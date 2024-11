Lexus apresenta novo UX 300h no Brasil

A Lexus do Brasil anuncia a chegada do novo UX 300h, que representa a evolução do crossover urbano com a 5ª geração do Lexus Hybrid System, que inclui sistema de transmissão transaxle atualizado e baterias de íons de lítio, novos equipamentos de série, e conjunto mecânico mais potente, com 198 cv. Oferecido em versão única, o modelo tem preço sugerido de R$ 299.990.

O lançamento reforça a estratégia e o pioneirismo da Lexus no mercado brasileiro, onde a marca foi a primeira do segmento premium a oferecer 100% do portfólio eletrificado, além de contribuir com o objetivo global da empresa para reduzir as emissões de CO2 de seus veículos em mais de 50% até 2035.

Sistema Híbrido de Quinta Geração

A 5ª geração do Lexus Hybrid System soma o motor 2.0 a gasolina com 152 cv de potência e 18,8 kgfm a um motor elétrico com 112 cv e 20,6 kgfm. Com isso, o conjunto tem 198 cv de potência combinada – 14 cv a mais que o antecessor UX 250h –, o que garante desempenho mais responsivo ao crossover.

Além disso, o sistema híbrido fornece energia para recarregar a nova bateria leve e compacta com 60 células de íons de lítio (que substitui o sistema anterior metálico de níquel), instalada sob o banco traseiro para contribuir com a dinâmica ao volante, além de aumentar o conforto para os passageiros e a capacidade de armazenamento.

Já a nova transmissão transaxle continuamente variável do tipo planetária tem a tecnologia shift-by-wire, que substitui as conexões mecânicas por comandos elétricos para proporcionar uma experiência de troca de marchas mais rápida e suave.

Todas as mudanças reforçam o compromisso da Lexus com a sustentabilidade e com a experiência de condução de alto nível, inclusive com seletores de modos de condução que, além da opção Normal, oferece os modos ECO, que prioriza a economia de combustível, e Sport, que privilegia uma condução ainda mais dinâmica e ágil.

Design Exterior e Aerodinâmica

O novo Lexus UX 300h exibe a icônica spindle grille da marca, que forma conjunto com a assinatura luminosa de LED em “L” da Lexus nos faróis. Todas as superfícies da carroceria foram esculpidas para refletir a inspiração robusta e o perfil aerodinâmico, com paralamas alargados e rodas de 18” posicionadas nas extremidades da carroceria.

As molduras dos arcos das rodas foram desenvolvidas para direcionar o fluxo de ar, reduzindo a turbulência durante a condução. Esse mesmo cuidado foi tomado com as luzes traseiras Aero Stabilizing Blade Lights, que projetam uma assinatura noturna graças aos 120 LEDs, mas, também, canalizam o vento para contribuir com a estabilidade do crossover urbano. Já o spoiler traseiro, em conjunto com o assoalho plano, garante mais silêncio a bordo, além de contribuir para a redução do consumo de combustível.

Estrutura e Dinâmica de Condução

O crossover urbano foi desenvolvido sobre a plataforma de GA-C (Global Arquitecture – Compact), uma estrutura leve e rígida, com uso extensivo de aço de alta resistência, adesivos especiais e soldas a laser. Como resultado, o novo Lexus UX 300h combina esportividade ao conforto de uma condução mais luxuosa, suave e silenciosa.

Com portas, para-lamas e capô feitos de alumínio, bem como tampa traseira produzida com materiais compósitos, o modelo reduz o centro de gravidade para apenas 59,4 cm, o que garante uma sensação de agilidade ao dirigir que normalmente é associada aos hatches esportivos, mas sem renunciar à altura da carroceria e da visibilidade.

Todo sistema de suspensão – McPherson na dianteira e Double Wishbone na traseira, ambas montadas em subquadros – foram ajustadas especialmente para oferecer uma combinação de agilidade e conforto. Já o Active Cornering Assist (ACA), uma função integrada com o Vehicle Stability Control (VSC), auxilia o motorista a manter a trajetória desejada ao atuar sobre os freios para melhorar a estabilidade e a precisão nas curvas.

Interior centrado no motorista

O interior do novo Lexus UX 300h recebeu quadro de instrumentos digital com tela de 12,3” com três diferentes estilos de mostradores que alteram o layout de acordo com o modo de condução. E o acabamento também está mais refinado, com novo layout para os botões dos comandos nas portas e seletor de marchas eletrônico do tipo joystick.

Toda a cabine foi desenvolvida para evocar a sensação de luxo, mas com a posição elevada dos bancos e a versatilidade de um crossover. O acesso ao UX 300h é facilitado pelo posicionamento ideal do ponto de quadril, pelo formato único do assento e pela coluna dianteira estreita, projetada para melhorar a visibilidade do motorista.

A abordagem centrada no ser humano é evidente no design baixo e discreto do painel, com acabamento inspirado no papel japonês washi e pensado para criar uma sensação acolhedora, mas também nos bancos com acabamento NuLuxe® (disponíveis em três cores: creme, preto e caramelo); aquecimento, ventilação e ajuste elétrico em 8 direções para os assentos dianteiros, além de suporte lombar para o motorista.

Já a central multimídia tem uma interface touchscreen intuitiva com telas antirreflexo de alta definição com 12,3” e compatibilidade para Apple CarPlay® sem fio e Android Auto™. Além disso, há cinco portas USB para atender às necessidades de carregamento dos dispositivos e um carregador por indução para smartphones no console central.

Para garantir segurança e comodidade a todos, o Lexus UX 300h possui o Safety Exit Assist (SEA), que monitora o entorno do veículo e emite alerta quando há risco para abertura das portas, como ciclistas ou motocicletas. Completam a lista de equipamentos teto solar elétrico, limpadores de pára-brisa com sensor de chuva, retrovisor interno eletrocrômico e tampa do porta-malas com abertura por sensor de movimento.

Também há oito airbags: dois de joelho, para motorista e passageiro dianteiro; dois frontais; dois de cortina; e dois laterais, para motorista e o passageiro dianteiro.

Máxima segurança com Lexus Safety System+ 3.0

O novo UX 300h traz de série o Lexus Safety System+ 3.0, um conjunto de recursos essenciais de segurança ativa e conveniência para o veículo que inclui:

Sistema de Pré-Colisão (PCS) com Detecção de Pedestres – esse recurso é projetado para ajudar a detectar um veículo, pedestre, ciclista ou motociclista e fornecer um aviso visual/sonoro de colisão frontal, se o motorista não reagir, o sistema aciona a frenagem automática de emergência em velocidades entre aproximadamente 05 e 180 km/h. O PCS usa uma câmera e radar de ondas milimétricas para melhorar o desempenho e a confiabilidade;

Controle de Cruzeiro Dinâmico por Radar em Todas as Velocidades (DRCC): sistema adaptativo destinado ao uso em rodovias que usa tecnologia de radar e câmera para ajudar a manter velocidade e distância predefinidas dos veículos à frente, mesmo em tráfego stop-and-go. Se o sistema detectar uma aproximação maior do que a programada, ele desacelera automaticamente até uma parada completa, se necessário. Quando a estrada à frente se desobstrui, o veículo retorna à sua velocidade. O novo modelo também tem sistema de Gestão de Velocidade em Curvas, que ajuda a conduzir nas curvas quando o controle de cruzeiro está ativado;

Assistente de Manutenção de Faixa (LTA): quando o Controle de Cruzeiro Dinâmico por Radar de Alcance Completo (DRCC) está ativado e as marcações de faixa são detectadas, o Assistente de Manutenção de Faixa (LTA) usa as linhas na estrada e/ou os veículos à frente para fornecer assistência ativa à condução e ajudar a manter o veículo centralizado na sua faixa;

Alerta de Saída de Faixa com Assistente de Direção (LDA c/ SA): quando as marcações de faixa branca/amarela ou certas linhas de borda de estrada são detectadas a velocidades superiores a 50 km/h, o Alerta de Saída de Faixa com Assistente de Direção (LDA c/ SA) é projetado para emitir um aviso visual/sonoro de saída de faixa se uma saída de faixa inadvertida for detectada. Se o motorista não tomar uma ação corretiva, o sistema também é projetado para fornecer uma leve correção de direção para ajudar a manter o veículo na faixa;

Farol Alto Automático (AHB): acendimento e desativação automáticos automático do farol com reconhecimento de tráfego para evitar o ofuscamento do motorista à frente e veículos na direção oposta;

Alerta de Ponto Cego (BSM): monitor de ponto cego que identifica automóveis fora do campo de visão do motorista e emite alertas por meio de aviso no retrovisor externo;

Suporte à frenagem de estacionamento: dispositivo que emite aviso sonoro para informar o motorista sobre a presença de tráfego na traseira do veículo e, caso necessário, atua com frenagem automática em velocidades de até 20km/h. (Fotos: Lexus/Divulgação).