Instituto Renault aproxima jovens do mercado de trabalho

Com o objetivo de aproximar os jovens em situação de vulnerabilidade social da Borda do Campo ao mercado de trabalho, em 2019 o Instituto Renault criou o Geração Futuro Jovens Talentos, programa de educação realizado em parceria com a Prefeitura de São José dos Pinhais (PR). Em cinco anos, 395 jovens foram formados, dos quais 57% já estão no mercado de trabalho.

A formatura da 9ª turma do programa aconteceu no mês de julho com 40 jovens. O Geração Futuro Jovens Talentos oferece educação assistencial com foco na empregabilidade para jovens de 16 a 24 anos em vulnerabilidade social, residentes da Borda do Campo, região onde se localizam as fábricas da Renault no Brasil, ampliando suas possibilidades de acesso a educação, emprego e renda.

“O Geração Futuro Jovens Talentos é um programa muito importante dentro do eixo de inclusão do Instituto Renault. Temos muito orgulho em ver que cada vez mais jovens estão tendo acesso ao emprego e renda, por meio da educação”, destaca Caique Ferreira, vice-presidente do Instituto Renault.

“O curso nos trouxe um aprendizado incrível não só na parte técnica, mas também na parte comportamental. Pude me desenvolver e ver o desenvolvimento dos meus colegas e hoje nos sentimos muito mais preparados para entrar no mercado de trabalho. E fica um recado para nossos pais: fiquem tranquilos, vocês ainda vão sentir muito orgulho de nós”, afirma Hadassa de David, aluna da 9ª turma do Geração Futuro Jovens Talentos e moradora da Borda do Campo. (Foto: Instituto Renault/Divulgação).