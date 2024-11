Iveco Bus e Overbus entregam 20 ônibus na Argentina

A Iveco Bus, marca do Iveco Group, continua a reafirmar seu compromisso com a mobilidade sustentável e a inovação tecnológica no transporte público com a entrega, por meio do concessionário Overbus, de uma nova frota de ônibus a gás para a cidade de Córdoba, na Argentina.

Em evento realizado na fábrica da Iveco Bus na Argentina, com a presença do presidente do Iveco Group Argentina, Ricardo Cardozo; representantes do Governo de Córdoba, como o governador Martín Llaryora e o prefeito Daniel Passerini, o gerente Comercial da Iveco Bus na Argentina, Fernando Quadrelli, e o presidente da Overbus, Miguel Niro, entre outros convidados, foram entregues os primeiros 20 BUS 17-210 G para o município.

O concessionário Overbus realizou a operação por meio de licitação pública, em que reforça seu compromisso com a modernização do transporte urbano, em um processo competitivo que garante transparência e eficiência. Os ônibus adquiridos serão utilizados para transporte urbano em curtas e médias distâncias por meio da empresa Tamse, cujo objetivo é melhorar a experiência do usuário e agilizar a operação geral do transporte.

“No Iveco Group, temos prioridades claras em relação à sustentabilidade, incluindo a busca por zero emissões de carbono e a economia circular. O trabalho conjunto com nosso concessionário e o município confirma que a província de Córdoba também escolhe esses valores como centrais para sua gestão. O compartilhamento de pilares é essencial para a formação de alianças estratégicas e enriquecedoras, cujo objetivo final é cuidar do meio ambiente e das comunidades”, afirma Ricardo Cardozo.

Esta entrega marca dois marcos importantes: por um lado, introduz os primeiros ônibus a GNV para transporte urbano em Córdoba, constituindo um passo significativo em direção a opções de mobilidade pública mais sustentáveis. Além disso, estes veículos têm uma perspectiva local, uma vez que são produzidos em uma unidade da Iveco Bus na mesma cidade onde serão utilizados, o que sublinha o compromisso da marca com a produção local.

“Com esta entrega, estamos não apenas respondendo à necessidade de renovação da frota, mas também garantindo uma viagem mais segura e sustentável para os passageiros. Este passo em direção à modernização contribui para um ar mais limpo e reforça nosso compromisso com a mobilidade responsável”, ressalta Fernando Quadrelli.

A gestão das unidades será realizada por meio da Tamse, empresa estatal de transporte público que opera linhas em Córdoba. Possui posto de abastecimento próprio na cidade que inclui uma ilha para GNV, o que permite abastecer veículos pesados com alto fluxo, garantindo um reabastecimento eficiente e rápido. Além dessa infraestrutura, a Tamse identificou outros postos de serviço na cidade onde seus ônibus também poderão reabastecer com GNV, garantindo assim a operacionalidade da frota de forma flexível e com cobertura completa em pontos estratégicos.

BUS 17-210 G: Tecnologia e sustentabilidade

O chassi BUS 17-210 G é o primeiro ônibus a GNV fabricado no país portenho. Com motor FPT N60 CNG projetado desde o início para funcionar com gás, garante o mesmo desempenho e potência do equivalente a diesel.

A nova frota gera impactos positivos significativos no meio ambiente, como a redução de 95% de material particulado, 90% de dióxido de nitrogênio e 10% de dióxido de carbono. Além disso, seu motor silencioso reduz a poluição sonora em até -3dBA, o que torna o ônibus ideal para serviços noturnos nas cidades.

A autonomia é de até 350 quilômetros, com 9 cilindros de armazenamento, e o tempo de carregamento é realizado em cerca de 20 minutos, minimizando o tempo de parada das unidades.

O modelo Iveco Bus é produzido na fábrica localizada em Córdoba, que se estabelece como um pilar fundamental para o crescimento da economia regional e como referência na transição para tecnologias mais sustentáveis e eficientes. A carroceria da nova frota foi fornecida pela Italbus, empresa argentina dedicada à fabricação de carrocerias para ônibus urbanos e intermunicipais, e um dos principais parceiros estratégicos da Iveco Bus no país.

Ficha técnica:

BUS 17-210 G:

Motor: N60 CNG – 204cv – 150 kW de potência, a 2.700 rpm;

Torque: 750 Nm a 1.400 rpm;

Número de tanques/capacidade GNV (litros): 9 x 80;

Comprimento total: 11,5m;

Tração: 4×2;

PBT técnico (kg): 17.000;

Nível de emissão: Euro VI.

Formação especializada para motoristas

Uma das iniciativas inovadoras do projeto em Córdoba é a designação de motoristas mulheres para a condução dos ônibus, buscando promover a inclusão e a diversidade no setor de transportes. Nesse contexto, foi proposta uma formação especializada para as motoristas, com foco no conhecimento do produto e da tecnologia dos veículos.

O curso é realizado pela Iveco Academy, Centro de Treinamento do Iveco Group criado em 2022. Sua missão é fornecer conhecimento, padronização de serviços, capacidade de gestão e visão de futuro por meio de treinamento para técnicos, na Argentina, no Brasil e países importadores da região. A formação é realizada em grupos de três motoristas por ônibus, com duração de uma semana por grupo, para garantir um treinamento personalizado e eficiente. Este processo de formação é acompanhado e apoiado pela Overbus. (Foto: Iveco Bus/Overbus/Divulgação).