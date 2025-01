Lancha igual a carros super-esportivos atinge 130 km/h

Com velocidade digna de um carro de Fórmula 1, a Fishing 410 Super Sport, a lancha mais rápida já fabricada no Brasil, atinge impressionantes 130 km/h sobre as águas, impulsionada por quatro motores que juntos somam 1600hp, uma potência muito superior a outros modelos da mesma categoria. Avaliada em mais de R$ 3 milhões, a lancha acaba de ser lançada e já é considerada um sucesso de vendas, destacando-se tanto pela performance quanto pelo design arrojado, em um projeto que combina luxo, velocidade e tecnologia de ponta.

A Fishing 410 Super Sport é fruto de anos de estudo e desenvolvimento do estaleiro Fishing Raptor, um dos mais tradicionais do Brasil, com milhares de embarcações navegando em todos os continentes. O modelo foi criado para atender às expectativas de um público exigente, que busca velocidade e adrenalina sobre as águas, sem abrir mão da tecnologia de ponta. “Nossa equipe se dedicou por anos para criar uma lancha que combina design esportivo, performance extrema e o luxo que nossos clientes desejam”, afirma Fernando Assinato, engenheiro mecânico e CEO da Fishing Raptor.

Com 12,50 metros de comprimento, o modelo se destaca não apenas pela velocidade, mas também pelo conforto e sofisticação. Os espaços internos e externos foram pensados para proporcionar lazer e descanso, sem comprometer a performance. A embarcação é projetada para acomodar até 16 passageiros com amplo conforto e inclui uma motorização potente de quatro motores, com opções de 4×300 a 4x400hp.

As áreas de descanso com poltronas acolchoadas, de convivência e de refeições, com mobília e equipamentos de alto padrão, mesclam elegância com praticidade. A embarcação tem opcional de duas portas hidráulicas laterais de 2,10 metros na área de popa que facilitam o acesso ao mar e aumentam o espaço disponível. O cockpit também possui 6 poltronas, aos convidados e piloto. No deck inferior, o modelo dispõe de ampla cabine para pernoite com um banheiro fechado, com pé direito de 1,95 metros.

A Fishing 410 Super Sport se destaca também pela tecnologia embarcada de ponta que proporciona uma navegação precisa e confortável. Um dos principais diferenciais é o joystick integrado, que facilita a pilotagem e oferece maior controle, mesmo em manobras mais desafiadoras. O posto de comando é equipado com sistemas de última geração para oferecer uma operação mais precisa, ideal para quem busca desempenho sem complicações.

O design da lancha também é um atrativo, com um hard top aerodinâmico que alia proteção e estilo, ideal para altas velocidades. Largos passadiços laterais rebaixados proporcionam segurança extra durante a movimentação a bordo e oferecem mais estabilidade e segurança aos passageiros. (Foto: Fishing Raptor/Divulgação).