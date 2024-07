Instituto Renault capacita professores de São José dos Pinhais

Dando mais um passo para promover a inclusão social por meio do tênis, alinhado à estratégia global Give me Five do Renault Group que no Brasil se traduz na plataforma “Ace para o futuro”, o Instituto Renault, em parceria com o Instituto Patrícia Medrado, beneficiará 6.000 crianças que terão acesso à modalidade do tênis por meio da capacitação de 30 professores de Educação Física da rede pública das escolas de São José dos Pinhais, no Paraná. A formação com aulas práticas foi realizada na Associação Colibri, espaço destinado ao lazer e prática esportiva dos colaboradores da Renault do Brasil, que fica no Complexo Ayrton Senna (CAS).

Além da capacitação dos professores, aconteceu também uma oficina com crianças na escola municipal Antônio Franco, no bairro Borda do Campo, São Jose dos Pinhais. Essa escola e outras 14 situadas em bairros próximos à Renault receberam doações de kits com bolinhas de tênis e raquetes. Com isso, os professores podem replicar o conhecimento do tênis durante o ano letivo, dentro das aulas de Educação Física. Serão beneficiados um total de 6.032 alunos da rede municipal de São Jose dos Pinhais.

“Acreditamos que o esporte é uma das formas de inclusão das crianças na sociedade. Nos enche de orgulho mais esse projeto em parceria com a prefeitura de São José dos Pinhais, no Paraná”, afirma Caique Ferreira, vice-presidente do Instituto Renault.

“Temos a grata satisfação de participar desta iniciativa do Instituto Renault que democratiza a prática da modalidade esportiva do tênis, capacitando os profissionais para atuarem em nossas unidades escolares. Toda parceria de excelência gera benefícios para todos, principalmente para nossos estudantes”, explica Diego Santin Inoue, secretário municipal de Educação de São José dos Pinhais.

No Brasil a Renault patrocinou as duas primeiras edições do Roland-Garros Junior Series by Renault que revela os novos jovens talentos da América Latina, onde os ganhadores garantem vagas na chave principal do Roland-Garros Junior em Paris.

“Desde 2022 a Renault é parceira premium do icônico torneio de tênis Roland-Garros. Duas marcas que nasceram na França com forte ambição internacional e com pilares em comum: mobilidade sustentável e a responsabilidade social. No Brasil desde 2023 estamos criando nossas próprias raízes e impulsionando o tênis e as futuras gerações. Inauguramos e revitalizamos quadras de saibro no Parque Ibirapuera e Jacintho Alberto, além de diversas outras ações através da estratégia do Ace para o futuro focando na democratização do esporte no país”, explica Aldo Costa, diretor de Marketing da Renault do Brasil.

Desde ano passado, o Instituto Patrícia Medrado é parceiro da Renault e do Instituto Renault. As marcas se uniram para levar mais qualidade no esporte para o Centro Educacional Unificado (CEU) Campo Limpo, no qual o Instituto Patricia Medrado ministra aulas de tênis. A Renault reformou e pintou a quadra poliesportiva para que cerca de 80 crianças de 7 a 14 anos possam ter local de treino adequado para a prática do esporte. Também neste mesmo espaço, foi realizado o Torneio Céu Campo limpo pelo Instituto Renault.

Nas quadras de tênis de saibro da Renault no Parque Ibirapuera, também foi sediado o Torneio E-Tech Days com jovens e crianças do Instituto Patrícia Medrado, no qual puderam vivenciar um final de semana de jogos e premiações.

Além disso, assim como no Paraná, a Renault concedeu a 22 professores de Educação Física da rede pública de São Bernardo do Campo, um treinamento realizado pela ex-tenista profissional Patrícia Medrado. Além da capacitação para esses profissionais, também foram doados kits com bolinhas e raquetes de tênis. Cerca de 1350 alunos da rede pública puderam ter aulas de tênis de forma lúdica e se aproximar cada vez mais do esporte. (Foto: Instituto Renault/Divulgação).