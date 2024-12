Kwid 2025 começa a ser exportado para a Argentina

O Complexo Ayrton Senna (CAS), em São José dos Pinhais (PR) começou a exportar o Kwid 2025 para a Argentina. Desde 1998, mais de 1 milhão de veículos produzidos no CAS já foram exportados tendo como principal destino países da América Latina.

“Historicamente mais de 30% da produção do CAS é exportada. Voltar a exportar o Kwid para a Argentina reforça a importância da nossa fábrica para a América Latina”, explica Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

O Renault Kwid destaca-se pelo moderno motor, melhor consumo do país e com baixas emissões de CO2 (84 g CO2/km). Produzido no Complexo Industrial Ayrton Senna, o Kwid foi lançado no mercado brasileiro em 2017 e tem como características a maior altura do solo (180 mm) da categoria e os ângulos de entrada (24°) e de saída (40°) dignos do segmento SUV.

Somando-se às características SUV, o Kwid tem ainda o maior espaço interno e o maior porta-malas da categoria (290 litros). O Kwid é referência em segurança, trazendo, de série, quatro airbags (dois frontais e dois laterais) – algo inédito no segmento de entrada. (Foto: Renault do Brasil/Divulgação).