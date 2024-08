Lexus anuncia o novo SUV RX 450h+ no Brasil

A Lexus, primeira marca premium a ter um line-up 100% eletrificado no Brasil, continua sua missão de unir luxo, tecnologia e eletrificação, com a chegada do RX 450h+, o primeiro híbrido plug-in da marca no país. Ícone da descarbonização no segmento de luxo, o novo SUV da Lexus chega como a versão topo de linha da recém-lançada quinta geração do Lexus RX. Preço: O novo Lexus RX 450h+ chega em versão única com preço sugerido de R$ 609.990,00.

O Lexus RX 450h+ reúne em um mesmo pacote o design refinado característico da marca, a alta oferta de segurança e a experiência de dirigir prazerosa, reafirmando o compromisso da Lexus de criar produtos com entusiasmo, emoção e paixão.

O SUV reforça a liderança global da empresa em eletrificação, além de contribuir com o objetivo da Lexus de reduzir as emissões de CO2 de seus veículos em mais de 50% até 2035. Esse compromisso remonta a 2005, quando o RX 400h – na segunda geração do modelo – foi apresentado como o primeiro SUV híbrido de luxo do mundo.

Eficiência e performance em um pacote tecnológico

O Lexus RX 450h+ é um ícone da descarbonização no segmento de luxo. Seu conjunto mecânico composto por um propulsor a combustão de 2.5 litros de quatro cilindros associado a dois motores elétricos – um para o eixo dianteiro e outro para o traseiro – com bateria de íons de lítio de 18,1 kWh oferece autonomia de até 56 km no modo totalmente elétrico.

Com o melhor consumo da categoria, o SUV faz 13,9 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada no modo híbrido, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Já no modo elétrico – baseado na metodologia do Inmetro para equiparar consumo de energia ao uso de combustível (km/l e) –, a novidade faz 36,1 “km/l e” na cidade e 30,2 “km/l e” na estrada.

Com uma potência combinada de 308 cv e 23,6 kgfm de torque, o RX 450h+ traz o máximo da eficiência com alta performance. Esse conjunto mecânico leva o SUV de 0 a 100 km/h em apenas 6,5 segundos.

Para aprimorar a experiência de condução, o RX 450h+ é equipado com a transmissão Hybrid Transaxle. Essa transmissão proporciona aceleração mais linear, que reduz ou aumenta continuamente as marchas, de acordo com a demanda do motor, sem desperdiçar energia, contribuindo para a eficiência de combustível.

O Lexus RX 450h+ é equipado com o sistema AWD controlado eletronicamente, o que proporciona uma experiência de direção confiante e esportiva, fundamentada na assinatura Lexus Driving Signature. Com distribuição de torque otimizada entre os eixos dianteiro e traseiro, o SUV é capaz de se adaptar às diversas condições de estrada e estilos de direção.

O SUV híbrido plug-in oferece de série um carregador portátil e uma wallbox da WEG capaz de recarregar a bateria completamente em apenas 2h45min.

Design exterior elegante e inovador

A Lexus assumiu o desafio de criar uma identidade visual única para o Lexus RX 450h+ através do conceito Spindle Body, com uma grade frontal que combina forte presença e sofisticação.

O RX 450h+ traz um conjunto óptico composto por faróis de LEDs com acendimento e ajuste automáticos, além de altura personalizável e lavador. Os faróis têm função DRL em formato de “L”, que reproduzem a identidade visual da marca, remetendo ao logo da Lexus.

As molduras cromadas dos vidros laterais destacam a silhueta atlética da carroceria e ampliam a sensação de baixo centro de gravidade. O modelo também traz rodas de liga leve de 21 polegadas com acabamento diamantado e lanternas que se estendem para tampa do porta-malas, que oferece abertura e fechamento com a função hands-free.

O novo Lexus RX 450h+ chega ao Brasil com oito cores disponíveis: Branco Pérola, Prata Iridium, Cinza Cromo, Bronze, Preto Grafite e três exclusivas, sendo a Vermelho Rubio, Verde Musgo e Azul.

Interior centrado no ser humano

Pautado pelo princípio de Omotenashi da marca, termo em japonês que significa hospitalidade, o novo Lexus RX 450h+ foi desenvolvido de dentro para fora, ou seja, todos os comandos se mantêm em posição ergonômica e em posição intuitiva, enquanto o Head-Up display permite visualizar as principais informações no próprio para-brisas.

O design interior baseia-se no conceito Tazuna, centrado no ser humano, com assentos que permitem uma ligação mais profunda e intuitiva entre o automóvel e o condutor para uma melhor dirigibilidade, em uma cabine espaçosa e confortável para os passageiros com três cores disponíveis para o revestimento: Preto, Bege e Marrom.

Os bancos têm sistema de ventilação e aquecimento nas duas fileiras, enquanto motorista e passageiro têm até 14 ajustes elétricos e dez memórias de posição, além de volante com acabamento de couro e madeira. Para garantir o máximo de conforto aos ocupantes, a iluminação ambiente é temática e estão disponíveis seis portas USB-C, bem como uma tomada CA padrão de 120 V.

Para completar a hospitalidade da cabine, o teto panorâmico de vidro proporciona uma experiência mais expansiva para todos, enquanto as persianas retráteis em ambas as portas traseiras oferecem mais privacidade aos ocupantes.

Reforçando o compromisso pela comodidade e conforto, a central multimídia com ampla tela de 14” pode ser controlada pela voz, por meio da frase “Olá, Lexus”, oferecendo conectividade sem fio para os sistemas Android Auto e Apple CarPlay, bem como sistema de som com assinatura da Mark Levinson® com 21 alto-falantes.

O Lexus RX 450h+ tem ar-condicionado automático e digital de tripla zona com sensor de umidade e sistema S/Flow com função Concierge, que vincula o sistema de ar com ventilação de acordo com a temperatura programada pelo motorista ou passageiro, sendo três níveis de resfriamento com opção de regulagem automática.

Segurança

No quesito segurança passiva, o RX 450h+ tem sete airbags, sendo um de joelho, para o motorista; dois laterais (cortina); dois frontais; e dois laterais, para o motorista e o passageiro dianteiro. Além disso, tem tecnologias de segurança ativa para auxiliar os condutores, por meio do mais sistema Lexus Safety System 3.0.

• Sistema de Saída de Faixa (LTA): o sistema entra automaticamente em ação e avisa o motorista com um sinal sonoro ou vibração no volante, para corrigir o curso sempre que ultrapassar as marcações da pista.

• Sistema de Mudança de Faixa (LDA): o sistema entra automaticamente em ação para auxiliar o motorista no processo de mudança de faixa, monitorando aproximação de carros, para prevenir potenciais colisões.

• Sistema de Colisão Frontal (Pre-Crash): suporte na prevenção de colisão e danos por meio de alertas sonoros. Se necessário, ativa automaticamente o sistema de frenagem (acima de 20 km/h).

• Farol Alto Adaptativo (AHS): acende e apaga parcialmente os LEDs do farol do veículo, para evitar o ofuscamento do motorista à frente e na mão contrária, o que ajuda a garantir a visibilidade ideal durante a condução noturna.

• Controle de Velocidade e Cruzeiro Adaptativo (DRCC): utiliza laser, radar e câmeras para manter uma distância constante e segura em relação ao carro da frente. O sistema ainda diminui ou aumenta automaticamente a velocidade, de acordo com o tráfego.

Outros itens de segurança

• Alerta de Ponto Cego (BSM): monitor de ponto cego que identifica automóveis fora do campo de visão do motorista e emite alertas por meio de aviso no retrovisor externo do veículo.

• Suporte à frenagem de estacionamento: dispositivo que emite um aviso sonoro para informar o motorista sobre a presença de tráfego na traseira do veículo e caso necessário age com frenagem automática enquanto possui velocidade de até 20km/h.

• Radar de verificação de perímetro (Safety Exit Assist – SEA): sistema que opera com o auxílio dos sensores do BSM para detectar veículos que se aproximam por trás, incluindo bicicletas, para evitar colisões com a porta aberta. Se o sistema identificar um potencial acidente, um sinal sonoro é emitido, junto com um alerta visual que se acende no retrovisor externo. Caso a pessoa insista em abrir a porta, o sistema realizará o travamento automático.

O SUV também oferece controle de tração e estabilidade e assistência de partida em subida. Completam o pacote: luzes de iluminação lateral (cornering lamp), sensores de estacionamento inteligente (Intelligent Clearance Sonar – ICS) até 15 km/h e Assistente Ativo em Curvas (Active Cornering Assist – ACA).

O novo Lexus RX 450h Plug-In também vem de série com freios ABS ventilados nas quatro rodas e regenerativos na dianteira, sistema Isofix, câmera de visão 360° e sistema de estacionamento automático. (Fotos: Lexus/Divulgação).