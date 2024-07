Lançamento da luxuosa Okean 80 Yachtmax encanta visitantes

O Sul do Brasil foi palco para o lançamento mundial da nova versão do iate Okean 80, produzido pelo Grupo Okean em Santa Catarina. O modelo com mais de 24 metros de comprimento estreou no Marina Itajaí Boat Show, maior evento náutico do Sul do país, e surpreendeu o público pela amplitude e projeto arquitetônico trazendo um conceito inovador ao mercado náutico. Além deste modelo, uma Ferretti Yachts 720, da renomada marca italiana, com mais de 22 metros, também esteve em exposição no estande da Yachtmax, dealer exclusivo das marcas no Brasil e que integra o Grupo Okean.

O estande trouxe elementos que representam a essência Grupo Okean, com mobiliários, itens de decoração e gastronomia que reforçaram a brasilidade, acolhimento e cuidado aos detalhes.

O ambiente e as embarcações foram decorados com mobiliários da Artefacto, como sofás, mesas e poltronas. Os tapetes da Oriente-se agregaram ao design do estande e sensação de maior acolhimento aos clientes, bem como vasos vietnamitas da Organne e itens da Marche Objetos, que deram um toque especial à decoração e transformaram tanto o estante como as embarcações em casas. Além das peças únicas da ceramista Adriana Trovati, com conchas exclusivas.

O Atelier Carine Sartore, especializado na criação e produção de enxovais exclusivos para iates, com um portfólio de produtos que contempla desde a rouparia de cama e banho das cabines até as áreas de convivência, cuidou de todo o enxoval e almofadas das embarcações. As embarcações também foram decoradas com peças da marca Atelieria, conhecida pelas criações marcadas pela autenticidade e romantismo, além da combinação de desenhos, cores, texturas, tecidos e bordados de alto padrão. Para a Okean 80, a marca desenvolveu uma linha exclusiva “Al Mare”, com kimonos, pijamas em seda pura, toalhas estampadas, mantas para as cabines e linha kids, com ursos, colchas, tênis e vestidos.

No domingo, a Optik Lunettes realizou uma ativação especial aos clientes e visitantes com provador ‘al mare’ de 50 óculos das marcas Moscot, Montblanc, Persol, Miu Miu, D&G, Ferragamo e Tiffany´s. Já a Lexus Barigui foi a responsável pelo shuttle dos convidados da Yachtmax com dois carros, o modelo RX-500H, um SUV híbrido e esportivo, com mais de 370 cavalos de potência dividido em três motores (1 à combustão e 2 elétricos), teto solar panorâmico, estofamento em couro ecológico e multimídia com conectividade CarPlay. E também o modelo ES-300H, que une luxo, segurança e performance com mais de 210 cavalos de potência em dois motores (1 à combustão e 1 elétrico), bancos de couro premium, central multimídia de 12,3 polegadas e único da sua categoria com 10 airbags. (Fotos: Grupo Okean/Divulgação).