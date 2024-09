Kia e WEG fecham acordo para soluções de recarga

A Kia Brasil formalizou a homologação da WEG como fornecedora de soluções de recarga para os primeiros 300 clientes do EV5, primeiro modelo 100% elétrico da marca para o mercado brasileiro, lançado no último dia 27 de agosto. O acordo inclui a entrega de estações de recarga no modelo WEMOB® WALL, de 7kW, em corrente alternada (CA), além de disponibilizar estações de recarga rápida em corrente contínua (CC) de 30, 40, 60 e 80 kW também homologadas pela importadora.

Nas concessionárias serão instaladas as estações de recarga nos modelos WALL e PARKING, possibilitando a recarga em 7,4 kW e 22 kW, respectivamente, permitindo aos clientes da marca interagirem com os produtos. Estes modelos são projetados para atender à demanda de recarga semirrápida dos veículos elétricos, garantindo que os clientes possam usufruir de um serviço ágil e seguro durante suas visitas às oficinas.

Os modelos WALL e PARKING são inteligentes, ideais para residências, condomínios e estabelecimentos comerciais, podendo se conectar à internet e a plataformas de gestão para cobrança ou rateio do consumo de cada usuário. Além disso, possibilita o controle de acesso via cartões de proximidade (tags RFID) ou aplicativos de celular, possibilitando o controle de demanda de energia por meio do WEMOB®Smart Charging System. A tecnologia disponível no carregador também possibilita o uso de aplicativo para monitoramento, que permite aos clientes da Kia visualizar as informações das estações de recarga em tempo real e na palma da mão por meio do aplicativo para smartphones Wemob EV Drivers, com espelhamento no Apple Car Play e Android Auto dos veículos elétricos. (Foto: Kia Brasil/Divulgação).