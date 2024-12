Kia EV5 é eleito “Melhor Veículo Elétrico” do Prêmio Abiauto

O Kia EV5, primeiro modelo 100% elétrico lançado este ano no Brasil, conquistou o título de “Melhor Veículo Elétrico”, do Prêmio Imprensa Automotiva, da Abiauto – Associação Brasileira de Imprensa Automotiva, na última quinta-feira, em São Paulo, em votação realizada entre 35 jornalistas especializados do setor.

Na categoria, o EV5 concorreu – na etapa final – com os modelos Audi Q8 e-Tron, BMW iX2, BYD Tan, BYD Seal, Ford Mustang Mach E, Mini Cooper e Volvo EX30. Os critérios de avaliação contemplaram aspectos técnicos, desempenho, inovação e custo-benefício.

A edição deste ano premiou veículos em 10 categorias, além de laurear o Carro do Ano com o troféu José Roberto Nasser, um dos maiores nomes da imprensa automotiva. O evento também reconhece a Motocicleta do Ano com o prêmio Josias Silveira e o Executivo do Ano com o troféu Rosemilton Silva, nomes que marcaram história no setor.

Kia EV5 – Com alcance de 402 km, de acordo com o INMETRO junto ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, e de 550 km, segundo WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, o Kia EV5 é equipado com uma bateria de alta tensão de fosfato de ferro e lítio, estrutura tipo lâminas, 220,4 Ah de capacidade, tensão operacional de 400V, que gera 88,16 kwh de energia, além de uma bateria de baixa tensão (auxiliar), de chumbo ácido, 45 Ah de capacidade e 12V de tensão operacional.

Por essas características do sistema de bateria de alta tensão, o Kia EV5 desenvolve potência máxima de 160 kW ou 217,5 cv, torque de 31,6 Kgf.m, rpm máxima de 13.800, performance que confere ao modelo de 0 a 100 km/h em apenas 8,9 segundos. Ainda de acordo com a metrologia INMETRO, o EV5, classificado com a nota A, faz, na cidade, 37,6 km/l equivalente, e 30,5 km/l equivalente na estrada. A eficiência energética do motor elétrico é de 0,63 MJ/km rodado.

Quanto ao recarregamento, em corrente contínua (DC) de 360 kW, a bateria do EV5 pode ser “abastecida” em 27 minutos (80%) e em estação de 50 kW em 83 minutos (também 80%); enquanto em corrente alternada (AC), de 11 kW (rede trifásica), em 8h10, e com unidade de 7 kW (rede bifásica) em 9h40.

De tração 4×2, a suspensão dianteira do EV5 é independente, tipo MacPherson, com molas helicoidais e amortecedores a gás, enquanto na traseira é multilink. A direção é elétrica, sua transmissão é composta por sistema de engrenagem de redução. O EV5 vem equipado com freios a discos de 17 polegadas nas quatro rodas, sendo ventilados nas rodas dianteiras e sólidos nas traseiras, com ABS e EBD.

As dimensões do Kia EV5 são de 4.615 mm (comprimento), 1.875 mm (largura), 1.715 mm (altura) e entre-eixos de 2.750 mm. Com essas medidas, o EV5 excede no conceito de design e de estética no segmento de SUV médio, ao mostrar presença marcante, ousada e nova, redefinindo a categoria com a aclamada filosofia de design da marca “opostos unidos”. A capacidade de carga do porta-malas é de 513 litros (VDA) e, com o banco traseiro rebatido (piso plano), chega a 1.718 litros.

Recheado de ADAS – A exemplo dos features de outros modelos da Kia, o EV5 está recheado de tecnologias de condução semi-autônoma, o ADAS – Advanced Driver-Assistance System: alertas de fadiga do condutor incluindo partida do veículo à frente (DAW – Driver Attention Warning w/ Leading Vehicle Departure Alert); de prevenção de colisão por ponto cego (BCA – Blind-spot Collision-avoidance Assist) traseiro; de saída de faixa de rodagem (LDW – Lane Departure Warning); de saída em segurança (SEW – Safe Exit Warning); assistentes de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado (RCCA – Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist); de centralização na faixa de rodagem (LFA – Lane Following Assist); de farol alto (HBA – High Beam Assist); permanência na faixa de rodagem (LKA – Lane Keep Assist); para prevenção de colisão frontal (FCA – Front Collision-avoidance Assist) com frenagem de emergência e detecção de veículos, pedestres e ciclistas; para prevenção de colisão frontal incluindo conversão em cruzamentos (FCA-JT); câmeras de ré com guias dinâmicas de estacionamento (RVM – Rear View Monitor) e de visão 360° (SVM – Surround View Monitor); monitor de ponto cego com visualização no painel digital de instrumentos (BVM – Blind-spot View Monitor); piloto automático adaptativo (SCC – Smart Cruise Control) com assistente de congestionamentos e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros (PDW – Park Distance Warning, Forward & Reverse).

No Brasil, disponível apenas na versão única Land, o EV5 tem garantia de 5 anos sem limite de quilometragem e de 8 anos ou 160 mil km para a bateria de alta voltagem. O preço público sugerido do EV5 é de R$ 419.990,00, cujo pacote inclui um carregador de emergência, um wallbox residencial de 7 kW e as primeiras revisões, de 20 mil, 40 mil e 60 mil km, são gratuitas. (Foto: Kia/Divulgação).