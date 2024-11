Joãozinho Santa Helena é pole position com DAF da Garagem Racing

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) teve uma boa participação nos Treinos Livres e Classificatórios deste sábado (09/11), durante a 8.ª etapa do Campeonato Interestadual da Fórmula Truck 2024, que está sendo realizada nesse fim de semana, no Autódromo Tarumã, em Tarumã, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O piloto Joãozinho Santa Helena, com seu caminhão DAF n.º 33, conquistou o melhor tempo do Treino Classificatório da categoria GT Truck (Eletrônica), com o tempo de 1min23s750. No Top Qualify, mais uma vez marcou o oitavo tempo em 1min24s472, garantindo a pole position para a corrida deste domingo. Já o seu companheiro de equipe Fabrício Rossatto, com o caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), marcou o sexto tempo no Treino Classificatório da sua categoria, em 1min28s921.

Programação

As atividades no Autódromo de Tarumã iniciam neste domingo (10/11) a partir das 8h30 às 8h45 com o warm up da Turismo 1.4; das 9 às 9h15, warm up da GT TRuck; das 9h30 às 9h45, warm up da F-Truck; às 10h20, largada da 3.ª corrida da Turismo 1.4; das 10h45 às 11h15, desfile dos caminhões/pilotos; às 11h30, largada da 4.ª corrida da Turismo 1.4; das 12 às 12h20, visitação aos boxes; 12h35, execução do Hino Nacional; às 12h45, largada da corrida da GT Truck, com duração de 35 minutos, mais uma volta; às 14 horas, largada da prova da F-Truck (35 minutos, mais uma volta); das 14h50 às 15h25, show e visitação aos boxes; às 15h50, largada da Copa Speed Max (20 minutos, mais uma volta); e às 16h30, pódio de todas as categorias.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As provas de Rivera serão mostradas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.

Melhores tempos do Top Qualify da GT Truck em Tarumã:

1.º) Joãozinho Santa Helena (GT Truck), 1m24s472;

2.º) Pedro Muffato (GT Truck), 1m24s587;

3.º) Rafael Fleck (GT Truck), 1m25s011;

4.º) Túlio Bendo (GT Truck), 1m25s127;

5.º) Edivan Monteiro (GT Truck), 1m25s520;

6.º) Alex Peixeiro (GT Truck), 1m25s526;

7.º) Everton Fontanella (GT Truck), 1m26s169;

8.º) Douglas Torres (GT Truck), 1m26s425;

Resultado do Treino Classificatório da F-Truck em Tarumã:

1.º) Douglas Collet (F-Truck), 1m26s566;

2.º) Carlos Duda Conci (F-Truck), 1m27s586;

3.º) Geovani Tavares (F-Truck), 1m27s814;

4.º) Márcio Rampom (F-Truck), 1m28s125;

5.º) Thiago Manica (F-Truck), 1m28s158;

6.º) Fabrício Rossatto (F-Truck), 1m28s921;

7.º) Gabriel Saccomanno (F-Truck), 1m29s376;

8.º) Daniel Lovato (F-Truck), 1m29s659;

9.º) Gustavo Mottin (F-Truck), 1m32s830;

10.º) Gustavo Manica (F-Truck), 1m33s140.

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).

Fabrício Rossatto larga da sexta posição com seu caminhão VW n.º 82.