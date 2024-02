Maior evento da cultura automotiva da região Sul tem data confirmada

Os apaixonados por carros já podem marcar em suas agendas um dos eventos mais aguardados do universo automotivo na região Sul do Brasil. A 5ª edição da Old & Low Car Curitiba, a maior e mais abrangente feira do gênero no Paraná e no Sul do país, está confirmada para acontecer durante o feriado de Páscoa, de 28 a 31 de março, no Centro de Eventos Positivo – Parque Barigui.

Com a expectativa de receber mais de 15 mil visitantes ao longo dos quatro dias, a Old & Low Car promete uma jornada fascinante pela história do automóvel, destacando modelos raros, curiosidades de seus colecionadores e uma variedade de carros antigos em exposição, sejam eles originais ou customizados. O evento representa todas as culturas automotivas, proporcionando uma experiência única para os apaixonados por carros de todas as idades.

Além das exposições, a Old & Low Car oferecerá atrações para toda a família, incluindo competições emocionantes e diversas feiras de produtos e serviços relacionados ao mundo automotivo.

Os visitantes terão a oportunidade de apreciar shows de manobras de motos, incluindo Wheeling e Freestyle Motocross FMX. Uma novidade aguarda os participantes, a realização do 1º Campeonato de Simulador – Old & Low Car, que reproduzirá a pista do memorável Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), proporcionando aos competidores a chance de ganhar prêmios.

Uma área geek também será introduzida nesta edição, complementando o passeio em família. Além disso, haverá setores dedicados à beleza da mulher e áreas kids, repletas de opções de entretenimento para as crianças, incluindo uma variedade de brinquedos.

Para os entusiastas de negócios, a Old & Low Car apresentará uma feira automotiva, reunindo grandes empresas do setor que irão apresentar lançamentos e comercializar produtos. Uma área específica para estética automotiva, chamada de Auto Detalhe, oferecerá cursos de polimento para aqueles que desejam se tornar profissionais, além de um campeonato de detalhamento, no qual equipes competirão para determinar quem deixa um carro em melhor estado.

Pelo quarto ano consecutivo, o evento contará com um feirão de carros novos e seminovos em parceria com a Renault Barigui.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo valor de R$ 30,00, pelo link https://www.meuipay.com.br/ingresso/#/oldlowcar/ingressos.

SERVIÇO:

5ª Edição da Old & Low Car Curitiba:

Data: 28 a 31 de março;

Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).

Datas e horários:

Na quinta (28), das 14 às 22 horas;

Na sexta (29) das 10 às 22 horas;

No sábado (30), das 10 às 22 horas;

No domingo (31), das 10 às 20 horas;

Classificação indicativa: livre;

Ingresso: antecipado a R$ 30,00 pelo link https://www.meuipay.com.br/ingresso/#/oldlowcar/ingressos;

Para mais informações: https://www.instagram.com/oldlowcarcuritiba.