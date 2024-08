Jeep celebra 1 milhão de SUVs vendidos no Brasil desde 2015

A Jeep acaba de alcançar a incrível marca de 1 milhão de SUVs vendidos no Brasil, considerando somente os modelos que são produzidos no país atualmente. No segmento mais competitivo do mercado brasileiro, essa marca é quase o dobro do segundo colocado no mesmo período. Isso mostra toda a força e representatividade da Jeep no universo SUV.

Essa conquista de 1 milhão de SUVs vendidos no Brasil leva em conta somente os modelos nacionais e a partir de 2015, ano que que foi inaugurada a fábrica de Goiana, do Grupo Stellantis. Se considerarmos toda a história da marca Jeep com o Brasil, é claro que esse volume de vendas cresce muito, dada a paixão dos clientes brasileiros por toda a força e a capacidade off-road dos modelos da Jeep desde 1941.

Nessa atual celebração, a Jeep reforça toda a representatividade do seu ícone, o Jeep Renegade, primeiro modelo da marca fabricado em Pernambuco. Equipado com o motor mais potente da categoria em todas as versões, o T270 de até 185 cv, e único do segmento a oferecer tração 4×4, como um bom Jeep, o Renegade foi lançado em 2015 e coleciona muitos prêmios e admiradores, já que recentemente superou as 500 mil unidades emplacadas e ganhou novas versões em seu ano/modelo 2025, consolidando seu destaque no mercado.

Logo em seguida, em 2016, o Brasil foi o primeiro país a produzir e comercializar a nova geração do Compass. O modelo é uma referência entre os SUVs no país e é presença constante entre os TOP 10 modelos mais vendidos, considerando o mercado total. A fórmula do sucesso é simplesmente toda sua tecnologia, tração 4×4, além da eficiência de seus motores flex, diesel e gasolina, sendo este que faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos. Com cerca de 450 mil unidades emplacadas desde 2016, o Compass é o líder incontestável em sua categoria.

E completando o trio de 1 milhão de vendas da marca, o primeiro Jeep desenvolvido no Brasil, o Commander, que chegou em 2021, colocando a Jeep em um novo patamar de luxo e sofisticação, que superou em maio desse ano a marca de 50 mil unidades vendidas e segue como uma referência entre os SUVs grandes no país.

E esse número não para de crescer, já que a Jeep renovou toda sua gama recentemente, com a chegada do motor Hurricane de 272 cv e novas versões para Compass e Commander, além da recente apresentação da gama 2025 do Renegade, ainda mais competitivo para enfrentar o segmento mais desafiador do mercado atualmente. Vale lembrar que desde abril a marca também oferece 5 anos de garantia nos três modelos produzidos em Pernambuco.

Ainda sobre seu compromisso com a inovação e a aventura, a Jeep acabou de apresentar os novos Wrangler e Gladiator durante o Festival Interlagos. Os modelos que são a máxima representação do legado e do DNA da marca e são sucesso de vendas internacionalmente chegaram com visual modificado, mais itens de série e carregados de tecnologia, tudo isso para manter a marca como referência em aventura em qualquer terreno. (Foto: Jeep/Divulgação).