando vans em motorhomes nas suas próprias garagens, o que é ótimo para alavancar o setor, pois acabam pegando gosto pelo caravanismo”, avalia.

Esse espírito, aliás, é incentivado nas novas gerações. Na manhã desta sexta-feira, um grupo composto por 42 pessoas, entre professores e alunos do Colégio Estadual de Tupandi, visitou a feira. Eles são procedentes da cidade gaúcha de mesmo nome localizada no Vale do Caí, distante 86 km de Porto Alegre, e assistiram a uma palestra de Marcos Pivari, fundador da MaCamp, maior plataforma de incentivo ao fomento do campismo no Brasil. “Temos na cidade três pontos de apoio para trailers e motorhomes, com estrutura de água, luz e descarte de resíduos”, salienta a diretora do colégio, Salete Junges. “O ecoturismo tem crescido muito no Brasil e deve entrar no radar dos estudantes e jovens empreendedores”, defende Pivari.

Paralelamente, no estacionamento dos fundos do Expotrade está localizado o setor específico para a comercialização de motorhomes e trailers, tanto seminovos quanto usados. Neste ano, são cerca de 90 equipamentos disponíveis, com preços variando entre R$ 100 mil e R$ 2 milhões.

Empresa inova ao oferecer compartilhamento de motorhomes

Quem não quer desembolsar valores mais elevados na compra de uma casa com rodas acaba de ganhar uma opção bastante interessante: o compartilhamento de motorhomes. A empresa Park N Live, de São José dos Campos, São Paulo, inova no setor ao vender cotas que dão direito à utilização durante 40 dias por ano, que podem ser divididos em vários períodos. Dessa forma, ao invés de gastar R$ 600 mil em um motorhome Sprinter de 4 lugares, basta investir R$ 77 mil para tornar-se sócio, adquirindo uma cota de 12,5% do veículo. A empresa também oferece a opção do motorhome Sprinter de 6 lugares com a cota de R$ 110 mil. “Em contrapartida, nos responsabilizamos por toda a administração do veículo, como agendamentos das viagens, limpeza, revisões e estacionamento, oferecendo também, opcionalmente, o serviço de entrega do motorhome para donos que residem em outros Estados”, detalha o dono da empresa, o empresário Rafael Moscardi. A inspiração veio de serviços idênticos prestados no setor náutico e da outra empresa da qual Rafael é sócio, que é a maior do Brasil no segmento de compartilhamento de carros, a Auto Fraction, oferecendo 25 modelos de luxo na capital paulista.

Comitiva da Alemanha visita a Expo Motorhome

A maior feira de campismo e caravanismo da América Latina recebeu, nesta quinta-feira, representantes da maior feira mundial do segmento, a Caravan Saloon de Düsseldorf, que transcorre anualmente entre o final de agosto e o início de setembro. Trata-se de uma retribuição à visita realizada pela comitiva da Expo Motorhome. O diretor da Caravan Salon Düsseldorf, Stefan Koschke, e o gerente de projetos Sênior, Pascal Versen, percorreram os corredores na companhia do diretor e idealizador da feira nacional, Alexandre Boff. “Estou impressionado com a qualidade dos trailers e motorhomes e muito entusiasmado porque o mercado brasileiro está crescendo muito rápido”, diz Stefan. Neste ano, a Expo Motorhome projeta aumento de 25% no volume de negócios, totalizando R$ 500 milhões.

Outra visita ilustre, na noite de quinta-feira, foi a do apresentador e empresário Carlos Massa, o Ratinho. Ele causou alvoroço entre os fãs, que tiraram muitas fotos, e entrou em diversos modelos de motorhomes e trailers para conferir as inovações em design e acabamentos internos. “Depois da pandemia, as pessoas perceberam que precisam sair de casa para conhecer o Brasil. Nesse sentido, a Expo Motorhome é muito importante para incentivar o turismo no Paraná e no País”, reforça.

Feira prossegue neste sábado e domingo

Com 150 expositores de motorhomes, trailers, minitrailers, campers, veículos de recreação em geral, barracas e acessórios, a 8ª Expo Motorhome é o programa perfeito para as famílias também durante o final de semana, pois conta com toda a infraestrutura necessária para passar o dia com muito conforto, incluindo ampla praça de alimentação com opções de almoço, jantar e lanches. Neste sábado, a programação transcorre das 10 às 21 horas e, no domingo, das 10 às 17 horas. Distante 2 km do Expotrade está o camping da Expo Motorhome, que reúne 800 veículos e 70 barracas, alguns vindos do exterior.

Serviço:

O que: 8ª Expo Motorhome;

Quando: 13 a 17 de novembro de 2024;

Onde: Expotrade Convention Center (Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 10.454, Vila Amélia, Pinhais, Paraná);

Horários: dias 13 e 14, das 14 às 21 horas; dias 15 e 16, das 10 às 21 horas; e dia 17, das 10 às 17 horas;

Atrações: 150 fabricantes e empresas do ramo realizam demonstrações de motorhomes, trailers, minitrailers, campers, veículos de recreação em geral e barracas. Além disso, ocorrem 17 palestras gratuitas durante a feira. Paralelamente, foi realizado o 1º Fórum de Campismo e Caravanismo do Mercosul com diversos painéis;

Praça de alimentação: conta com restaurante e food trucks;

Ingressos: custam R$ 75,00 por pessoa, mas crianças com até 12 anos estão isentas. A meia-entrada (R$ 37,50) vale para pessoas com deficiência, estudantes, professores de educação básica e para todos com mais de 60 anos;

Estacionamento: a partir de R$ 40,00 para carros e motos e R$ 80,00 para vans, caminhões e ônibus;

Camping: localizado em uma área de 5 hectares (50 mil metros quadrados) a apenas 2 km do Expotrade (Rua Transpalmital, Pineville, em Pinhais), oferece toda a infraestrutura necessária aos visitantes. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 99601-1661;

Setor Comercial: WhatsApp (41) 98701-0603;

Dúvidas e informações: (54) 99642-0017;

Informações adicionais: acesse o site www.expomotorhome.com.

(Fotos: Jefferson Figueira/Expo Motorhome/Divulgação).

