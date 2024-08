Lat.Bus 2024 reafirma vocação de feira de negócios

Com mais de 3,6 mil ônibus comercializados, entre chassis e carrocerias, a Lat.Bus 2024 movimentou mais de R$ 4,5 bilhões em três dias de evento. A feira superou as expectativas da organização também em visitação, registrando a circulação de cerca de 22 mil pessoas, entre visitantes, convidados, profissionais do setor e empresas participantes que estiveram no São Paulo Expo, entre 6 e 8 de agosto.

Entre os visitantes, vale destacar a presença de cerca de 500 empresários estrangeiros, provenientes principalmente de países da América Latina. Mais de 150 marcas, que apresentaram as principais lançamentos e tendências para o setor de mobilidade e transporte coletivo de passageiros, celebram os resultados positivos obtidos no evento.

“É importante enfatizar que a Lat.Bus é uma feira de negócios. Grandes frotistas, representantes do poder público e empresários de todos os segmentos de transporte de passageiros visitam a feira em busca do que há de mais moderno e eficiente em termos de veículos, peças, tecnologias e serviços. E esta edição foi especialmente rica em lançamentos e inovações, o que impulsionou as transações comerciais. A Lat.Bus se diferencia pelo público qualificado, interessado em fechar negócios, ampliar networking e consumir conteúdos relevantes”, comenta Marcelo Fontana, diretor da OTM Editora, empresa organizadora do evento.

A indústria de chassis e carrocerias tem divulgado números impressionantes. A Iveco Bus informa que encerrou a Lat.Bus 2024 ainda mais confiante do sucesso da marca na América Latina. Durante a feira, foram formalizados cerca de 350 pedidos para Daily Minibus e chassis. A empresa declarou que construiu grandes parcerias com players que são referência no mercado, abrindo oportunidades em tecnologias alternativas e sustentáveis, com a apresentação dos conceitos elétricos 17-E BEV e eDaily Minibus, e o BUS 17-210 G, movido a gás natural e biometano.

“Alcançamos grandes resultados na Lat.Bus 2024, o que reflete o empenho do nosso time para fornecer soluções eficientes, confiáveis e sustentáveis, respeitando os custos operacionais da região”, afirma Danilo Fetzner, vice-presidente da Iveco Bus para América Latina.

A Marcopolo, que comemorou seus 75 anos na feira, vendeu 472 unidades e iniciou negociações de mais mil ônibus durante a Lat.Bus 2024. “As vendas nos surpreenderam positivamente. A feira foi um sucesso total, tanto nos negócios, quanto na comemoração dos 75 anos da empresa e na apresentação de novos produtos”, conta Ricardo Portolan, diretor de operações comerciais mercado interno e marketing da Marcopolo.

A empresa exibiu nove modelos em seu estande. Os produtos da Marcopolo que mais se destacaram, segundo o executivo, foram o Volare Fly 12 e a linha G8, em especial o modelo Double Decker. Foi apresentado também o primeiro micro-ônibus híbrido produzido no Brasil com tecnologia nacional, o Attack 9 Híbrido – Elétrico- Etanol, que ainda não está em fase de comercialização. “A Lat.Bus se consolida como a principal feira do setor na América Latina. Para nós, foi um sucesso em todos os aspectos”, afirma Portolan.

A Mascarello comercializou 263 carrocerias de ônibus, entre modelos rodoviários, urbanos e micro-ônibus, durante os três dias da Lat.Bus 2024. Segundo Luiz Ferraz do Amaral, diretor de relações internacionais da encarroçadora, a participação da empresa na feira foi um sucesso. “Fizemos muitos contatos e muitas consultas durante o evento. Clientes importantes estiveram conosco. E outras vendas ainda podem ser concretizadas”.

“Foi um evento muito positivo para a Irizar, em que fizemos contato com importantes frotistas e fornecedores latino-americanos, e pudemos mostrar nosso novo produto para um público qualificado”, comentou Abimael Parejo, diretor comercial da Irizar Brasil. A Lat.Bus 2024 gerou muitos negócios para a Irizar, com propostas de vendas para cerca de 40 unidades do novo modelo i6S Efficient para o mercado brasileiro e de 110 a 120 veículos para compradores de outros países da América Latina.

A Comil Ônibus declarou que sua presença na Lat.Bus 2024 permitiu à empresa, além de apresentar seus veículos, estreitar laços com seus clientes e parceiros, reforçando seu compromisso com a excelência e qualidade. A empresa continua a investir em tecnologias que beneficiam tanto operadores quanto passageiros, oferecendo soluções que aliam conforto, eficiência e segurança. A Comil apresentou dois modelos da linha Campione: o Invictus HD e o Invictus DD.

O Grupo Caio participou da feira com as marcas Caio, Busscar e Banco Luso Brasileiro. “O evento superou nossas expectativas ao receber um grande número de visitantes, que puderam conhecer e ver de perto muitas soluções inovadoras que oferecemos no segmento de ônibus urbanos e rodoviários, inclusive em serviços financeiros. Também permitiu realizar importantes avanços com grandes clientes e parceiros de negócios”, celebra Paulo Ruas, CEO do Grupo Caio.

A Caio comercializou 719 ônibus durante a Lat.Bus 2024, sendo 669 para o mercado interno e 50 para exportação, segundo Maurício Cunha, vice-presidente industrial do Grupo Caio. “Foi um evento que se destacou pela qualidade dos visitantes. É importante que tenhamos uma feira forte como a Lat.Bus para o nosso setor”, acredita. O Apache VIP foi o modelo com mais vendas, seguido do Millennium, enquanto o eMillennium também teve bom desempenho. “O ônibus elétrico vem crescendo e ganhando espaço”, avalia o executivo.

Todos os segmentos

E não foram apenas as vendas de chassis e carrocerias que movimentaram a Lat.Bus 2024. Segundo a Mercedes-Benz, o evento resultou em 350 prospecções para fleetbus e diversas negociações bem-sucedidas tanto para veículos diesel quanto elétricos. Além disso, o consórcio gerou R$ 7 milhões em cotas, um feito inédito da marca para o setor de ônibus. A empresa também registrou um significativo impulso nos programas de Refrota e Fundo Clima.

A Transdata informou que fechou importantes contratos durante a Lat.Bus 2024. “A nossa solução tem um processo de venda consultiva, em que é preciso primeiro conhecer a operação de cada cliente, entender as necessidades, propor as soluções e, por fim, negociar as condições de preço e prazo. Então, os negócios fechados durante a feira normalmente foram iniciados antes dela, assim como durante o evento são geradas novas oportunidades que se concretizarão, ou não, nos meses seguintes”, afirma Rafael Teles, diretor de produto da empresa.

A Eaton aproveitou a Lat.Bus para reforçar a sua recém-lançada plataforma de transmissões automatizadas Advantor. “Oferecemos uma experiência prática com essas soluções disponibilizando test-drive com dois veículos e os feedbacks das montadoras e visitantes foram muito positivos. Eles atestaram as vantagens das novas transmissões que foram projetadas para as particularidades do mercado brasileiro. O fato de termos uma engenharia de produto local como responsável por esse desenvolvimento, facilitou as conversas que incluíram os planejamentos de testes iniciais com alguns clientes”, aponta Alexandre Albacete, gerente de estratégia de produtos da Eaton.

Marcionílio Sobrinho, diretor de negócios da Empresa 1, resume bem o estado de ânimo dos participantes da Lat.Bus 2024. “A participação da Empresa 1 foi marcada pelo nosso compromisso em criar um espaço de conexão, onde o foco principal foi debater o transporte público e entender profundamente as necessidades e desafios dos empresários do setor. Nosso propósito foi oferecer um ambiente propício para o diálogo, permitindo que, através das conversas e da consultoria de nossos clientes, pudéssemos desenvolver soluções inovadoras e eficazes. Para nós, o sucesso na Lat.Bus 2024 foi muito além de apenas fechar contratos; foi sobre fortalecer nossa visão de mobilidade conectada e construir relações que impactem positivamente o futuro do transporte público”. (Fotos: Lat.Bus 2024/Divulgação).