Hyundai Ioniq 5 começa a ser vendido no Brasil

A Hyundai Motor Brasil iniciou a pré-venda do Hyundai Ioniq 5 no Brasil. O modelo é a referência mundial da marca sul-coreana para redefinir a mobilidade 100% elétrica na vida contemporânea. Sua carroceria tem design icônico e inaugura no País o segmento dos CUVs – Crossovers Utility Vehicles da Hyundai. Chega trazendo na bagagem o maior número de premiações mundiais da Hyundai desde seu lançamento, tendo conquistado, por exemplo, os títulos de “Carro Mundial do Ano”, “Carro Elétrico Mundial do Ano” e “Melhor Design Mundial de Carro do Ano”.

O Ioniq 5 vem equipado com uma nova bateria de 84,0 kWh e dois motores elétricos integrados aos eixos dianteiro e traseiro, uma combinação que proporciona torque máximo de 61,6 kgfm e 325 cv de potência máxima. Sua velocidade máxima é de 185 km/h e a aceleração de 0 a 100km/h leva apenas 5,3 segundos, aproveitando a melhor eficiência da entrega instantânea de torque dos motores elétricos para os dois eixos.

Pré-venda

A versão que começa a ser comercializada no Brasil é a Signature, com preço inicial sugerido de R$ 394.990,00. Os interessados em garantir as primeiras unidades podem preencher, a partir de hoje, o formulário da pré-venda no site da Hyundai. O valor da reserva será de R$ 5.000,00 e as quantidades disponíveis para este primeiro lote são reduzidas. Mais informações podem ser encontradas nos links da página de produto e do Click to Buy, e nas redes sociais da Hyundai no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e Youtube.

Hyundai Ioniq 5, modelo que redefine o estilo de vida da mobilidade elétrica

O design do Ioniq 5 projeta-se em direção ao futuro, explorando uma nova liberdade de criação estética oferecida pela plataforma global de veículos elétricos da Hyundai. Ao evocar a atitude ousada do Hyundai Pony, o primeiro carro produzido pela empresa, em 1974, o Ioniq 5 cria um fio condutor que é capaz de unir “passado, presente e futuro” da Hyundai em um só produto.

Construído sobre a plataforma global de veículos elétricos a bateria do Grupo Hyundai Motor, chamada E-GMP (Electric-Global Modular Platform, em inglês), o Ioniq 5 oferece proporções únicas, com elevada distância entre eixos e amplo espaço interno. A bateria principal de alta tensão está alojada em uma estrutura sólida, que ao mesmo tempo garante baixo centro de gravidade para melhor estabilidade de condução e boa distância livre em relação ao solo, de 178 mm.

O assoalho da cabine é totalmente plano, o que se traduz em versatilidade para configurar o interior do veículo para melhor atender o desejo individual do cliente e criar um ambiente verdadeiramente personalizado. A inclinação dos assentos dianteiros, por exemplo, é quase que total.

Veículo com tração integral (AWD), conta com diferentes modos de condução e sistema HTRAC, que monitora 50 sensores do veículo numa frequência de mais de 100 vezes por segundo para calcular o torque necessário para cada roda. Ao detectar derrapagem, este sistema inteligente redireciona a potência entre os eixos dianteiro e traseiro e aplica uma pressão de frenagem sutil nas rodas esquerda e direita para ajudar a manter a tração.

O Ioniq 5 traz uma bateria de 84 kWh, que proporciona a liberdade de percorrer distâncias de até 374 km, segundo a medição do Inmetro, com uma única recarga. O nível de carga da bateria é visível no painel, mas também em um display intuitivo junto à tomada externa de energia. Para facilitar a recarga da bateria, o Ioniq 5 será vendido com dois recarregadores: um recarregador doméstico portátil em corrente alternada, com potência nominal máxima de 2,6 kW e plugue padrão brasileiro segundo as normas vigentes, e outro recarregador de parede em corrente alternada, com potência nominal máxima de 7,68 kW.

A compatibilidade da bateria com recarregamento em estações rápidas e ultrarrápidas de corrente contínua (DC) proporciona um menor tempo de recarga e pode colocar o cliente rapidamente de volta à estrada. O veículo é o único de sua categoria comercializado no Brasil a estar preparado para infraestruturas de recarregamento de até 800V ou 350 kW (DC), e pode recarregar sua bateria principal de 10% a 80% em apenas 18 minutos. Nesta condição, e de acordo com o ciclo WLTP, os usuários só precisam recarregar a bateria do veículo por cinco minutos para obter 100 km de autonomia.

Design ultramoderno e progressivo

A concepção do design moderno e funcional é inerente à proposta do Ioniq 5: suas rodas de liga leve de 20 polegadas diamantadas com insertos pintados em preto brilhante possuem geometria pensada para melhor aerodinâmica e eficiência energética. Elas são acopladas a pneus de banda larga de 255 mm e de perfil 45. A suspensão dianteira é do tipo McPherson e a traseira é do tipo independente multilink, que possuem freios a disco nas quatro rodas. Esse conjunto reforça a vocação do Ioniq 5 para uma condução mais esportiva.

O amplo painel com tela dupla e configurável integra um sistema de multimidia de 12,3” junto a um painel de instrumentos também de 12,3”. O sistema multimídia possui navegação rápida e intuitiva, com menus que proporcionam ajustes inovadores, como a cor da luz ambiente do interior do veículo, que pode ser configurada de acordo com o gosto do usuário em múltiplas combinações de espectro. Além disso, existe um prático e moderno Head-up Display (HUD) que projeta a velocidade instantânea de forma digital no para-brisas, bem à frente do ângulo de visão do condutor. Esta projeção possui ajustes de ângulo e inclinação para melhor adaptação ao perfil do condutor.

O teto solar panorâmico possui cortinas retráteis que se abrem em sentidos opostos, privilegiando o espaço para a cabeça dos ocupantes. O console central dianteiro vem com ajuste longitudinal para perfeita ergonomia do condutor e passageiros. Ambos os assentos dianteiros são ajustáveis eletricamente em 8 pontos e os assentos traseiros possuem ajuste longitudinal elétrico e de inclinação customizável. O condutor e o passageiro dianteiro ainda desfrutam da facilidade de memórias para a posição de seus assentos.

O sistema de som premium assinado pela BOSE® conta com 6 alto-falantes, mais um subwoofer incorporado ao espaço debaixo do assoalho do porta-malas. A alta fidelidade do som através da amplitude disponível de frequências sonoras entre graves e agudos é notável, aliada ao silêncio de rodagem nas mais variadas velocidades.

O Ioniq 5 oferece a versão mais avançada do Hyundai SmartSense, com câmera 360 graus e sistemas de assistência ao condutor, garantindo os mais altos níveis de segurança e conveniência na estrada. O veículo conta com Assistente de Frenagem Autônoma (FCA), Assistente de Permanência e Centralização de Faixa (LKA/LFA), Assistente de Ponto Cego (BCA), Assistente de Estacionamento Traseiro (PCA), SCC – Controle de Velocidade Adaptativo (direção semiautônoma), Assistente de Saída Segura (SEA), Farol Alto Adaptativo (HBA) e Assistente de Prevenção de Colisão de Tráfego Cruzado Traseiro (RCCA).

Compromisso com a sustentabilidade do planeta

Entre todos os modelos da Hyundai, o Ioniq 5 reúne a maior quantidade de componentes recicláveis e até mesmo oriundos de reciclagem prévia. É o caso dos tapetes, que são produzidos em composto de Nylon reciclado proveniente de redes de pesca coletadas nos oceanos. O tecido utilizado nos apoios de braço central e das portas vem de materiais reciclados de garrafas PET, e o tecido dos assentos e do forro do teto inclui bicomponentes extraídos da cana de açúcar e do milho. A forração dos assentos tipo couro é tingida com óleo de linhaça. E o painel de instrumentos, o volante e os painéis de porta são revestidos com tinta biológica, que inclui extrações de óleo de milho.

Ioniq 5 dá nome a projeto de restauração ambiental

Com a chegada do veículo 100% elétrico ao Brasil, diversos projetos locais de reflorestamento apoiados pela Hyundai passam a integrar uma ação global da marca, denominada “Floresta IONIQ”. Com o objetivo de criar valor compartilhado para a sociedade e o meio ambiente, em linha com a visão corporativa da Hyundai de “Progresso para a Humanidade” e a iniciativa de geração de valor compartilhado “Hyundai Continue”, as Florestas IONIQ já estão presentes na Coreia do Sul, América do Norte, México, Alemanha, Sérvia, Turquia e República Tcheca e devem totalizar um plantio de 1 milhão de árvores em todo o mundo até 2025.

No Brasil, o projeto de restauração florestal está ocorrendo em três regiões: na Serra do Brigadeiro, em Minas Gerais, em uma área de 8 hectares; na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/ USP), localizada na cidade de Piracicaba, em São Paulo, onde 6 hectares estão sendo restaurados; e com mais 26 hectares na microrregião de Viçosa, também no estado mineiro.

Ao todo, a restauração das áreas degradadas corresponderá, no Brasil, a uma extensão de 40 hectares, onde serão plantadas cerca de 100 mil árvores. Seguindo análises científicas para otimização do processo de restauração, a principal técnica utilizada nessas áreas é a muvuca de sementes, na qual dezenas de espécies de sementes são misturadas com areia e serragem para lançamento ao solo, previamente tratado, em um processo que simula mecanismos naturais de regeneração.

Garantia para veículos elétricos

A garantia Hyundai para o IONIQ 5 será disponibilizada da seguinte forma:

Veículo: 5 anos sem limite de quilometragem quando em uso particular

Bateria de alta tensão e seus periféricos: 8 anos ou 160 mil km (Periféricos contemplados: EPCU – que gerencia e controla o fluxo de energia elétrica entre a bateria e os diversos sistemas elétricos do veículo, OBC – que converte eletricidade de uma fonte externa em eletricidade adequada para carregar as baterias do veículo, Redutor e Motores Elétricos);

Recarregador de parede: 1 ano para o produto e para a instalação (se esta última for realizada por instalador homologado WEG);

Recarregador doméstico: acompanha o período de garantia do veículo (5 anos).

(Fotos: Hyundai/Divulgação).