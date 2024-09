Horse amplia produção de motores Turbo Flex Fuel

A Horse, líder global em sistemas de propulsão inovadores e de baixas emissões, investiu R$ 100 milhões em sua planta de Curitiba, no Paraná, para iniciar a produção do motor Turbo Flex de 1.3 litro, após o sucesso da produção dos modelos de 1.0 litro, no início deste ano.

Desenvolvidos para atender às necessidades únicas do mercado sul-americano, esses motores oferecem potência, torque, eficiência e baixas emissões e podem operar tanto com gasolina quanto com etanol. Além disso, são compatíveis com o Proconve L7 (equivalente ao Euro6d) e já estão no processo de certificação para os futuros e rigorosos padrões L8.

O motor de quatro cilindros de 1.3 litro – HR13 – oferece potência máxima de 167cv e torque máximo de 270Nm a apenas 1.600rpm. Já o motor de três cilindros de 1.0 litro, chamado HR10, oferece potência máxima de 123cv e torque máximo de 220Nm, 90% do qual está disponível a apenas 1.750rpm, proporcionando uma excelente resposta de aceleração em todas as condições de condução. Mais de 170 mil horas de desenvolvimento foram dedicadas, apenas, ao motor Turbo Flex de 1.0 litro, para atender à demanda dos consumidores sul-americanos. A planta de Curitiba terá capacidade para produzir 500.000 motores anualmente.

”Estamos, de fato, criando soluções de propulsão sob medida para diferentes mercados ao redor do mundo. Produzir o HR10 e o HR13 no Brasil é um exemplo perfeito de como aproveitamos a expertise local para atender à demanda desse mercado. Com características de condução excepcionais, funcionamento sem falhas com dois tipos de combustível e qualidade comprovada, o HR10 e o HR13 são motores ideais para o mercado brasileiro”, afirma Guillaume Tuffier, Diretor de Estratégia de Propulsão & Engenharia Avançada da Horse Powertrain Solutions.

Eficiência

Tanto o HR10 quanto o HR13 possuem revestimento Diamond-Like Carbon (DLC), inspirado na Fórmula 1, para as partes móveis da cabeça do cilindro, bem como anéis e pinos dos pistões. Essa tecnologia avançada reduz o atrito, melhorando a eficiência de combustível.

As paredes dos cilindros do bloco de alumínio recebem tratamento chamado BoreSpray Coating (BSC), que permite um aquecimento mais rápido a partir do frio e resulta na redução das emissões e consumo em 1%. Outras características de economia de combustível incluem tratamento de superfície polimérica para os componentes do virabrequim e um sistema Start & Stop equipado com Reflex, que pode desligar o motor antes de o veículo parar, para uma eficiência ainda maior.

Tecnologia de Ponta

Com cabeça de cilindro em formato de Delta, os motores 1.0 e 1.3 são mais compactos, leves e têm um centro de gravidade mais baixo do que os concorrentes. Além disso, o coletor de escape é fundido na cabeça para uma resposta turbo mais rápida e entrega excepcional de torque em baixa velocidade. O turbocompressor de ambos é controlado com precisão por uma válvula eletrônica, fornecendo uma pressão máxima de boost de 1,5bar para o HR10 e 1,4bar para o HR13.

A potência e a eficiência são aprimoradas pela variação contínua do tempo da válvula de escape por um eixo de controle de válvula dupla, acionado eletronicamente, na cabeça do cilindro. Isso não só permite a combustão mais eficiente e maior desempenho, como o controlador usa rolamentos para reduzir ainda mais o atrito.

Tanto o HR10 quanto o HR13 se beneficiam de um sistema de injeção direta sob medida, desenvolvido especialmente para o uso de etanol. Cada cilindro é acompanhado por injetores de seis furos montados centralmente operando a 200bar de pressão, projetados para uma atomização de combustível excepcional, proporcionando potência e torque sem impactar a eficiência do combustível. (Fotos: Horse/Divulgação).