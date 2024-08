Jeep Nature conecta clientes ao espírito da marca com a natureza

A Jeep® faz parte de um grupo seleto de marcas icônicas, e por isso, está sempre em busca de oferecer experiências que trazem o melhor do espírito Jeep para os clientes. O objetivo é colocar em prática uma verdadeira filosofia de vida, repleta de muita liberdade, com atividades open air, e aventura, colocando a prova os veículos equipados com a melhor capacidade off-road no mundo. Também fazem parte do pacote a paixão em comum entre os clientes, que cria um forte senso de comunidade, e a autenticidade da Jeep, que possui um enorme legado, sendo a marca de SUVs que mais se conecta com as pessoas.

O Jeep Nature foi criado para conectar todos esses pontos e entregar aos clientes uma experiência única, percorrendo diferentes cidades pelo Brasil para celebrar a diversidade natural do país. Lá, eles poderão utilizar toda a capacidade de seus carros em trilhas tanto 4×2 como 4×4. Além disso, a Jeep também irá disponibilizar os seus modelos para que futuros clientes possam testar toda a capacidade da marca.

“Serão 30 eventos com trilhas guiadas em percursos 4×2 e 4×4, oferecendo momentos inesquecíveis de conexão com a natureza. A programação, pensada para toda da família e comunidade da marca, contará com muito entretenimento, atrações musicais e praça de alimentação, oferecendo uma imersão no universo Jeep”, explica Adriana Orlandelli, Diretora de desenvolvimento de marca da Jeep.

Durante o segundo semestre, mais de 15 mil pessoas serão impactadas pelo Jeep Nature: clientes, membros do Jeep Wave, Legends e Clube de Fãs, Jeep creators e potenciais clientes, convidados para se apaixonar pelos modelos icônicos e pela comunidade da marca.

A experiência foi lançada junto com a nova linha do Jeep Renegade, apresentada na última sexta-feira, 26 de julho, repleta de novidades que tornam o SUV mais vendido do Brasil desde 2015, com meio milhão de unidades produzidas, ainda mais competitivo. O local escolhido para a estreia é a cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. (Fotos: Jeep/Divulgação).