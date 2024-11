Hyundai Creta lidera no varejo nacional em novembro

O Novo Hyundai Creta, completamente renovado no último mês de outubro, segue como líder de vendas no varejo brasileiro em novembro. O SUV produzido em Piracicaba (SP) fechou a primeira quinzena do mês com 2.576 unidades comercializadas, considerando as vendas ao consumidor final e descartadas as unidades destinadas a empresas, como locadoras e frotas. Destas, 1.658 (64%) já são de sua nova geração, cujas vendas ao consumidor tiveram início em 10 de outubro.

Com esse resultado, o Novo Hyundai Creta mantém a liderança do varejo nacional no acumulado de 2024, entre todas as categorias, com 48.651 emplacamentos, segundo dados parciais da ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). Em 2023, o modelo fechou o ano no topo desse ranking, fato inédito para um SUV no mercado nacional.

“O Hyundai Creta mudou por fora e por dentro agora em outubro, com um novo visual arrebatador, interior totalmente redesenhado seguindo a mais moderna linguagem de estilo global da Hyundai e motorização atualizada, com melhoria de desempenho para as versões com propulsor 1.0 Turbo e a chegada do inédito 1.6 Turbo de 193 cv de potência e 27,0 kgf.m de torque, o mais potente da categoria. O modelo que já era líder no varejo, entre todas as categorias, vai ampliar essa condição de preferência nacional entre os consumidores, pois se coloca de maneira ainda mais consolidada como a opção em SUV mais competitiva do mercado”, comenta Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

Novo Hyundai CRETA está disponível em cinco versões

A nova geração do SUV Hyundai Creta renovou por completo seu visual externo e interno, atualizou sua motorização e oferece novos recursos de conforto e tecnologia ao condutor. Merecem destaques itens como o painel de instrumentos e multimídia integrados em duas telas de 10,25 polegadas, pacote completo de segurança Hyundai SmartSense, que inclui funcionalidades como frenagem autônoma, permanência e centralização em faixa, assistente de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo e assistente de tráfego cruzado traseiro.

O modelo está disponível em cinco versões em toda rede de concessionárias Hyundai no Brasil: Comfort, Limited e Platinum, com motor 1.0 turbo GDI, de 120 cv de potência e 17,5 kgf.m de torque, N Line, com o mesmo motor, ajustes na suspensão e visual mais esportivo, e a Ultimate, com motor 1.6 turbo GDI, de 193 cv de potência e 27,0 kgf.m de torque, o mais potente da categoria. Para obter informações sobre todos os modelos Hyundai, consultar a lista completa de concessionárias e encontrar a loja mais próxima, acesse: hyundai.com.br. (Foto: Hyundai/Divulgação).