Kia EV3 vence prêmio na categoria SUV compacto

O Kia EV3 foi eleito o vencedor na categoria SUV compacto no prêmio Women’s Worldwide Car of the Year (Carro Mundial Feminino do Ano) de 2025.

Um júri de 82 jornalistas de 55 países nos cinco continentes avaliou o Kia EV3 em critérios como segurança, qualidade, preço, design, facilidade de condução, desempenho e proposta ambiental em relação a onze veículos concorrentes na categoria SUV compacto. O Kia EV3, projetado para ampliar o apelo da mobilidade elétrica para um grupo demográfico global muito mais amplo, destacou-se por sua excelência em termos de direção, tecnologia, conforto e custo-benefício.

O EV3, na versão de 81,4 kWh, oferece uma autonomia líder do segmento de até 605 km (WLTP) e está equipado com tecnologia de carregamento rápido de 400V, possibilitando carregar de 10% a 80% em apenas 29 minutos. Até 202 km de autonomia podem ser carregados em apenas 15 minutos, tornando o EV3 um dos veículos elétricos mais eficientes de sua categoria.

Inspirado na filosofia de design “Opostos Unidos” da Kia, o EV3 combina modernidade com a natureza para oferecer um design exterior e interior marcante e harmonioso. Sua distância entre eixos de 2,68 metros e 4,30 metros de comprimento criam um interior espaçoso e inovador inspirado em uma sala de estar. O EV3 apresenta ainda um porta-malas de 460 litros com assoalho flexível de dois níveis, além de um compartimento sob o capô (frunk) de 25 litros.

O reconhecimento do Kia EV3 no prêmio WWCOTY 2025 demonstra a dedicação da Kia em criar veículos que atraem uma ampla gama de perspectivas e preferências. Este prêmio mostra o apelo global do EV3 e sua ressonância com as mulheres em todo o mundo.

Juntamente com outros cinco vencedores de categorias, incluindo 4×4 e Pick-Up, SUV Grande, Carro Grande, Carros de Performance e Luxo, e Modelo Urbano, como vencedor da categoria SUV Compacto, o Kia EV3 agora avança para a rodada final de julgamento para definir o vencedor geral do prêmio WWCOTY 2025. O título, que no ano passado foi conquistado pelo Kia EV9, será anunciado em 6 de março, dois dias antes do Dia Internacional da Mulher. (Foto: Kia/Divulgação).