Horse já produz motores híbridos plug-in em Valladolid, na Espanha

A Horse Powertrain Solutions, divisão da Horse Powertrain Limited empresa de sistemas de powertrain inovadores e de baixa emissão, iniciou a produção de motores a gasolina turbo de 3 cilindros e 1.2 litro para uso em veículos híbridos plug-in (PHEVs).

O ‘HR12’ da Horse oferece potência máxima de 150 cv e torque máximo de 230Nm. Produzido na fábrica da Horse em Valladolid, na Espanha, inicialmente, serão 1.200 unidades por mês, com uma capacidade máxima de até 6.875 motores por mês. O HR12 PHEV será utilizado no novo Renault Rafale E-Tech 4×4 Hybrid.

O desenvolvimento da variante PHEV do HR12 começou em julho de 2021, com investimento de €4 milhões pela Horse em sua planta em Valladolid, para modificar e ampliar a linha de montagem. Isso incluiu um aporte de €260.000 na criação de 345 empregos.

“Este HR12 é o primeiro motor híbrido plug-in fabricado na nossa instalação em Valladolid e o segundo produzido globalmente pela Horse. É um marco importante para nossa equipe e uma prova de como a expertise da Horse em motores de combustão interna pode viabilizar soluções de mobilidade de baixa emissão. Com excelente autonomia e eficiência, essa arquitetura PHEV destaca o valor da liderança tecnológica da Horse para nossos parceiros”, diz Patrice Haettel, CEO da Horse.

Líder em powertrain PHEV

Além do motor de combustão interna HR12, o powertrain completo contará com três motores elétricos – dois principais e um secundário:

O primeiro motor elétrico principal no eixo dianteiro, entregando 68cv de potência e 205Nm de torque;

O segundo motor elétrico principal no eixo traseiro, entregando 135cv e 195Nm;

Um motor elétrico secundário HSG (Gerador de Partida de Alta Voltagem) produzindo 34cv e 50Nm.

Ao todo, isso resultará em uma potência máxima de mais de 300cv para o PHEV, acionada por uma caixa de câmbio multimodo especialmente adaptada e sem embreagem. A energia do PHEV será armazenada em uma bateria de íon-lítio de 400 volts, com capacidade total de 22kWh. No total, isso permitirá que o powertrain ofereça uma autonomia puramente elétrica de mais de 100km para o Rafale E-Tech 4×4 Hybrid.

A eficiência superior do PHEV permitirá que o novo Rafale 4×4 alcance um desempenho superior de emissões. Em modo elétrico, ele terá um consumo médio de combustível de apenas 0,7 litro por 100 km, com emissões de CO2 de apenas 15g/km. (Fotos: Horse/Divulgação).