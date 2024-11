Jornalistas escolhem os melhores veículos de 2024 no dia 28

No dia 28 de novembro, os jornalistas especializados na imprensa automotiva, irão eleger os melhores veículos lançados em 2024. Essa é a 26ª edição do Prêmio Abiauto, promovido pela Associação Brasileira de Imprensa Automotiva, que já selecionou os pré-finalistas deste ano.

A cerimônia de premiação será realizada no Espaço Prop Car Racing, de uma das equipes mais emblemáticas do automobilismo brasileiro. O proprietário do local, o piloto, chefe de equipe e preparador Darcio dos Santos, foi campeão brasileiro de Fórmula 2 em 1981 e é tio do piloto Rubens Barrichello.

Depois de eleitos os finalistas, os jornalistas, que representam veículos de comunicação de todo o Brasil, irão votar nos modelos que mais surpreenderam nos testes durante o ano. Vale lembrar a importância das avaliações com os modelos finalistas para que a eleição seja autêntica e de credibilidade.

Inclusive, destacamos que desde o ano passado, o torque de cada veículo se tornou um critério fundamental nas avaliações, principalmente por conta da grande quantidade de motores turbo disponíveis hoje no mercado, que têm desempenhos superiores aos aspirados, apesar de terem a mesma cilindrada.

Serão eleitos os melhores veículos em 10 categorias. Além disso, o melhor veículo do ano entre todos, vai receber o Prêmio Carro Abiauto “José Roberto Nasser”, a melhor motocicleta vai ser laureada com o Prêmio Motocicleta Abiauto “Josias Silveira” e o Executivo do Ano, Prêmio “Rosemilton Silva”.

Finalistas do Prêmio Abiauto 2024:

Melhor Nacional (até 13 mkgf):

Chevrolet Onix, Citroën C3, Hyundai HB20, Peugeot 208 e VW Polo.

Melhor Nacional (13 a 16 mkgf):

Fiat Argo, Fiat Cronos, Citroën C3, Honda City, e Peugeot 208.

Melhor Nacional (acima de 16 mkgf):

Citroën C3 You, Hyundai HB20, Peugeot 208, Volkswagen Polo e Volkswagen Virtus.

Melhor Picape Compacta:

Chevrolet Montana, Fiat Strada, Ford Maverick, Ram Rampage e VW Saveiro.

Melhor Picape Média/Grande:

BYD Shark, Chevrolet Silverado, Chevrolet S10, Fiat Titano, Ford F-150, Ford Ranger, Ram 1500 e VW Amarok.

Melhor SUV/Crossover Nacional:

Caoa Chery Tiggo 8, Citroën C3 Aircross, Hyundai Creta, Peugeot 2008 e Renault Kardian.

Melhor SUV/Crossover Importado:

BMW X2, Honda CR-V, Honda ZR-V e Ford Territory.

Melhor Veículo Híbrido:

BMW 320e, BYD Song, BYD King, GWM Haval H6, Caoa Chery Tiggo 8, Honda Civic, Honda Accord e Volvo XC60.

Melhor Veículo Elétrico:

Audi Q8 e-tron, BMW iX2, BYD Tan, BYD Seal, Ford Mustang Mach E, Kia EV9, Mini Cooper e Volvo EX30.

Melhor Esportivo:

BMW M2, BMW M3, Ford Mustang, Honda Civic Type R e Mercedes-Benz.

A 26ª edição do Prêmio Abiautotem o apoio de: Ford, Honda, Renault e Stellantis.

(Foto: ABIAUTO/Divulgação).