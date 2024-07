Jaguar conquista Mundial de Equipes da Fórmula E 2024

A Jaguar TCS Racing venceu o Campeonato Mundial de Equipes da FIA ABB Fórmula E 2024. A vitória, que resultou em um recorde de pontos na temporada ao totalizar 368 para a Jaguar TCS Racing, foi a primeira da equipe no Campeonato Mundial desde 1991. Os pilotos Mitch Evans e Nick Cassidy terminaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, no Campeonato Mundial de Pilotos. A Jaguar também venceu o recém-criado Troféu de Fabricantes com 455 pontos.

James Barclay, Diretor Geral da JLR Motorsport e Chefe de Equipe da Jaguar TCS Racing: “Este é um momento verdadeiramente histórico para a Jaguar TCS Racing, a marca Jaguar e todos que contribuíram para esse sucesso. Este Campeonato Mundial pertence à equipe, aos pilotos, nossos parceiros, aos fãs e aos colegas da JLR ao redor do mundo. A Jaguar tem uma rica história nas corridas e, desde quando iniciamos nosso programa na Fórmula E em 2016, estávamos determinados a adicionar esse título ao legado. Vencer o Campeonato Mundial de Equipes da FIA ABB Fórmula E 2024 – o auge das corridas elétricas – é uma recompensa pelo trabalho árduo e mentalidade vencedora de todos. É uma pena que Mitch e Nick tenham ficado tão perto da coroa dos Pilotos. É difícil para ambos, mas eles pilotaram incrivelmente bem ao longo do ano todo, e sei que estarão lutando pelo título novamente no próximo. Quero estender meus agradecimentos pessoais a todos que estiveram envolvidos em nossa jornada até agora. Este é um grande momento para a Jaguar TCS Racing, e juntos vamos desfrutar desta conquista incrível”.

Chris Thorp, Chefe de Gabinete da JLR e Presidente da JLR Motorsport: “Que dia! Parabéns à equipe e a todos os nossos colegas. Vencer o Campeonato Mundial de Equipes da Fórmula E é uma grande conquista esportiva e sublinha o compromisso da JLR em reimaginar a Jaguar como uma marca de luxo moderno e totalmente elétrica.

As performances que a equipe entregou na pista ao vencer o Campeonato Mundial continuam a inspirar todos na JLR, impulsionando a reimaginação da marca Jaguar e a entrega de inovações técnicas para a próxima geração de veículos elétricos Jaguar, em benefício direto de nossos clientes”.

Após uma sessão de qualificação incrivelmente acirrada, que viu Nick Cassidy conquistar a Pole Position e Mitch Evans em terceiro lugar, os dois Jaguares controlaram a primeira parte da corrida após um safety car à frente do líder do Campeonato de Pilotos, Pascal Wehrlein. Depois de Nick pegar o segundo de seus dois Attack Modes na volta 14, Evans liderava com Wehrlein logo atrás. Com Nick em terceiro, ambos Mitch e Wehrlein ainda precisavam pegar seus últimos ataques, colocando Nick em uma posição privilegiada para liderar na fase final da corrida. Infelizmente, um contato com Antonio Felix Da Costa da Porsche causou um furo que efetivamente terminou a corrida de Nick e sua chance de vencer o Campeonato Mundial de Pilotos.

Na volta 33, após pegar seu segundo Attack Mode em uma tentativa inicial fracassada, Mitch estava em terceiro atrás de Rowland e Wehrlein – posições que foram mantidas até o final.

Mitch Evans, piloto da Jaguar TCS Racing #9: “É realmente difícil hoje. Garantir o Campeonato Mundial de Equipes é uma conquista fantástica, estou muito feliz pela equipe, e todos na Jaguar merecem muito. Eles mereciam isso há muito tempo, e é ótimo que agora finalmente conseguimos, mas ainda me sinto desapontado que nem Nick nem eu conseguimos o Campeonato Mundial de Pilotos. Conquistamos metade do que nos propusemos a alcançar, mas infelizmente não conseguimos tudo”.

Nick Cassidy, piloto da Jaguar TCS Racing #37: “Acho que o que fizemos esta manhã foi inacreditável – não realizar uma única volta no 3º treino livre, mas depois ser o mais rápido no geral nos grupos e então conquistar a Pole Position. Fiquei incrivelmente orgulhoso de quão forte estava mentalmente. Parabéns a toda a nossa equipe da Jaguar TCS Racing por vencer o Campeonato Mundial de Equipes, eles merecem isso completamente”.

No início desta temporada, em Tóquio, a Jaguar TCS Racing completou sua 100ª corrida na Fórmula E. Em Mônaco, a Jaguar anunciou seu compromisso de ser um fabricante com sua equipe de fábrica Jaguar TCS Racing na era GEN4 do Campeonato Mundial de Fórmula E da FIA ABB até 2030. (Foto: Jaguar TCS Racing/Divulgação).