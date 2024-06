A Librelato completa 55 anos de história no Brasil com uma série de avanços nos mercados brasileiro e internacional, ao construir um ecossistema completo e inteligente, que reúne marcas sinérgicas, capazes de ampliar a eficiência dos negócios de transporte rodoviário. A marca vem concentrando seu foco integralmente à inovação corporativa, por meio de fusões e aquisições, parcerias, desenvolvimentos e criação de novos modelos de negócios em produtos e serviços que visam a excelência no atendimento ao cliente.

Os últimos dois anos foram marcados por uma série de transformações que desenharam uma nova empresa. A partir de investimentos de 150 milhões de reais realizados entre o período de 2020 e 2023 e a recompra do Fundo CRP – Companhia de participações, a Librelato desenvolveu uma vertical de serviços financeiros com a criação do Librelato Financial. Foi criada a Holding Librepar, onde a Librelato figura como fabricante e montadora de implementos rodoviários. Na área de autopeças, a Libreparts, Ibero Group e Sthall Master, além da Sigaway na área de tecnologia embarcada.

A Ibero, com unidade em Itaquaquecetuba (SP), é líder em seu segmento. A Sthall Master, fabricante de peças e componentes em aço para reboques e semirreboques, localizada em Orleans, SC. A Libreparts completa essa área de negócios fornecendo peças de reposição em todo o Brasil.

A Sigaway atua no gerenciamento de dados de telemetria e conectividade de frota. Com sua tecnologia, é possível controlar em tempo real o desempenho da frota de caminhões em operação, desde o embarque da carga até a entrega.

A Holding Librepar possui um parque industrial conjunto de 120 mil metros quadrados localizados nos estados de Santa Catarina e São Paulo. Juntas, as empresas da Librepar empregam mais de 3.100 profissionais diretamente e 1.300 profissionais dedicados às redes de concessionárias. Seu faturamento anual conjunto é de 3,1 bilhões de reais, e tem destaque importante no Transportes Rodoviário do Brasil.

“A criação da Holding Librepar reflete a jornada de crescimento e inovação que têm marcado a história da Librelato. Com foco e eficiência, iremos conduzir a cadeia logística nacional ao próximo nível, oferecendo um ecossistema completo que reúne marcas sinérgicas, capazes de ampliar a eficiência dos negócios de transporte rodoviário. Assim, continuaremos honrando a confiança de nossos clientes, profissionais e parceiros, rumo ao centenário”, afirma José Carlos Sprícigo, CEO da Librelato.

Investimentos previstos até 2028

Para dar continuidade ao seu plano de desenvolvimento contínuo no setor de transportes rodoviários, a Librelato prevê investimentos de 405 milhões de reais entre 2024 e 2028 em aquisição de máquinas e equipamentos, infraestrutura e tecnologia, incluindo processos de transformação digital e automação, além do desenvolvimento de novos produtos. Além disso, continuará investindo na área de Pesquisa e Desenvolvimento e ações voltadas a ESG (Environmental, Social and Governance – Ambiental, Social e Governança). A empresa aderiu ao selo ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir de 2020.

Presença da Librelato no Brasil e exterior

Hoje, a Librelato é uma das maiores indústrias da Região Sul do País e está entre as top 3 líderes de seu segmento no Brasil. Está presente na maioria dos países das Américas do Sul, além de atuar na América Central. A empresa chegou à marca de seis mil equipamentos rodoviários exportados ao longo dos últimos anos, tornando-se a segunda maior exportadora de implementos rodoviários do Brasil. As linhas graneleira, basculante e tanque são as mais procuradas pelo mercado externo.

Com um parque industrial de 86 mil m² distribuídos entre quatro unidades produtivas nas cidades de Içara e Criciúma, no estado de Santa Catarina, a fabricante produz anualmente 13 mil unidades de implementos, suportados pelo trabalho de cerca de dois mil profissionais. O histórico de investimentos nas plantas industriais, de 169 milhões de reais ao longo dos últimos cinco anos, aumentou a capacidade de produção de 27 unidades de implementos/dia em 2018 para 70 implementos/dia em 2023. Entre os investimentos estão novos processos de digitalização e automação, como a célula robotizada de chassi, novos gabaritos de produção, um armazém vertical e uma nova unidade industrial totalmente sustentável para finalização e acabamento dos implementos, entre outras inovações.

Pós-venda com alcance nacional e internacional e em crescimento

A Libreparts, sua marca no mercado de peças de reposição, vem crescendo a cada dia. Hoje, já possui 33 pontos de venda no Brasil e a previsão é de chegar a 39 pontos até o final deste ano. A rede de concessionárias possui 43 pontos de venda e 35 concessionárias/representações nos 26 estados brasileiros + Distrito Federal. Além disso, conta com cinco distribuidores internacionais, com presença no Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Colômbia. O time de especialistas em vendas ultrapassa 200 pessoas.

O conceito da rede Libreparts, no formato “One Stop Shop”, se traduz em lojas que oferecem tudo o que motoristas e frotistas precisam em um único local. Com uma abordagem de vendas inspirada em lojas de conveniência, a Libreparts proporciona total liberdade aos clientes, permitindo que eles se sirvam dos produtos expostos em gôndolas, ao contrário do modelo tradicional, de balcão. Com isso, a Librelato revolucionou a forma de comercializar peças no mercado de implementos.

A empresa avançou também investindo em qualificação, com a criação de programas de treinamento que visam o desenvolvimento de suas equipes. Um exemplo recente é a inauguração, em março deste ano, do Centro Técnico Librelato, em formato de minifábrica, para treinar e aperfeiçoar as habilidades de seus profissionais, enquanto são remunerados. Com turmas já capacitadas, a expectativa é finalizar o ano com um total de 500 profissionais atualizados sobre produção de implementos rodoviários.

Produtos de ponta a ponta

Seu portfólio atual cresceu, se diversificou e concentra produtos como reboques, semirreboques, bitrens, tritrens e rodotrens para aplicações em carga seca, graneleiro, basculante, carrega tudo, tanque aço carbono, florestal, furgão alumínio, furgão lonado e porta-contêiner, além de outros de linhas especiais.

A Librelato investe em inovações tecnológicas para entregar produtos e serviços que proporcionem maior produtividade, segurança e disponibilidade nas operações de transporte aos seus clientes. Seu compromisso é fornecer equipamentos duráveis e robustos, desenvolvidos por meio de soluções avançadas e sustentáveis, utilizando matérias-primas e componentes de última geração. Essas soluções visam aprimorar a rentabilidade do transporte rodoviário de carga, tanto no Brasil como no mundo.

História

A história da Librelato, que começou em Orleans, Santa Catarina, em 1969, se transformou completamente. Seu fundador, Berto Librelato, encabeçou o processo que transformou a Librelato, no início uma simples produtora de carroceria de madeira, em uma das maiores empresas do País em implementos rodoviários, com grandes conquistas nos mercados nacional e internacional e mudanças que influenciaram a vida de famílias, cidades e do próprio País.

O ano de 1980 teve um marco importante nessa trajetória. Nesse ano, foi iniciada a comercialização de peças e acessórios para caminhões e a assistência técnica para marcas nacionais passou a ser oferecida. O conhecimento nesse setor levou a empresa a dar um grande salto em 1992, quando passou a focar suas atividades na produção de implementos agrícolas e rodoviários sobre chassi. Em 1998, a Librelato produziu seu primeiro semirreboque basculante e, em 2001, iniciou a produção de semirreboques graneleiros.

A aprovação de seus produtos pelo mercado determinou um crescimento constante e a expansão dos negócios, resultando na inauguração de sua primeira filial, em 2007, e nos primeiros negócios internacionais, por meio de exportações para países da América Latina.

A velocidade de crescimento estava instaurada e 2011 foi um ano decisivo para marcar para sempre a trajetória de sucesso e contínua transformação da empresa no mercado. Foi quando a Librelato iniciou a implementação de Governança Corporativa com o aporte do Fundo de Investimentos CRP VII. Daí em diante, a empresa iniciou um novo capítulo em sua história, que foi permeado por inovações, fusões e aquisições e cada vez maior aceitação por parte do mercado. Nos anos seguintes deu continuidade ao processo de expansão de suas operações com a segunda unidade industrial em Içara e a terceira na cidade de Criciúma, ambas em SC.

O objetivo é levar a Librelato a outros 45 anos e transformá-la em uma marca centenária no Brasil, apresentando crescimento contínuo, com produtos feitos para durar, clientes no centro da operação e a inovação como uma das maiores prioridades. (Fotos: Librelato/Divulgação).