Hyundai HB20 começa a ser exportado para Argentina

Um dos modelos de maior sucesso no Brasil, o Hyundai HB20 começa a ser exportado para a Argentina. Produzido exclusivamente na planta da montadora sul-coreana em Piracicaba (SP), o veículo está entre os mais vendidos do mercado nacional e é exportado regularmente para Colômbia, México, Paraguai e Uruguai. O primeiro lote já foi enviado ao país vizinho e se destina à campanha de lançamento local.

“O HB20 é produzido unicamente aqui no Brasil e exportado para países da América do Sul desde 2016, mas nunca havia sido destinado à Argentina, que agora adota uma política econômica mais aberta às importações e deverá voltar a ser um dos maiores mercados automotivos da nossa região. O consumidor daquele país sabe do sucesso do HB20 no Brasil e aguarda com grande expectativa o início das vendas locais. Entre os diferenciais altamente competitivos do HB20, tanto no Brasil, como na Argentina, estão o design recentemente atualizado, o elevado nível de equipamentos de segurança, conforto e tecnologia, além da comprovada confiabilidade do motor e da transmissão”, comenta Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai para o Brasil e as Américas Central e do Sul.

As vendas do HB20 no mercado argentino começam em dezembro. A primeira versão a ser comercializada é a hatchback, com motor 1.6 aspirado, de 123 cv e potência e 15,5 kgf.m de torque. Haverá opção de transmissão manual ou automática, sendo ambas de seis velocidades. Como itens de segurança, são de série seis airbags, freios ABS com EBD, controles eletrônicos de estabilidade e tração, sinalização de frenagem de emergência, assistente de partida em rampa e piloto automático com limitador de velocidade. Algumas configurações também contarão com detector de fadiga do motorista e sistema de frenagem autônomo.

Desenvolvido a princípio para ser produzido e comercializado exclusivamente no Brasil, o HB20 foi lançado em outubro de 2012. Desde então, já foram produzidas mais de 1,7 milhão de unidades, das quais 95% foram destinadas ao nosso mercado, onde o HB20 figura como um dos três modelos mais vendidos a cada ano. O HB20 é líder de vendas em sua categoria no Uruguai e no Paraguai. (Fotos: Hyundai/Divulgação).