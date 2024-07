M-Benz apresenta nova configuração do sedan E 300

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil apresenta em julho o Classe E em uma nova configuração para o mercado brasileiro. Com sua nova lista de equipamentos de série para a Linha 2025, o E 300 Exclusive, que há muitas décadas define o padrão para o segmento de sedãs de luxo em todo o mundo, seguirá liderando o caminho para o futuro da mobilidade, oferecendo uma experiência digital abrangente com o sistema de serviços online Mercedes me Connect. Tudo em combinação com o motor 4 cilindros que gera 258 cv em conjunto com o sistema eletrificado híbrido leve de 48V. O E 300 Exclusive já está disponível para encomendas em toda a rede de concessionários Mercedes-Benz com preço sugerido de R$ 578.900,00.

Foco em conectividade

Lançado em fevereiro de 2024, o Classe E é o primeiro veículo da marca a oferecer, no Brasil, o pacote de serviços Mercedes me Connect. Com ele, o automóvel estará sempre “online”, trazendo mais comodidades para o condutor.

Por meio de um aplicativo de celular, o condutor poderá abrir e fechar as portas, detectar eventuais batidas e tentativas de furto, determinar zonas máximas de uso em um serviço e valet, por exemplo, receber atualizações de softwares online e agendar manutenções de forma totalmente automática e digital.

O painel de instrumentos proporciona a experiência digital superior. O Classe E é equipado com uma tela exclusiva para o passageiro dianteiro e com isso, a grande superfície de vidro da MBUX Superscreen se estende até o display central.

O sistema de som Burmester 4D traz a tecnologia Dolby Atmos que eleva a experiência de áudio a bordo para um novo nível. Instrumentos individuais ou vozes na mixagem do estúdio podem ser posicionados por toda a área de audição. Um novo tipo de experiência sonora se torna possível: isso ocorre porque enquanto sistemas de som estéreo convencionais geralmente possuem uma dinâmica esquerda-direita, o Dolby Atmos® pode usar todo o espaço e criar uma experiência de 360 graus.

Design envolvente e motorização eletrificada

O novo Classe E possui as proporções de um sedã clássico: a dianteira curta e o capô longo são seguidos por uma cabine que fica bem recuada. A grade do radiador tridimensional está colocada na posição clássica, com a estrela no alto do capô. Além disso, possui faróis LED de alto desempenho com assistente adaptativo oferecem um design distintivo de dia e noite.

As maçanetas embutidas conhecidas dos modelos de luxo da Mercedes-Benz estão disponíveis. Destaques na traseira incluem as luzes LED em duas seções com um novo contorno e design especial: o desenho da estrela em ambas as unidades de luz fornece um design especial de dia e noite.

Grande poder de tração mesmo em baixas rotações do motor. Isso é o que distingue este avançado motor a gasolina de 4 cilindros com sistema híbrido leve e sistema elétrico de bordo de 48 volts. Entre outras coisas, isso alimenta o motor de arranque-alternador integrado que é capaz de fornecer até 23 cv de potência adicional e até 205 Nm de torque extra em determinadas situações de aceleração.

Todo o sistema é instalado diretamente com transmissão automática 9G-TRONIC para economizar espaço e, assim, é integrado de forma ideal em termos de conexões elétricas e refrigeração. Além disso, foi possível reduzir o peso do sistema enquanto a robustez foi aumentada.

Numerosos sistemas de assistência à condução

O Classe E conta com inúmeros sistemas de assistência à condução, incluindo o Assistente Ativo de Distância DISTRONIC, ATTENTION ASSIST, o Assistente Ativo de Frenagem, o Assistente Ativo de Manutenção de faixa, o Assistente Ativo de Ponto Cego, o Suporte para manobras evasivas, o Pre-Safe Impulse Side, o sistema de Proteção de Pedestres e o Assistente ativo de estacionamento com PARKTRONIC e câmera 360°.

O status e a atividade dos sistemas de assistência à condução são mostrados em uma visualização em tela cheia no modo assistência do painel de instrumentos do condutor.

Principais equipamentos de série:

Acabamento interno em black piano; Assentos dianteiros revestidos em couro Nappa, elétricos (inclui lombar) e memória; Sistemas de direção semiautônoma; Assistente Ativo de Distância DISTRONIC; Assistente Ativo de Frenagem; Assistente Ativo de Manutenção de faixa; Assistente Ativo de Ponto Cego; Pre-Safe Impulse Side; Proteção de Pedestres; Suporte para manobras evasivas; Assistente ativo de estacionamento com PARKTRONIC e câmera 360°; Alarme Antifurto e Proteção URBAN GUARD; Iluminação ambiente de 64 cores; MBUX Superscreen; Duas telas – de 14,4” e 12,3”; Burmester® Surround Sound System 4D (17 alto-falantes e 730W de potência); Integração para smartphones (Apple CarPlay/Android Auto); Navegação com realidade aumentada e Head-up display; Wireless Charging; Camera interna (Selfie); Mercedes me Connect; Faróis FULL LED com faróis altos adaptativos; KEYLESS-GO (Fechamento da tampa do porta-malas e Função partida sem chaves); E Teto solar panorâmico. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).