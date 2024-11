Kia Brasil inicia venda do Stonic 2025, com mais itens de ADAS

A Kia Brasil anunciou hoje o início de comercialização do Stonic, modelo 2025, agora equipado com quatro itens de ADAS – Advanced Driver Assistance System: assistentes de centralização na faixa de rodagem (LFA), de permanência na faixa de rodagem (LKA), de prevenção de colisão frontal com frenagem de emergência (FCA) e sistema de detecção do limite de velocidade inteligente (ISLA), além de introduzir um novo painel de instrumentos totalmente digital com display central de LCD de 4,3”.

Lançado em novembro de 2021, o Kia Stonic, em versão única, traz o motor Kappa de 3 cilindros, turbo GDI (injeção direta), de 1 litro, a gasolina, com sistema híbrido MHEV 48V (Mild Hybrid Electric Vehicle) Smartstream, capaz de gerar 120 cavalos de potência e torque de 20,4 kgm. O sistema de comando desse motor é composto por DOHC de 12 válvulas e por E-CVVT, acrescido do Comando de Válvulas de Duração Variável (CVVD), que propicia o modo de condução Velejar, desligando o propulsor por completo em situação de rodagem plana e, por consequência, a economicidade de combustível; assim como todo o sistema híbrido entra em ação quando o veículo enfrenta uma descida, poupando o motor a combustão, ou em subidas, quando o powertrain necessita de mais força, sempre priorizando a eficiência de consumo e menores índices de emissões.

O motor a combustão do Stonic desenvolve potência máxima de 118 cavalos a 6.000 rpm e o torque máximo de 17.1 kgm a 4.000 rpm. Com o auxílio do motor elétrico, do mild hybrid, a potência combinada vai a 120 cavalos a 6.000 rpm e torque combinado de 20,4 kgm a 2.000-3.500 rpm. O conjunto do motor está acoplado ao câmbio automático de 7 velocidades e dupla embreagem DCT. Com essa configuração, o Stonic – segundo dados do Inmetro – registrou desempenho de 13,7 km/l na cidade e de 13,8 km/l na estrada, sempre abastecido com gasolina.

Agilidade e esportividade – O Stonic traz uma personalidade dinâmica e segura para o segmento de SUVs compactos híbridos leves, com características de condução aprimoradas para atender às preferências dos motoristas. O modelo apresenta três modos de condução (Eco, Normal e Sport), permitindo ao motorista escolher a maneira de condução que mais o agrada. O objetivo da equipe de desenvolvimento foi combinar a direção esportiva e precisa com a estabilidade em linha reta (SLS), ao frear e fazer curvas simultaneamente (VSM e CBC) e o deslocamento suave em velocidades mais altas.

Mais do que qualquer outro modelo da Kia, os engenheiros deram prioridade máxima à dinâmica esportiva e confiante, com respostas diretas e imediatas. O Stonic apresenta novas configurações de suspensão dianteira e traseira que são exclusivas para o carro.

Como todos os modelos da marca, a carroceria do Stonic combina linhas horizontais com superfícies de traços suaves.

Conforto e tecnologia – Apesar das dimensões compactas, com 4.140 mm de comprimento, 1.760 mm de largura e 1.520 mm de altura, a cabine inteligente do Stonic proporciona espaço e conforto para todos os ocupantes, com 2.580 mm de distância entre-eixos. O tanque de combustível (45 litros) está localizado abaixo do banco traseiro para oferecer aos passageiros mais espaço para as pernas e posição de assento mais baixa. As rodas são de liga leve aro 17”, e o porta-malas tem capacidade de 325 litros.

Um dos carros mais modernos da categoria, o Stonic possui sistema de entretenimento que combina as funcionalidades dos smartphones, por meio da tela flutuante e sensível ao toque de 8” no centro do painel, compatível com os sistemas Apple CarPlay™ e Android Auto™, e auxilia às manobras com a câmera de ré com guias dinâmicas de estacionamento no monitor. Os passageiros traseiros também podem carregar seus smartphones por meio de uma entrada USB disponível na parte de trás do veículo.

O Stonic vem equipado com ar-condicionado digital automático e controle frontal, volante multifuncional, computador de bordo com tela digital colorida de 4.3” com indicador de fluxo de energia e sistema de som.

Segurança – O Stonic é construído sobre uma plataforma resistente e leve, com 51% de Aço Avançado de Alta Resistência, que garante uma condução segura e confortável em diferentes condições. O uso abundante de adesivos estruturais garante uma carroceria de alta rigidez torcional, 24% superior à da geração anterior.

Essas tecnologias incluem air bags frontais, laterais e de cortina, estes percorrendo todo o comprimento da cabine, espelhos retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétricos, aquecíveis e com repetidores das setas integrados em LED, sistema Isofix, freios com sistemas ABS e EBD, sensor de estacionamento traseiro, assistente de partida em rampa (HAC), para atender ainda mais às necessidades de segurança a bordo do veículo. A garantia do Stonic é de 5 anos, incluindo a bateria 48V e o sistema MHEV. Seu preço público sugerido é de R$ 149.990,00. (Fotos: Kia Brasil/Divulgação).