M-Benz do Brasil testa ônibus elétrico eO500U no Chile

A Mercedes-Benz do Brasil realizou os primeiros testes do seu chassi de ônibus elétrico a baterias fora do Brasil, o modelo eO500U equipado com carroceria Caio eMillennium, para o Chile, que é também a primeira para a região da América Latina. Esse veículo foi exportado temporariamente para demonstração a clientes e gestores do transporte coletivo, sendo utilizada em trechos urbanos da cidade de Santiago. Esta ação é resultado de uma parceria entre o Centro Regional Daimler América Latina e a Comercial Kaufmann, representante local da marca Mercedes-Benz.

“Com essa demonstração e início dos testes do eO500U no Chile, consolidamos mais um marco de expansão da nossa Empresa no rumo da eletromobilidade em ônibus na América Latina. Este moderno veículo especialmente indicado para centros urbanos foi desenvolvido para o Brasil e para os países da América Latina, passando a fazer parte do portfólio mundial multissoluções da Daimler Buses para os clientes da região”, destaca Jens Burger, diretor geral do Centro Regional Daimler América Latina. “Seus benefícios para o meio ambiente e a sociedade são notáveis: zero emissão de carbono, zero poluição do ar, extremamente silencioso e com menores custos durante todo o ciclo de vida do veículo”.

Apoio aos clientes na transição para os veículos elétricos

“Juntamente com nossos clientes e parceiros, iremos construir as melhores oportunidades nesse novo cenário de transformações tecnológicas, o que demanda um novo olhar para o dia a dia da operação”, diz Jens Burger. “Eles terão nossa total dedicação para esse momento em que vão adotar a nova tecnologia. Estaremos com os clientes em todo o novo ciclo do nosso veículo, afinal, eles também vão entrar nessa nova era conosco, sempre visando à eficiência tecnológica, ecológica e de custos operacionais, o que irá garantir a viabilidade dessa solução para as empresas de transporte de passageiros”.

“Com sua chegada aos mercados latino-americanos, o eO500U atenderá às especificações de cada país. O segmento de ônibus urbano está totalmente sintonizado com as megatendências da mobilidade e da sustentabilidade ambiental. Temos muito orgulho em dizer que este é um produto da América Latina para o mundo. Com ele, nossa Empresa segue na vanguarda das inovações para o transporte e a mobilidade urbana. Temos uma visão clara da responsabilidade com os clientes, colaboradores e fornecedores, assim como com a sociedade”, ressalta Jens Burger.

A Mercedes-Benz do Brasil, com apoio de seus representantes e outros parceiros na América Latina, dará suporte a todos que fazem parte do ecossistema da eletromobilidade, especialmente nesse momento inicial de transição do motor diesel para a tração elétrica. A Empresa conta com uma equipe de eMobility que centraliza todas as ações ligadas ao novo produto e ao novo segmento de mercado.

Mais do que um novo produto, o chassi de ônibus elétrico eO500U representa um importante passo da Mercedes-Benz na direção de um ecossistema que inclui também serviços exclusivos e dedicados aos veículos elétricos. A gama de serviços inclui uma consultoria especializada às empresas de ônibus e aos gestores do transporte coletivo urbano no que se refere ao funcionamento do veículo, infraestrutura de abastecimento de energia e de recarga das baterias e gestão de frota com ônibus elétricos.

eO500U assegura eficiência tecnológica e econômica

O eO500U é uma solução que reforça o compromisso da Mercedes-Benz em oferecer uma alternativa sustentável para a mobilidade urbana. É também um produto focado na eficiência tecnológica e econômica para as empresas de ônibus e gestores do transporte coletivo.

Este novo membro da consagrada linha O 500 é um modelo Padron 4×2 de piso baixo, para carrocerias de até 13,2 metros. Entre seus diferenciais está a autonomia de 250 km e a maior capacidade de transporte de passageiros.

O sistema de recarga de baterias é do tipo plug-in, mesmo padrão tecnológico utilizado pela Daimler Buses em seus ônibus elétricos, levando até três horas para a recarga completa. A nova geração de baterias NMC3 é a mesma utilizada nos ônibus Mercedes-Benz eCitaro na Europa.

O eO500U traz para o motorista e o usuário uma experiência única, com uma condução suave, confortável e extremamente silenciosa. O conceito eletroeletrônico do veículo brasileiro segue parâmetros do ônibus integral eCitaro da Daimler Buses. Isso engloba baterias, direção, motores elétricos, eixos e outros itens.

eO500U para o Chile é o mesmo já entregue a clientes em São Paulo

“Os testes do eO500U para demonstração em Santiago do Chile reforça nossa parceria com a encarroçadora Caio no atendimento a clientes do Brasil e da América Latina”, diz Mauricio Yamamoto, managing director Bus Regional Center Daimler Latina. Este ônibus está equipado com a mesma carroceria dos elétricos que a Mercedes-Benz já está entregando que possui low entry, peso total de 20.008 kg (chassi + carroceria + passageiros + 1 ppd + motorista), 3 portas e 31 assentos e capacidade total de transportar 80 passageiros”, ressalta Mauricio Yamamoto.

“A chegada do eO500U ao mercado latino-americano é um grande marco histórico no desenvolvimento de chassis de ônibus que mostra a expertise da equipe de Engenharia e Desenvolvimento da Mercedes-Benz do Brasil. Estamos fazendo tudo isso com tecnologia de ponta e muito motivados pela paixão em atender a todas as necessidades do transporte de pessoas, contribuindo para a qualidade de vida nas grandes cidades, no Brasil, na América Latina e em outros países”, conclui Mauricio Yamamoto.

eO500U com carroceria eMillennium da Caio para 91 passageiros

O ônibus elétrico Mercedes-Benz eO500U homologado no Chile, com carroceria eMillennium da Caio, tem capacidade para 27 passageiros sentados e 64 em pé, alcançando uma lotação total de 91 passageiros.

Este modelo conta com duas portas do lado direito tipo Fole, com embarque dianteiro e acionamento eletropneumático, quatro janelas basculantes com trava elétrica e janelas coladas com vidro total fixo.

As poltronas do salão de passageiros seguem o modelo injetado semi-estofado e a poltrona do motorista é pneumática. O cockpit do condutor dispõe de porta com trava e vidro com película antirreflexo. O piso é revestido em taraflex.

O ônibus conta com quatro itinerários eletrônicos: um frontal, um traseiro, um optativo no lado direito e um na janela lateral do lado direito superior.

Para maior conforto e acessibilidade, o eO500U eMillennium conta com ar-condicionado, espaço para PPD, rampa de acesso para PPD, tomadas USB no salão de passageiros e sistema Wi-Fi.

O veículo conta ainda com sistema Multiplex, gabinete para componentes de tecnologia embarcada, cortina de ar nas caixas de portas, conjunto de iluminação em full led, sistema Canbus e monitoramento ADAS, monitor de 21” para informações aos passageiros, sistema de gravação com cinco câmeras internas, uma câmera de ré e um monitor de 10” para o condutor, sistema de áudio para comunicação entre o condutor e os passageiros com megafonia e sensor de estacionamento na dianteira e na traseira, além de itens do padrão Caio de exportação. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).