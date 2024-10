Jeep Compass chega com oferta imbatível na versão Sport

O Jeep Compass é referência no mercado brasileiro, se destacando como o SUV médio mais vendido no país não apenas em 2024, mas nos últimos sete anos. Modelo mais tecnológico de sua categoria produzido no país, no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE), é um dos únicos a oferecer tração 4×4 no segmento.

Para consolidar a performance do Compass no mercado, a Jeep traz uma oferta imbatível. Desta forma, a versão Sport oferecerá performance e equipamentos superiores com preço competitivo a partir de R$152.999, válido na modalidade de vendas diretas para pessoa física em todo o Brasil. Os pedidos poderão ser realizados em todas as concessionárias da Jeep no país, inclusive com unidades em pronta-entrega!

A versão Sport é equipada com o conhecido motor T270 Turbo Flex, que apresenta muita potência e torque, gerando 185 CV de potência e 270 Nm de torque, associado a um câmbio automático de seis velocidades. Ao conjunto, está atrelado o Jeep Traction Control+, um sistema de controle de tração que atua em situações em que o veículo se encontra com uma das rodas em baixa aderência com o solo, aplicando torque de frenagem na roda que está escorregando e transferindo, pelo diferencial, o torque para outra roda em contato com o piso.

O modelo também vem equipado com A/C Dualzone, Apple Carplay e Android Auto sem fio que podem ser espelhados em uma central multimídia de 8,4” e um quadro de instrumentos de 7”. Também oferece faróis full LED com assinatura em LED, lanternas em LED, rodas de liga leve de 18” e sensor de chuva e crepuscular.

Além desta competitiva lista de equipamentos, também é possível adicionar diferentes pacotes opcionais como bancos em couro, teto solar elétrico, panorâmico Command View e o pacote High Tech – que engloba o quadro de instrumentos de 10,25”, central Multimídia de 10,1”, além de diversas opções de segurança ativa como controle de cruzeiro adaptativo, aviso de colisão frontal com frenagem automática, detector de fadiga, entre outros.

A linha 2025 do Compass segue oferecendo garantia de 5 anos de fábrica e assistência 24h em todo território nacional.

Confira alguns dos itens de série do Jeep Compass Sport 2025: Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio; Ar Condicionado automático dual zone ; Bancos revestidos em tecido; Central multimidia com tela de 8,4″; Faróis Full LED com assinatura em LED; Jeep Traction Control+; Lanternas com assinatura em LED; Modo sport; Painel de Instrumentos com Tela Colorida TFT de 7″; Rodas em liga aro 18” e pneus 225/55; Acendimento automático dos faróis; Apoia-braço com porta objetos; Banco do motorista com regulagem de altura; Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível;

Chave de presença com telecomando para abertura de portas e vidros – Keyless Enter ‘n Go; Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; Controle de Estabilidade (ESC); Controle de Tração; Controle eletrônico anti-capotamento; Câmbio automático de 6 marchas; Câmera de estacionamento traseira; Direção elétrica; Freio de estacionamento eletrônico; HSA (Hill Start Assist); Limitador de velocidade; Limpador e desembaçador dos vidros traseiros; Protetor de Tanque de Combustível; Protetor de carter; Rack do teto na cor preta; Repetidor lateral nos retrovisores; Retrovisores externos elétricos; Seis airbags (Frontais, laterais e de cortina); Sensor de chuva; Sensor de estacionamento traseiro; Sistema Auto Hold; Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor); Sistema de monitoramento de pressão dos pneus; e Tapetes dianteiros e traseiros. (Foto: Jeep/Divulgação).