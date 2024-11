Lançamentos de novos modelos marcam o primeiro dia

Painéis do 1º Fórum de Campismo e Caravanismo, demonstrações de equipamentos e lançamentos de novos modelos de veículos de recreação. Para a alegria dos apaixonados, o primeiro dia da 8ª Expo Motorhome, na quarta-feira (13/11), foi repleto de atrações A programação prossegue nesta sexta-feira (feriado de 15 de novembro), no sábado e também no domingo no Expotrade da cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR). Os ingressos custam R$ 75,00 por pessoa, mas crianças com até 12 anos estão isentas. A meia-entrada (R$ 37,50) vale para pessoas com deficiência, estudantes, professores de educação básica e para todos com mais de 60 anos.

Logo no início da feira, às 14 horas, quando milhares de pessoas faziam fila para entrar no Expotrade, ocorreu a abertura oficial da feira, que contou com a participação do vice-governador do Paraná, Darci Piana; do secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes; do presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes; da prefeita de Pinhais, Rosa Maria Colombo, e dos diretores da Expo Motorhome, Alexandre Boff e Tiago Rech. O vice-governador destacou a movimentação financeira que a maior feira de campismo e caravanismo da América Latina proporciona ao Estado. “A Expo Motorhome contribui para fortalecer o turismo sobre rodas, que é muito importante para o Paraná”, disse, ressaltando que a edição 2024 projeta R$ 500 milhões em negócios, número 25% superior ao ano passado. “A Expo Motorhome é realizada pelo terceiro ano consecutivo em Pinhais. Aqui a feira cresceu e se fortaleceu. Por isso, não deixaremos nunca mais a Expo Motorhome sair daqui”, garantiu o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes. Após o desenlace da fita inaugural, as autoridades receberam o diploma “Amigo” do Caravanista e percorreram a feira para visitar os estandes.

Entre os milhares de aficionados que passeavam pelos corredores durante a quarta-feira estava um ilustre visitante: o ator e cantor Maurício Mattar. Considerado um dos principais galãs das décadas de 80 e 90, tendo atuado em novelas de sucesso, como Rainha da Sucata, Pedra Sobre Pedra e A Viagem, ele fez muitas fotos com fãs e, no estande da Santo Inácio Motorhomes, foi recepcionado pelos gestores Cristiano e Ana Broilo. O ex-ator Global veio especialmente do Rio de Janeiro, onde mora, para conferir o evento. “Estou impressionado com a quantidade de empresas e a qualidade dos produtos expostos na feira. São centenas de atrações e inovações incríveis reunidas em um único local”, revelou Maurício, que está reformando uma Kombi para transformá-la em um motorhome.

Fabricantes apresentam novidades

Já no primeiro dia de Expo Motorhome, pelo menos três fabricantes apresentaram novidades. A Santo Inácio Motorhomes, de Gramado (RS), revelou o novo 7.5 Si, modelo de 7,50 metros de comprimento que pode ser montado sobre chassi Mercedes-Benz ou Iveco. “A grande novidade é o teto panorâmico, que dá a oportunidade de criar um ambiente especial para ver o céu de dentro de casa”, detalha o coordenador de Marketing da empresa, Júnior Ghesla. O exemplar exposto na feira é montado sobre o chassi da Mercedes-Benz Sprinter, equipado com motor turbodiesel de 170 cv e câmbio manual de 6 marchas, sendo comercializado por cerca de R$ 1,250 milhão.

Para a Vettura, de São Leopoldo (RS), a Expo Motorhome ajuda a consolidar uma importante retomada: a empresa não chegou a ser afetada pela tragédia climática que castigou o Rio Grande do Sul em maio, mas as famílias de 15 colaboradores acabaram atingidas, o que reduziu em 70% a produção naquele mês. Agora, apenas meio ano depois, a fabricante apresenta o American Envision, modelo de 10,90 metros de comprimento montado sobre chassi Scania K320, com motor de 320 cv e câmbio automatizado de 12 marchas. Equipado com as mais modernas tecnologias, incluindo sistema de frenagem automática, o exemplar exposto na feira custa R$ 2,8 milhões (os valores oscilam de acordo com o projeto). “Estamos muito otimistas e projetamos 30% de aumento nas vendas em relação à feira passada”, adianta o sócio-proprietário Bernardino Marcos Martins, o Juca.

A gigante Marcopolo, de Caxias do Sul, criou a divisão Marcopolo Motorhomes e apresentou o Nomade, um veículo compacto Classe A com 7,50 m de comprimento construído sobre o novo chassi específico para esse uso e equipado com motor Cummins F3.8, de 175 cv de potência, tração 4×4 com reduzida e câmbio automático Allison de 6 velocidades. Os preços começam em R$ 1,650 milhão e chegam a R$ 2,6 milhões na configuração mais completa, que está exposta na feira. “É um segmento novo que decidimos implementar, pois estudos indicam que o mercado global de motorhomes tem um grande potencial em todo o mundo. Por isso, estamos convictos que o Nomade será mais um sucesso da Marcopolo. Para nós, é fundamental estar na Expo Motorhome, que é a maior da América Latina e atrai um público ávido por novidades”, explica o presidente do Conselho de Administração da Marcopolo, James Bellini.

Um programa perfeito para o feriado

Nesta quinta-feira, a Expo Motorhome prossegue das 14 às 21 horas com diversas palestras gratuitas sobre temas relacionados ao setor e com os debates do último dia do 1º Fórum de Campismo e Caravanismo do Mercosul, que começou nesta quarta-feira. A inscrição para o fórum pode ser feita no local.

Com 150 expositores de motorhomes, trailers, minitrailers, campers, veículos de recreação em geral, barracas e acessórios, a 8ª Expo Motorhome é o programa perfeito para as famílias curtirem durante o feriado de 15 de novembro, pois conta com toda a infraestrutura necessária para passar o dia com muito conforto, incluindo ampla praça de alimentação com opções de almoço, jantar e lanches. Nesta sexta e sábado, a programação transcorre das 10 às 21 horas e, no domingo, das 10 às 17 horas. Distante 2 km do Expotrade está o camping da Expo Motorhome, que reúne 800 veículos e 70 barracas, alguns vindos do exterior.

Serviço:

O que: 8ª Expo Motorhome;

Quando: 13 a 17 de novembro de 2024;

Onde: Expotrade Convention Center (Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 10.454, Vila Amélia, Pinhais, Paraná);

Horários: dias 13 e 14, das 14 às 21 horas; dias 15 e 16, das 10 às 21 horas; e dia 17, das 10 às 17 horas;

Atrações: 150 fabricantes e empresas do ramo realizam demonstrações de motorhomes, trailers, minitrailers, campers, veículos de recreação em geral e barracas. Além disso, ocorrem 17 palestras gratuitas durante a feira. Paralelamente, será realizado o 1º Fórum de Campismo e Caravanismo do Mercosul com diversos painéis;

Praça de alimentação: conta com restaurante e food trucks;

Ingressos: custam R$ 75,00 por pessoa, mas crianças com até 12 anos estão isentas. A meia-entrada (R$ 37,50) vale para pessoas com deficiência, estudantes, professores de educação básica e para todos com mais de 60 anos;

Estacionamento: a partir de R$ 40,00 para carros e motos e R$ 80,00 para vans, caminhões e ônibus;

Camping: localizado em uma área de 5 hectares (50 mil metros quadrados) a apenas 2 km do Expotrade (Rua Transpalmital, Pineville, em Pinhais), oferece toda a infraestrutura necessária aos visitantes. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 99601-1661;

Setor Comercial: WhatsApp (41) 98701-0603;

Dúvidas e informações: (54) 99642-0017;

Informações adicionais: acesse o site www.expomotorhome.com.

(Fotos: Jefferson Figueira/Expo Motorhome/Divulgação).

Alexandre Boff discursou na abertura da Expo Motorhome 2024. Antes do início da feira, às 14 horas, milhares de pessoas já faziam fila para entrar no Expotrade Pinhais. James Bellini, Executivo Chairman da Marcopolo S. A. com o Nomade. (Foto: Giovani Boff). A Vettura apresentou o American Envision, modelo de 10,90 metros.