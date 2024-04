Kia é homenageada com dois prêmios de design

A Kia está comemorando a vitória em duas categorias do “Newsweek World’s Greatest Auto Disruptors Awards” deste ano, com o EV9 totalmente elétrico, que ganhou o prêmio de “Disruptor de Pesquisa e Desenvolvimento do Ano”, e com o chefe de Design Global e vice-presidente executivo da Kia, Karim Habib, que foi nomeado “Disruptor de Design do Ano”.

Anunciado durante um evento na sede da Newsweek em Nova York, o prêmio “World’s Greatest Auto Disruptors” reconhece aqueles que impulsionam mudanças fundamentais e transformadoras com resultados mensuráveis no mundo real.

Uma figura central no sucesso da Kia desde a sua chegada em 2019, o vice-presidente executivo, Karim Habib, é a força motriz por trás da premiada filosofia de design “Opostos Unidos” da marca. Inspirando-se nos contrastes encontrados na natureza e na humanidade, “Opostos Unidos” molda o exterior, o interior, a cor e os materiais utilizados em todos os novos modelos da Kia e é particularmente evidente no estilo marcante do EV9 totalmente elétrico.

Após o anúncio do prêmio recebido, Karim Habib disse que: “Fico extremamente feliz que a Kia seja vista como alguém que ultrapassa os limites quando se trata de design, e acredito que é essencial que os designers assumam riscos criativos de forma consistente”.

“É importante que o design permaneça autêntico e fiel aos valores da nossa marca. Na Kia, uma mentalidade inovadora e com visão de futuro é uma qualidade intrínseca, essencial para fornecer produtos e experiências relevantes e significativas. Queremos que a nossa marca proporcione mobilidade ambientalmente responsável para todos e que seja símbolo de inovação e soluções progressivas”, enfatizou.

Vencedor do prêmio “Disruptor de Pesquisa e Desenvolvimento do Ano”, o Kia EV9 apresenta múltiplas funcionalidades inovadoras de I&D, incluindo arquitetura de 800V, tecnologia de atualização ‘Over-the-Air’ e um coeficiente de arrasto de apenas 0,28 – apesar de ter distância do solo de 7,8 polegadas e capacidade para sete lugares. O Kia EV9 traz tecnologia, luxo e eficiência da próxima geração para mais compradores do que nunca.

Para Heuiwon Yang, presidente e chefe da Divisão de P&D da Kia, “o P&D da Kia é impulsionado pelo processo, mas não limitado por ele. Na Kia, isso significa que os nossos engenheiros têm a liberdade e a confiança para acelerar o desenvolvimento, continuar a ser pioneiros em novas tecnologias e entregar melhorias mais rapidamente do que a média da indústria”.

“O EV9 foi projetado para remodelar as expectativas no segmento, mas a acessibilidade é um fator determinante no segmento convencional de três fileiras – especialmente para famílias em crescimento. Queríamos que o EV9 oferecesse o melhor de tudo, sem repassar esses custos ao consumidor”.

Um veículo-chave para o mercado norte-americano, o EV9 seguiu os passos do EV6 ao ser coroado como “Veículo Utilitário Norte-Americano do Ano”. O sucesso do modelo também levou à expansão da fábrica de montagem da Kia em West Point, na Geórgia, o que deverá permitir que o veículo totalmente elétrico de três fileiras se torne o primeiro Kia EV a ser montado nos EUA ainda este ano.

Recebendo o prêmio em nome da Kia, o presidente e CEO da Kia América do Norte e Kia América, Sean Yoon acrescentou: “O reconhecimento dos editores da Newsweek é de particular significado para a Kia, que se esforça para romper o ‘status quo’ através de produtos inovadores que enriquecem a vida de seus clientes. Estes dois prêmios demonstram que a liderança visionária oferecida pelos nossos executivos está a ter um impacto real e significativo nos veículos que criamos, concretizando o objetivo da Kia de se tornar líder em soluções de mobilidade sustentável”. (Fotos: Kia/Divulgação).