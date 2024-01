Instituto Rodobens abre inscrições para o projeto Jovens de Futuro

O Instituto Rodobens começa 2024 com mais uma edição do projeto Jovens de Futuro, que incentiva a qualificação para a busca do primeiro emprego ou a recolocação no mercado de trabalho. O curso, gratuito, está com cem vagas abertas para jovens de 16 a 24 anos em todo o País.

A inscrição acontece do dia 1º ao 14 e, nesta edição, os participantes terão acesso a temas relacionados à estratégias de marketing para redes sociais, gestão de mudança, gestão da rotina, empreendedorismo e empregabilidade, além da disponibilização de uma plataforma recheada de conteúdos técnicos e comportamentais durante 6 meses.

“Fechamos o último ano com a participação de mais de 200 jovens e queremos continuar a alcançar mais jovens para auxiliá-los a desenvolver habilidades e competências para exercer uma profissão”, afirma Tarcísio Adamek Grosso, diretor do Instituto Rodobens.

Nas edições anteriores, a empresa contratou duas estudantes, Tatielle Barbosa Santos, de 16 anos, para a área de Seguros, e Clarissa de Souza Costa Silva, de 19 anos, para atuar na Administração de Pessoal.

“Um excelente programa, de muita aprendizagem sobre o mundo corporativo, que me deu a oportunidade de entrar no time da empresa”, diz Tatielle. “Foi muito bacana porque trabalhamos vários temas para nos preparar e me ajudou a estar onde estou”, afirma Clarissa.

A capacitação é gratuita e será desenvolvida 100% on-line, via plataforma de videoconferência. Para participar, o aluno precisa ter disponibilidade para acessar as aulas e não ter vínculo empregatício com a Rodobens. A inscrição pode ser feita pelo link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WqxMstt39kOU9kuS5mwFvs2LGwvA_0tFgwX7Ayf3LbBUMDFTVjhBSlNIM1k1MzRUTUsyT0VDUjVQSC4u.