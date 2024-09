Leatt lança mundialmente Coleção 2025 da Linha de Motos

A Leatt, marca sul-africana de equipamentos de proteção, acaba de lançar mundialmente a Coleção 2025 da Linha de Motos. Os produtos, que serão distribuídos com exclusividade no Brasil pela Sportech, trazem novos recursos e designs revolucionários, reforçando o compromisso da marca com a segurança e o desempenho dos motociclistas.

Equipamentos femininos são destaque

No centro dos lançamentos estão os equipamentos femininos da Linha 4.5, projetados especificamente para o corpo das motociclistas, e que oferecem proteção, conforto e funcionalidade.

Um dos destaques é a introdução do Cinto Hypolon – um cós super reforçado de 360º -, com capacidade inigualável para manter calças seguras e no lugar, mesmo durante corridas mais intensas, garantindo concentração no desempenho, sem distrações.

Além disso, a fabricação da calça 4.5 incorporou a Tecnologia Twisted Yarn (fio torcido, em português), para dar maior flexibilidade e resistência a cortes e rasgos.

“Os equipamentos 4.5 entregam a qualidade excepcional que mulheres, como eu, esperam da Leatt, oferecendo a combinação perfeita de proteção e liberdade de movimento”, afirma Raissa Bazzani Felippe, Diretora de Relacionamento da Sportech. Segundo ela, são produtos perfeitamente adequados para pistas ou trilhas, em condições climáticas ensolaradas ou desafiadoras, ou seja, essenciais para entusiastas do esporte.

Novos looks para capacetes e botas

Líderes em equipamentos de proteção, os capacetes Leatt apresentam Tecnologia Turbine 360º, que oferece proteção premium da cabeça e do cérebro, enquanto a Bota 5.5 possui Tecnologia FlexLock projetada para proteger as articulações de tornozelos e joelhos contra impacto e torções.

Na Linha 2025, os capacetes e botas atualmente presentes no mercado ganharam atualizações vibrantes: os novos esquemas de cores são ousados e modernos, ao mesmo tempo em que mantêm o visual clássico da Leatt, que atrai os pilotos em todo o mundo.

Nova Linha Vizion para óculos

A nova linha 3.5 Vizion oferece aos pilotos proteção ocular de qualidade e clareza. As lentes são antiembaçantes e anti-riscos e compatíveis com roll-off, para dias de pista enlameada. Além disso, uma variedade de cores de lentes garante visibilidade clara e nítida em condições de luz variadas. E mais: a nova Linha Vizion possui estrutura mais macia, flexível e leve, atendendo às demandas de muitos pilotos.

A linha de óculos 2025 também apresenta duas novas variantes de lentes. Os óculos Premium 6.5 estarão disponíveis com lentes fotocromáticas, que se ajustam automaticamente às mudanças nas condições de luz. Isso proporciona a visibilidade ideal para condições climáticas variadas ou em trilhas com áreas sombreadas.

Outra novidade é a nova tecnologia de lentes Cryztal, para os modelos Velocity 6.5 e 5.5. Esta tecnologia de alto contraste e definição de cores proporciona uma clareza incrível, que permite aos pilotos experimentarem pista ou trilhas como nunca. Com esses dois novos designs de lentes, os óculos Velocity permanecem na vanguarda da segurança e do desempenho do piloto. (Fotos: Leatt/Divulgação).