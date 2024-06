Horse já produz motor 1.2L na fábrica de Mioveni, na Romênia

A Horse, empresa global de sistemas de transmissão inovadores e de baixas emissões, inicia a fabricação e a montagem do motor a gasolina de 1.2 litro e 3 cilindros (HR12) na sua fábrica em Mioveni, na Romênia.

A fabricação nesta unidade visa complementar a capacidade global de produção do HR12. O motor mais eficiente do portfólio de produtos Horse e o mais potente é utilizado em diversos veículos, inclusive híbridos. Os motores HR12 produzidos na Romênia serão instalados em novos modelos Renault Dacia Duster. A fábrica da Horse em Valladolid, na Espanha, continuará a produzir o motor para os modelos Renault Austral e Espace.

“Iniciamos a produção do motor HR12 na fábrica da Romênia com base na nossa montagem contínua do motor em Valladolid, na Espanha. Faz parte de uma estratégia global, que nos proporciona escala e competitividade sem precedentes, devido à nossa proximidade com os principais mercados. Este acordo de fabricação é uma boa notícia para a Horse, para a fábrica de Mioveni e, sobretudo, para o mercado”, comemora Patrice Haettel, CEO da Horse.

Expansão global da HORSE

A Horse montará o motor HR12 em sua fábrica na Romênia, bem como a produção dos blocos de cilindros em sua fundição de alumínio, a maior do gênero no país e dentro do ecossistema Horse.

Para produzir o HR12, a Horse investiu extensivamente nas instalações de Mioveni. Na linha de montagem, mais de 75% das estações de trabalho existentes foram modificadas e mais 24 foram instaladas. Como resultado, todo o ciclo de vida da produção – incluindo a fundição e o acabamento dos blocos de cilindros – será totalmente interno.

A Horse também investiu em avançados testes e recursos de garantia de qualidade em Mioveni, incluindo um sistema de teste de vazamento de hélio, um tomógrafo computadorizado para blocos de cilindros e máquinas de lavar e secar de alta pressão.

Como resultado destes investimentos, a empresa espera que a capacidade, recentemente instalada, produza 450 mil motores por ano. 18% da produção será exportada fora da União Europeia, para a fábrica da Horse em Bursa, na Turquia.

Tecnologia de motor de última geração

O eficiente HR12 é um motor a gasolina 1.2 litro de 3 cilindros projetado para atender a uma variedade de produtos. Tem potência máxima de 130 cv (96 kW) a 4.500 rpm e torque máximo de 230 Nm a 1.800 rpm. Desenvolvido para os mercados da União Europeia e global, o HR12 cumpre integralmente os regulamentos EU6D-Full e foi concebido para atender também os novos regulamentos Euro7.

Ele oferece gerenciamento térmico de última geração, com uso de tecnologias como resfriadores de ar, carregados com água, e recirculação de gases de escape, resfriados a baixa pressão. O HR12 possui um layout de curso longo para maior economia de combustível durante o uso. (Foto: Horse/Divulgação).